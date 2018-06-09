「川金會」倒數：保護主義下的國際秩序，終將「多敗俱傷」

文：曾俊豪

幾經波折，距離眾所矚目的「川金會」在本週正式進入倒數，回首這場會談從無到有的過程可謂一場「比戲劇還戲劇的」的演出。

若將時間拉回至去年，平壤當局在短短數個月內在區域內進行了多次導彈試射與核試驗，使得朝鮮半島局勢快速升溫，也加深了鄰國對其警惕。然而就在國際社會一面倒的撻伐下，情勢卻在南韓所舉辦的平昌冬奧出現轉折。不僅召開了時隔兩年的南北會談，更積極遞出橄欖枝，提出以「朝鮮半島」的身份與南韓共組隊伍征戰冬奧。儘管此舉引起南韓體壇，尤其是將被迫共組的南韓國家隊的不滿，並在南韓國內掀起「政治綁架體育」的正反論戰，南韓總統文在寅（Moon Jae-in）仍視此為半島和平曙光，積極回應北韓的「善意信號」。

大國角力從未停歇，「新冷戰」蠢蠢欲動

時值川金會倒數，世界強權在近幾週動作頻頻，除了半島內的南北再談，美朝雙邊及北韓數度密訪北京等，川金會背後所牽動的國際政治角力不言而喻。就在上個月底，俄羅斯外相拉夫羅夫（Sergey Lavrov）應邀赴北進行非例行性訪問，同時也邀請北韓當局回訪，並就川金會一事表達莫斯科的高度關切。

對國際社會而言，川金會固然重要，然而若就地緣政治角度而論，其實可以很清楚的劃分為兩大勢力。從近日各大媒體的報導中不難看出，歐洲在此事上表態相對平淡，幾乎可以解讀為西方至少在北韓核問題上與美國是趨於一致的。

回到亞洲，傳統區域強權日本也一直在該問題上相對活躍，其原因除北韓在去年發射導彈對其造成嚴重威脅外，政府同時面對國內圍繞北韓綁架問題上的輿論壓力。對此，安倍政權（Abe administration）一向與西方立場維持一致，即要求達到「完全、可驗證且不可逆的核放棄（CVID）」以及在達到該目標之前維持最大施壓力道，而這在美日同盟框架下似乎也是理所當然。

焦點轉向中俄，川金會在即，兩國與北韓當局的接觸卻是越加頻繁，其原因也與其政治體系脫不了關係。北韓是眾所皆知世界少數僅存的社會主義體制國家，中俄兩國皆與其存在著深厚的歷史淵源。對於如此的「既有盟國」將與反共產陣線接觸，表達各自關切也是天經地義。

綜合而論，國際社會基本上就屬此兩大陣營，某種層面而言著實有種另類「代理人冷戰」的味道。回顧歷史，弱肉強食法則其實從未消失，國際政治又何嘗不是如此？即便看似毫無關係的一方也想盡辦法積極參與其中，「刷存在感」的舉動在外交領域上至關重要，哪怕這件事與自己連地緣關係也沾不上邊。然而可否與能否掌握自身在今後國際社會上的話語權，現今的每一個轉折都是關鍵。

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保護主義下的國際秩序，終將「多敗俱傷」

此外，這與現在在國際社會如火如荼展開的貿易戰更有著密不可分的關係。川普政府（Trump administration）在本月初起正式啟動封存已久的232條款（Section 232），該條款以國家安全為由明定可針對特定產業課徵關稅，對進口來自包括所有主要盟國在內的國家鋼鋁課徵高額稅金，保護主義不斷蔓延。對於歐洲而言，正在開打的國際貿易戰與川普「美國優先」的一系列舉措比起川金會的結果更使人擔憂。美國也在近期對中國電子製造商中興下重手，禁止美國對該企業出口核心零部件，中美關係順勢惡化。此舉也促使北京在改善與區域國家關係上轉向積極，包括中國外相等中共高層在數月內多次訪日，召開因釣魚台問題導致停辦兩年的中日韓峰會，看似以半島無核化為主軸，實則不然。北京視美國在保護主義下與既有盟國產生的摩擦為切入點，積極加強區域間的國與國關係，冷凍已久的中日關係正在破冰。

總而言之，地緣政治所涵蓋面向之廣絕非三言兩語可一蓋而論。川普自去年就任接下總統大位後，「不按牌理出牌」的個性讓國際社會傷透了腦筋。而貿易戰背後所牽動的，更與鞏固川普在國內的選票有著密切關係。面向下週川金會，各國舉動頻頻為的就是在這場角力中能佔有一席之地。馬上國際社會的眼球將轉向獅城，究竟這場一波三折的川金會能否將世界帶往和平，又或者只是朝令夕改的川普另一場精湛的政治演出，相信答案很快就會揭曉。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航