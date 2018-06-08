「地獄聯姻」成真：拜耳660億併購了孟山都，只差一份「嫁妝」

德國製藥及化工巨頭拜耳（Bayer）在2018年5月29日獲美國司法部批准，將以660億美元收購農藥及基改種子的美國供應商孟山都（Monsanto），這場進行多年的併購案於台灣時間2018年6月7日晚間9點，雙方共同發表聲明後，宣佈交易成功。

拜耳與歐盟和美國司法部協議，必須將約90億美元的農化業務賣給德國化學公司巴斯夫（BASF），減少全面壟斷和與孟山都業務重疊的部分，就能讓此併購案正式成立，併購完成後，過去備受批評的孟山都品牌名稱將走入歷史，而這次的併購也被環保及農業團體等批評為「地獄聯姻」。

《財經新報》報導，這兩間農業巨頭皆表示，他們以數據驅動的農化科技將於2050年前，達成餵飽全球100億人口的目標，但農業從業者與法規單位擔心的是，兩大巨頭合併後將控制全球高達77%的玉米種子，以及大部分棉花、黃豆、油菜種子，屆時更有可能被餵飽的將是「拜耳─孟山都」集團，而非全球增長的人數。

全球藥廠巨頭Bayer曾創造不少輝煌歷史，包括發明止痛藥阿斯匹靈（Aspirin）及世界首項廣泛使用的抗生素（prontosil），除了製藥上的成就，同時也生產殺蟲劑的拜耳野心不僅於此，早在2016年5月首度發表將以660億美元購併孟山都的訊息，期望透過與美國種子市場明星結合，將農業事業推向顛峰。

如此大規模的購併案引起不少爭議，其中最受異議的考量包括小型農業企業經營者會失去競爭優勢、化學農業的依賴將會提高，以及購併將促進價格的操控。

「孟山都」惡名昭彰，併購後將捨棄不用

《星島日報》報導，孟山都的名字幾乎成為了轉基因食品的代名詞，但它即將在被拜耳公司收購後從市場上消失，僅保留作為產品名稱；同時，孟山都也是環保活動人士長期以來對抗的對象。

拜耳公司4日宣布將會立即取消具有117年歷史的孟山都品牌名稱，「拜耳仍舊是公司的名字，而孟山都不再是，」該公司在聲明中說。「但被收購的孟山都產品仍會保留他們原來的品牌名並成為拜耳投資組合的一部分。」

長期以來，孟山都都是環保人士對抗的目標，因為它在轉基因作物領域的大肆開拓和生產曾被美軍用於越戰的致命農藥「橙劑」。在1901年創建於密蘇里州聖路易斯的孟山都公司，曾一度被稱為「典型的美國罪惡企業」。

歐盟、美司法部「有條件通過」併購案

（中央社）拜耳（Bayer）藉著同意出售蔬菜種子、農藥與數位農業科技給全球化工龍頭巴斯夫（BASF），使得併購孟山都（Monsanto）一案獲得歐盟批准通過。

歐盟表示，買方及賣方「需要提供進一步證據」，證明巴斯夫有能力成為拜耳擴張之後的重要競爭者，以使這項價值超過60億歐元（74億美元）種子交易獲得批准。歐盟並未明確說明拜耳蔬菜種子的買家。拜耳曾建議巴斯夫應該接收。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）說：「我們需要保持競爭性，確保農民能夠以合理的價格選擇不同的種子品種和農藥。」根據維斯塔哲，拜耳做出讓步，確保全球競爭者的數量保持不變，全面緩解了反壟斷憂慮。

這筆交易是重塑全球農業的3大農產交易最後一筆。杜邦（DuPont）去年併購陶氏化學（Dow Chemical），為了緩和歐盟疑慮，必須出售大部分全球研發業務。中國化工併購先正達（Syngenta）一案，也被迫放棄部分的重疊產品。

一名熟悉調查內容人士曾表示，拜耳與孟山都還必須取信於美國監管機構，藉著賣掉更多資產以解決反壟斷疑慮。拜耳現正控告俄羅斯反壟斷監管機構，因為對方下令要求拜耳向俄羅斯公司分享技術。

拜耳執行長鮑曼（Werner Baumann）說：「獲得歐盟批准是一大成功，也是重要里程碑。」拜耳表示正與美國監管機構密切合作。根據美方的決策，拜耳一旦完成將分拆業務賣給巴斯夫集團（BASF）的計畫，就能談成孟山都收購案。

環保人士痛批：地獄婚姻

批准拜耳併購孟山都一案，被認為是主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲目前為止最具爭議的決策。

包括飾演「綠巨人浩克」的好萊塢演員馬克魯法洛（Mark Ruffalo）在內，環保人士都曾透過推特、電郵、信件、明信片發動攻勢，要求維斯塔哲阻攔這項傷害人類健康、農業與環境的「來自地獄的併購案」。

Bayer-Monsanto merger disaster for the global food supply. Shut down this #mergerfromhell @vestager @LorettaLynch https://t.co/nJEWNSzTjY" — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 2016年8月8日

環保團體「歐洲地球之友」（Friends of the Earth Europe）的貝伯（Adrian Bebb）說，歐盟的決定使得拜耳、孟山都及巴斯夫「將成為農業資料巨獸，就像農業界的臉書，並帶來所有的陷阱」。他說，創造龐大的農業資料收集平台，將會使這些公司擴大控制農民、消滅競爭對手。

《食力》報導，貝伯說，拜耳放棄孟山都公司名稱的決定並不能改變該孟山都的本質。

「拜耳收購孟山都，自身亦成孟山都，除非它採取嚴厲的措施與孟山都有爭議的過去劃清界限。如果它繼續銷售危險的農藥和不受歡迎的轉基因作物，那麼它很快就會發現自己也會成為全球抗議的對象，像當初孟山都那樣。



這次收購，將創造出世界上最大也是最強的農業綜合企業，它會強行將其轉基因種子和有毒農藥納入我們的食物和土地；二者的交易是一場地獄中的婚姻——它不利於農民，不利於消費者也不利於農村。」

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺