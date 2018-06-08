魏德聖籌拍「台灣三部曲」順便打造台灣迪士尼，募資百億但拒絕中資

「海角七號」、「賽德克巴萊」導演魏德聖，今天在果子電影粉絲專頁公開「台灣三部曲園區計畫」，在「台灣三部曲」的電影拍攝外，片中將打造出的歷史現場將在電影拍攝完成後被保存下來，發展為「豐盛之城」歷史文化體驗園區，魏德聖感性強調，希望讓電影的價值不只在電影本身。

在「豐盛之城」官網中，魏德聖寫下了一段話，「拍『賽德克‧巴萊』的時候，看到了陌生又熟悉的台灣，拍完的第一個感受是，終於可以對事件的人物有交代。但是反過來想，『那我的祖先呢？我完成的是賽德克族祖先的故事，那我自己的祖先呢？』於是魏德聖重新拿起17年前就已經完成的「台灣三部曲」劇本，下定決心無論如何一定要做」。

《中央社》報導，「台灣三部曲」的劇本完成於2001年，不同於一般續集式的系列電影，在魏德聖的設定中，這將是三部互有關係卻各自獨立的電影；電影背景發生在距今400年前的十七世紀大航海時代，三部曲分別以荷蘭年輕教士、漢人海盜與原住民獵人的不同角度，述說台灣曾發生過的故事。

這些年，「台灣三部曲」不斷掛在魏德聖的嘴上、掛在心上，他也以「鴨子划水」的態，默默籌畫開拍事宜，魏德聖在官網上也說，「隨著計畫推進，我們更加感受到深深的使命感，憶起當年『賽德克‧巴萊』的林口霧社街片場短暫半年的開放。當時有38萬的影迷曾經跟著我們回到了1930年的霧社街，那個場景已不存在，卻在我們團隊心中刻下難以忘懷的感動」。

在魏德聖與他的團隊心中，

「台灣三部曲」拍的是全體台灣人的歷史，是台灣躍上世界舞台開端的故事，那麼我們除了電影之外，是否可以留下更長久的東西，我們想要讓電影不只是一時的流行，我們想要把電影場景留下來，我們想要讓世界都能走進台灣第一城、航向十七世紀的台灣。

於是，「豐盛之城」歷史文化體驗園區的想法誕生。

在魏德聖的計畫裡，「豐盛之城」是以電影「台灣三部曲」為核心的主題園區，運用電影元素與拍攝實景，結合虛擬實境與擴增實境等科技藝術，要讓熱蘭遮城、普羅民遮城與讓已不復存在的昔日「西拉雅部落」重生，營造出大航海時代台灣的真實情境，園區預計在2024年電影上映時同步開幕。

《蘋果日報》報導，他並邀請《賽德克》日籍美術師種田陽平擔任美術總監、日本東京迪士尼設計師指導園區遊憩規劃，未來並將和電影《魔戒》的紐西蘭特效團隊合作。



《美麗佳人》報導，主題樂園內預計包含手工藝村、電影院、博物館、飯店影集餐廳，再搭配不同的文化藝術活動，可以說是台灣的「環球影城」或是「迪士尼」樂園；粗估投資總值高達1百億元，坦若順利開幕，可以提供5000個就業機會，估計每年吸引三百多萬遊客入園，並且開啟南台灣遊樂的時代的新紀元。

魏德聖說電影：好不容易變蝴蝶不該只活七天

《商業周刊》報導，隨著這些年，鄰國影業崛起、國片市場萎縮，魏德聖認為《台灣三部曲》不該只是電影，而是要發揮兩大影響力：

透過電影和園區，建立產業生態系，創造長期獲利模式，留住人才。 藉由台灣故事，行銷國際市場，提升人民信心。

他認為，面對電影人才流失，留才的關鍵在創造「超乎想像的大夢」。

「小小的夢吸引不了人，投資機會點也都沒有，不如追求大夢想。」他談道，《賽德克》拍攝期間，吸引全台一半以上的電影工作人員加入，也與日、韓電影團隊合作，提升視野；大夢想才可能吸納跨國人才，「當你看見別人的做事方法和態度，會影響你。」

相較過去電影以放映空間賺取獲利，這次，他要用時間來扭轉規則。魏德聖說，他一直覺得電影很像蝴蝶蛻變，毛毛蟲歷經千辛萬苦變成蝴蝶，卻只能活7天。他解釋，一直以來，電影的最大回收來自票房，但透過主題樂園，將能創造以該電影為核心的食、衣、住、行、育、樂商機，形成產業生態鏈。

另一面，他要用台灣本土故事，提升自信，迎向國際市場；他期待這計畫，能掀起本土藝文復興運動，「台灣人可以因為這個園區，知道自己從何而來、從何而去，對自己的土地和文化有榮耀感，不會再像孤兒。」他認為，樂園擁有台灣獨特的歷史文化精髓，能吸引國際觀光客前來，了解台灣。

他也飛往各國實地勘查迪士尼、環球影城等主題園區，了解營運管理模式。他認為，幾乎所有迪士尼樂園開園後，都產生排擠效應，中國近年積極蓋樂園，但缺乏特色；他說，唯有創造本土故事和IP（智慧財產權），才能讓園區獨一無二。



6月，該計畫將啟動募資；為避免單一股權過大影響計畫內容，魏德聖也決定分散投資比率，大股東投資1億到2億元，小股東以萬元為單位。他也拒絕中資，對中國的惠台政策不為所動，以確保完整呈現歷史題材，「這將是來自台灣集體的純粹力量！」

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核稿編輯：羊正鈺