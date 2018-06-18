PayPal的創業歷程（四）：Paypal給創業者最棒的啟示

文：盧玟伶

相信大家經過前三週的介紹，都更認識Paypal了。Paypal成功的創業歷程真的非常令人佩服，他們聚集了一群厲害的人、擁有明確的目標以及精準的策略，造就了現在輝煌的成績，這週就讓我們來複習一下他們為什麼可以這麼成功吧！

厲害的人：Paypal黑幫

說到Paypal就不得不提「Paypal黑幫」了，他們可以說是一群菁英中的菁英共同合作、創立的Paypal，其中不乏我們現在所熟知名人，像是創辦人Peter Thiel除了擔任Paypal多年的CEO外，後來也跳槽去投資facebook，以及創立了大數據公司Clarium。還有Elon Musk，他後來成立了非常多公司，像是Tesla、Space X等等；又或者是陳士駿，他是Youtube的創辦人之一。他們每一個人都身懷絕技，在創立Paypal之後也都在其他行業獲得非常好的成績，具有非常大的影響力。

明確的目標

Paypal在創立之初就給自己設定了很大的目標，當時美國主流的支付方式還是現金、信用卡和ATM，看到了這樣的現況，他們想要創造一種新的支付方式，讓消費者非常便捷的轉帳和支付，甚至是成為互聯網時代的新貨幣，讓所有貨幣都能數字化和電子化，如此人們無論身在何處都可以隨時把自己的錢換成更安全的貨幣，讓那些較落後、貨幣隨時可能貶值的國家的人民，可以好好保護自己的財產，這是Paypal的初心。

然而金融市場是非常龐大且利益關係複雜的領域，沒有任何背景卻想要在這個領域創新是非常困難的，Paypal在這之中面臨了各方的挑戰，他們找了一群理念想同且性質相近的人，一起朝向遠大的目標努力。不管是選擇跟競爭對手合併、發動政變更換CEO、和FBI一起打擊罪犯等等，只要為了生存下去，Paypal什麼都願意做，這樣的精神很讓人佩服。

精準的策略：成長駭客（Growth hacking）

在創業的方法上，Growth hacking可以說是Paypal給現代創業者帶來最棒的啟示了。

那什麼是Growth hacking呢？Growth hacking核心概念是以出奇制勝、極低廉的成本來迅速獲取用戶。讓我們來更詳細的複習Paypal是怎麼採用這個策略的。

利用電子郵件吸引新用戶：當時電子郵件才剛興起，會使用的人通常都是必較願意嘗試新事物的人，看準了這樣的特質，於是Paypal每個員工都利用電子信箱寄信給任何可以聯絡道的人，信件內容為「你的Paypal帳戶裡有1美金，只要登錄就可以領取」，透過這個方式Paypal獲取的最早的第一批用戶。 引薦機制：當時他們推出補貼的措施，告訴每個只要註冊Paypal的用戶都可以獲得10美金獎勵，邀請別人註冊還能再獲得10美金，藉由顧客一個拉一個的方式，大量累積了自己的顧客群。 機器人：他們還寫了許多機器人程式，利用這些機器人到eBay上買東西並要求用Paypal支付，一方面讓更多賣家知道Paypal並且使用Paypal，一方面給大家一種Paypal已經非常流行的感覺。

藉由以上的三個方式，Paypal以較為低廉的成本，成功吸引了自己的第一批消費者。

現在有越來越多新的競爭對手出現，相信未來的支付市場一定會非常競爭，Paypal該如何鞏固現有的優勢並且跟上時代的潮流，是未來發展不可忽視的地方。

好的，Paypal的故事就說到這裡了，希望你們會喜歡，下次見！

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本文經Pocket Money口袋財經授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航