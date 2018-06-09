反建制＋民粹極右的義大利新政府，歐盟的惡夢成真了

歐盟的惡夢竟然成真了！在今年三月初舉行的義大利大選中，傳統左、右派政黨完全被擊垮，原本執政的中間偏左民主黨（Partito Democratico）僅獲得18.8%的選票，而前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）所領導中間偏右的義大利力量黨（Forza Italia）更是只有14%的選民支持，取代而之的兩股新勢力：反建制的義大利五星運動黨（Movimento 5 Stelle）和民粹極右的聯盟黨（Lega）分別獲得了32.7%和17.4%的選票，成為選戰中的最大贏家，重劃了義大利長久以來的政治勢力版圖。

但這樣破碎的選舉結果也讓選後政府籌組的過程異常艱難。得票率最高的五星運動黨先嘗試與民主黨共組聯合政府，可惜最後在經濟政策、政府預算規劃，還有歐盟政策上分歧過大以致談判告吹。正當許多政治觀察家預期義大利會重新舉辦新一輪選舉以產生更明顯的政府組合時，五星運動黨找上了在傳統政治光譜上另一端遙遠的極右派聯盟黨，討論共組聯合政府的可能性，而歐盟的惡夢就此開始。

超越左右，民粹疑歐政黨看似不可能的結合

五星運動黨以及聯盟黨的結合其實對許多人來說非常不可思議，因為在歐洲傳統左右派的政治光譜上，兩黨分屬不同陣營的極端。五星運動黨在選舉中除了打出傳統左派的政見牌，例如擴大政府公共支出以刺激經濟、降低退休年齡等，更提出了要實施無條件基本收入這樣被視為極左派的政見。而聯盟黨則是因為支持減稅、不分貧富徵收單一所得稅率15%，還有強硬的移民政策被視為極右派政黨。在歐洲政治史上，中間偏左和中間偏右政黨合作的情況時有所聞（例如現在的德國），但還沒有任何一個國家出現極左與極右派政黨合作的情況，更不用說是聯合執政，沒想到經過幾週的協商，兩黨竟然能跨越以經濟、社會政策為主軸的傳統政治分歧，建立起一個以反移民、反歐盟為新主軸的民粹政府。

根據兩黨最新的聯合政綱，未來的新義大利政府將會停止（歐盟條約要求的）樽節措施，改以減稅、提高政府支出的方式刺激經濟和增加就業。另外，移民政策將會更加緊縮，像是加速非法移民遣返、關閉難民營等。而在聯合政綱中也可以看出兩黨各自的妥協，例如原本五星運動黨要求的無條件基本收入被稀釋呈增加失業救濟金，而聯盟黨所提的所得稅單一稅率則變成有兩個級距（15% 和20%），且依據家庭收入不同有不同的稅務抵減額。

義大利新內閣的要角

上述聯合政綱經過兩次籌組政府的嘗試（第一次因為義大利總統駁回而失敗，詳情見後述），兩黨近期所提出的新內閣團隊才總算獲得總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）的批准，並在上、下議院都擁有些微多數席次的情況下順利就任。那麼新內閣有哪些要角呢？

首先來看國家權力的核心——首相。身為得票率最高的單一政黨，五星運動的主席迪馬尤（Luigi Di Maio）理應可以登上首相的寶座，但聯盟黨所領導的右派聯盟卻是獲得最多票數的勢力，因此聯盟黨主席薩爾維尼（Matteo Salvini）不甘將總理位置輕易讓出，兩人協調折衷的結果，是讓一位沒沒無聞的法律教授孔蒂（Giuseppe Conte）出任此職位，而迪馬尤和薩爾維尼則同時當任副總理，可以預見未來這兩位副總理的政治影響力將比總理來的更大。兩位黨主席除了擔任副總理外，還各自接了一個部長的職位。迪馬尤將會帶領新整合好的勞工產業部，以實現五星運動黨在競選時主打的勞工政策。薩爾維尼則接任內政部長，讓他有能力執行聯盟黨答應選民的強硬移民政策。

義大利新內閣裡面最受爭議的部長，非81歲的經濟學家、前經濟發展部部長薩沃納（Paolo Savona）莫屬，他以批判歐元著稱，更曾受邀負責擬定義大利退出歐元區的詳細計畫，也難怪總理孔蒂第一次提交內閣名單給義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）批准時，就是因為選擇薩沃納當經濟部長而使整個執政團隊遭總統否決，馬達雷拉認為讓一個支持義大利退出歐元區的人擔任經濟部長會對全球金融市場釋放錯誤的訊息，影響義大利經濟復甦並加重公共債務問題。但最後因為聯合執政的兩黨堅持要給薩沃納一個部長級職位，他因而轉任歐洲事務部長，預計同樣會帶給歐盟不少困擾。

Photo Credit: AP/達志影像 左為義大利新內閣裡最受爭議，以批判歐元著稱的歐洲事務部長薩沃納。

經濟部長的職位最後確定是由政治經濟學教授特里亞（Giovanni Tria）執掌，他曾在多所義大利大學任教，當過世界銀行的經濟顧問，接任經濟部長之前，在國家行政學院當了七年的主席，可多說是官、學經驗豐富，不過他和新總理孔蒂一樣並非家喻戶曉的之名人物。雖然近期幾篇評論文章中頻頻表示德國長期的貿易順差是歐元制度缺陷的一項指標，但他的立場還沒有極端到支持義大利退出歐元區，因此能讓總統馬達雷拉點頭。

新執政團隊中也不是全部都是疑歐人士，新任的外交部長將由前歐洲事務部長米拉内西（Enzo Moavero Milanesi）擔任，他被稱為是義大利最有影響力的歐盟官僚，曾經在歐盟執委會工作了20年，最高職位為執委會的副秘書長，並多次受其他高階歐盟官員特聘為顧問，日後假如其他部長與歐盟產生摩擦衝突，多年的歐盟工作經驗會讓他成為一個很好的平衡角色。

歐盟未來和義大利的多面向衝突

歐盟和金融市場對義大利新民粹政府的擔憂並非空穴來風，從五星運動黨和聯盟黨的共同施政方針就可以清楚看出未來雙方可能的衝突點。首先是歐盟的經濟治理模式，也就是為了確保歐元匯率、歐元區經濟穩定而設下的財政限制（例如規定在「經濟與成長公約」中會員國政府公債不得超過GDP的60%、每年度的政府赤字不得超過GDP的3%等，義大利長期不合格），為了避免2011的歐債危機再度發生，以德國為首的北歐國家堅持必須對歐元使用國有更嚴謹的財政、經濟監督（這也是為什麼經濟發生危機而被迫採取樽節措施的國家常常怪罪德國），他們認為經濟要穩定成長，就必須財政收支平衡、不斷提升生產效率和產品競爭力，但新任義大利政府已經明確說明他們將拋棄樽節政策，改採擴大政府支出的方式來促進經濟成長，政策轉變的結果就是政府公債將會繼續攀升（目前義大利政府有約2.2兆歐元的公債，相當於GDP的135%），打擊投資人的信心，除非義大利經濟狀況真的慢慢好轉，稅收得以增加還債，不然只是讓經濟惡性循環的速度加快。

再來是對俄國的立場。兩黨在競選過程中都曾表示俄國對於歐洲是潛在的合作對象、而非敵人，反對歐盟對俄國實施經濟制裁。雖然新政府沒有說要馬上解除對俄國的制裁，但義大利會讓歐盟目前的統一形象更難維持，可以預見未來義大利會和前共產中東歐國家有激烈的辯論和衝突。

最後是移民和難民問題。孔蒂在他首次議會演講中說到新政府會強力要求修改歐盟的都柏林規則（Dublin Regulation），這個規則要求難民必須在進入歐盟的第一個成員國申請庇護，以致義大利、希臘等南歐國家在過去幾年必須接受來自北非和中東的大量難民，也間接促成了民粹政黨的崛起。

與英國和平分手的同時，如何面對義大利新政府將會是歐盟之後最大的挑戰，身為歐盟創始會員國以及歐元區的第三大經濟體，義大利的重要性無庸置疑，因此就算偶有摩擦，雙方肯定會找到協調方法，慢慢適應彼此。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航