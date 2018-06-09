《未來食堂》讀後心得：做對的事情，就不要害怕失敗

文：翁湘惟

初看到《未來食堂》，原先猜想內容應該是數位浪潮下的新式經營模式，前衛的餐廳可能購入酷炫的送餐設備，料理會像迴轉壽司一樣「咻！」送到你面前，或是像電視不斷報導的台灣某間餐廳，雇了一位機器人負責在門口一邊賣萌一邊削刀削麵招攬客人。再定睛看了看封面，是一位在工作中的女性，背景卻是日式小餐館（也就是日本稱的食堂），也因此勾起我的好奇心，想看看傳統的餐館究竟能和「未來」有什麼關聯，料理又有何特殊之處。

你的初衷是什麼呢？

作者小林世界小姐，在開設食堂前的工作，是日本Coodpad工程師，公司有廚房讓員工可以自行料理，但因為工作繁忙同事們都只是隨便在便利商店就打發一餐，讓雞婆的小林小姐很想為大家做些什麼，便開始為大家料理起午餐。想吃小林小姐料理的同事漸漸增多（多到有些人要站著吃），這給了她很大的信心，「以前總認為自己沒辦法開餐廳，但其實說不定我可以喔！」

她回想起15歲的自己，第一次一個人踏入咖啡廳，讀著《發條鳥年代記》，默默感受這個屬於「大人」的空間帶給她的衝擊，讓她決定總有一天一定要開一間這種店。原來初衷一直都在，喜愛料理的心情也在，這讓她辭去工作，開始在餐廳學習，最後開設了未來食堂。

做對的事情，就不要害怕失敗

在書籍出版之前，未來食堂在日本已經小有名氣，原因是小林小姐「大膽」的作風。整間食堂的員工，只有她一個人，你沒看錯，只有一個，那究竟要怎麼撐過尖峰時段用餐的人潮呢？就是靠她的獨特經營模式：打工換餐券。小林小姐在營業時段會公開招募自願打工的人，工作50分鐘，就可以獲得免費餐券飽餐一頓，如果不想使用，也可以將餐券貼在店門口，提供給有需要的民眾，也就是「待用餐」的概念。

小林小姐對待「員工」的方式令我非常訝異，她的員工各式各樣，有慕名遠從國外到來的遊客、把這裡當作練習區想開餐廳的廚師，或是請假來打工的上班族，每天面對不同屬性的人，究竟要怎麼讓他們協助食堂呢？在我看來，她採取的是「因材施教」模式，請員工協助清潔時，她不會說「請擦窗戶」或是「請擦桌子」，而是說「請你清潔你覺得髒的地方」，因為每個人看到的東西不同，感受也不同，當然清潔的地方也就不同，一天下來該清乾淨的地方都乾淨了。

小林小姐從不拒絕特別的員工，即便是身障人士報名打工、要多費力氣才能讓他給予食堂幫助，但是她知道自己正在做「對的事情」，既然是對的，中間辛苦的過程也僅只是過程，若是擔心多此一舉，如此一來「對的事情」永遠不會達成。這樣的信年是許多人都缺乏的，按照一般人的想法，因為笨手笨腳的員工給自己添了麻煩，一定會冒出「啊，早知道就不這樣做了」或是「這是一個錯誤的決定」的念頭，但自我懷疑從來就是有弊無利的事情。如同小林小姐想將美味帶給客人一樣，決定了就要讓自己有Guts的朝目標前進，因為「做對的事情，就不要害怕失敗」。

完全接納每個人的「普通」

食堂還有另外一個經營模式：每天只有一種菜單＋客製化小菜。因為每天僅有她一人能製作料理（打工的人不能觸碰食物），而且食堂位於辦公區，上班族午餐時間短暫，因此節省人力與爭取時間的目標下，每天僅提供一種菜單（¥900），一入座就上菜，準備料理時也較簡便。但是食堂一到晚餐時間，便會做一件有意思的事，便是將今天冰箱剩餘的食材，寫在單子上給客人看，「我今天有這些食材，有沒有特別想吃的料理呢？」小林小姐再針對客人提出的要求嘗試做小菜（¥400，好像有點貴）。即便是再奇怪的食物被要求兜在一起，她也不會訝異，因為這是你覺得的「普通」，即便有可能有「這樣做可能會偏離美味的常理喔」的想法，但是口味是很主觀的感覺，小林小姐不希望擅自認定對方的美味是錯的。

很多時候，我們會給他人下定義，只要你與我相異，便是非我族類的排擠或抵斥。但究竟什麼是真正的「普通」或「正常」呢？定義皆是人們妄自下的，但也是人們拿來互相傷害的藉口。如果社會像巨大的未來食堂一樣，能夠接納「怪異」，將之認定為普通再不過的事情，每個人都可以輕鬆地說出想吃的奇特料理（心中的真實想法），那是個光想就足以令人微笑的美好世界，真希望看到這天的到來。

今天也開始營業了，歡迎光臨

這本書分類在創業管理中，小林世界還有許多未提及的「創舉」，例如每個帶飲料來店裡的客人，都要捐出一半和食堂的客人分享；或是將食堂的每月營收、成本，甚至是創業計劃書，都開誠佈公的放在網路上供人查閱，提供想創業的人參考範本（報章雜誌報導，未來食堂月收已達¥270,000）。對於我來說，我倒覺得這本書也適合放在心理勵志類，小林世界的觀點固然新穎，不過最難能可貴的是她面對人和處事的態度，不意氣用事，依靠邏輯解決面前的困境，接納、分享，進而共好，這才是社會需要的正面力量。

如果有一天可以造訪未來食堂，我希望自己是食堂裡的打工族，能親眼看看品嘗料理時客人的表情，一邊體會小林小姐的「接納式領導」，想必會有所成長吧。

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書籍介紹

《未來食堂：提供免費餐的餐廳到今天都能賺錢的理由》，啟動文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：小林世界

譯者：鄭雅云

位在東京神保町，只有店主1人，12個座位的小食堂，引進IT產業資訊公開並共享的特性，打造出好似背離常識，但卻又超合邏輯的經營制度，跨越日本傳統飲食業界的全新思維，讓營業額穩定獲利的成功創業形式！

收支全透明：每月在網站公布成本與營業額，開店前的創業計畫書也完整公開。

一天只有一種菜單：每天只提供一種定食，入店後不需等待，餐點立即上桌。菜色每天更換不重複，下一週的新菜單由客人決定。

打工換膳：來過一次的客人就能申請，來食堂幫忙五十分鐘就可換得免費一餐，成為不是客人也不是員工的「第三種角色」。

免費餐：打工換膳者也可將獲得的免費餐券留下，貼在食堂牆上，任何有需要的人都可撕下餐券，免費吃一餐定食。

客製小菜：晚餐時段限定，從今天的「冰箱中的清單」列出的現成食材及調味料，可以根據客人的心情或身體狀況特製小菜的服務。

樂捐飲：客人可以攜帶飲料入店，不另收開瓶費，不過必須捐出一半給未來食堂。其他客人就有機會免費分享這份好意。

Photo Credit：啟動文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航