好主管受人信賴、擁戴、尊敬的七個特質

文：SmartLinkin／盧玟成

對職場工作者來說，遇到一位值得追隨、效命的主管，絕對是一大福氣。無可諱言，對團隊來說，主管的能力、嚴謹的制度、明確的目標、高效的執行力十分重要。但是，團隊是由一群人所組成。因此，在這些重要條件外，團隊主管的領導方式與人格特質，更是影響團隊士氣、向心力不可或缺的關鍵。「帶人要帶心」的道理人人皆懂，重點是如何從主管日常的行為中觀察？

美國知名公關與商業禮儀專家、棕櫚灘禮儀學校（The Protocol School of Palm Beach）創辦人Jacqueline Whitmore，就在《Entrepreneur》雜誌的網站上，分享主管受人信賴、擁戴、尊敬的七個特質。若是身為部屬，不妨以此來測試帶領你的老闆，他的「好主管指數」有多少？若是身為主管，也請努力培養這七種特質：

1、誠實以對

現今的社會充斥醜聞和騙局，信任度是立基於平日的所作所為。無論是否被人們看見，在任何情況下，都需要以誠實的態度去面對，絕多數的企業，也都把誠實列入選才的重要考量。

在競爭激烈的商場，處處是爾虞我詐的行為。但是不管外在環境多競爭、多惡劣，面對自己的團隊成員，好主管都應該把在外廝殺的那一套收好，盡可能在團隊內做到公開透明，為了短期利益而不擇手段的主管，很難走得長遠。

2、信守承諾

當一個人無法實踐承諾的那一刻，長期累積的聲望將逐漸消失。每一次對任何人或事許下承諾，就獲得一次機會去提升信任指數，不過相對的，也有可能因此而降低。

言而無信往往是直接導致一個人聲名狼藉的原因。在帶領團隊的過程中，說到做到的主管，也才能獲得部屬同樣對承諾說到做到的回報。那些說好的加薪、福利、資源或協助，一旦跳票，也許部屬會表現出不以為意的樣子，但其實大家都知道，這當中造成的傷害與裂痕，需要更多的時間與代價來彌補。

3、勇於承認錯誤

錯誤是職場上無可避免的狀況，即使發生了，成功的管理者和企業家也會立刻專注於解決當下的問題，而非一直纏繞著失敗打轉，他們都了解唯有快速的處理問才是最佳的解決之道。

同樣的道理，也適用在團隊領導上。決策錯誤、遭遇失敗在所難免，對團隊來說，更重要的反而是如何快速修正的能力。若是礙於主管個人面子或是其他因素，刻意迴避大家心知肚明的錯誤，這不僅嚴重打擊士氣，團隊還需要花更多心力去圓這個錯誤，很可能一步錯就步步錯下去。相反地，若是主管對自己的錯誤勇敢承認，才有可能集合團隊的智慧去改善，而願意承認自己錯誤，通常也都是負責任、有肩膀的主管。

4、準時

這無需多做說明。一個開會帶頭遲到、工作進度總是拖延的主管，很難被部屬貼上「可靠」的標籤。一個不可靠的主管，要如何讓別人願意跟你一起打拼？

5、不口出惡言

一個人說話的方式，會深刻影響別人對他的評價。一個頻頻在部屬面前粗（髒）話連篇的主管，儘管未必是針對任何人，但這都顯露出這個人不成熟、沒耐心、缺乏自制力等缺點，這樣的缺點，很難獲得團隊成員的尊敬。更重要的，這很可能顯示出這是一個毫不尊重其他人的主管。

6、優雅地處理衝突

職場上的衝突在所難免，正因為如此，一個人如何心平氣和去處理便能清楚看出他的為人風格。團隊內意見不合是常見的事情，若是站在求好心切、對事不對人的立場上，各種意見不合引起的衝突，很可能會產生出比原先更好的創意或策略。

主管如何處理這種衝突，也直接決定了團隊成敗。一個沒人提出反對意見的團隊，充其量不過就是一群不思考、等待主管一聲令下的工作者。身為主管，不僅要有優雅解決團隊內衝突的本事，一旦有部屬在公開場合反對你的想法與決策，先別急著動怒，如果對方說的更有理、想的更完整、看的更透徹，請直接參考上面第3種特質。

7、不過河拆橋

擁有這樣特質的人，往往是因為他不現實、待人溫暖的個性。這樣「與人為善、不與人為惡」的主管，一方面往後職涯發展更上一層樓的可能很高，身為他們的部屬，自然有機會跟著沾光，另一方面，縱使沒有利害關係，他們也會很樂意在往後的日子，成為適時拉部屬一把的貴人。

Jacqueline Whitmore在1992年，曾因為裁員而失去工作，即使這樣很容易就和之前同仁沒有牽連，她依舊與當時主管保持良好聯繫。兩年之後，當她去應徵位於Palm海灘的Breakers飯店，這位主管幫她寫了封很棒的推薦信，因此讓她順利獲得那份工作。

延伸閱讀：麥肯錫主管的領導習慣：給部屬認同，不要給讚美

原文出處：Entrepreneur

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