《深度職場力》：我內心有一條金錢原則，凌駕其他一切人生原則

文：卡爾．紐波特（Cal Newport）

迴避自主性的陷阱

本章介紹「財務可行性法則」：當你能證明自己的產出有人願意買單時，才應該去追求更多的自主性。

追求極度自主的創業家

二○一○年，德瑞克．席佛斯（Derek Sivers）在一場TED演講中暢談創意與領導力。演講開始不久，他播放一段戶外音樂會的影片。影片中有一名年輕男子打著赤膊，獨自起舞，旁邊的觀眾都坐在地上，好奇的打量他。

席佛斯說：「領導者需要有勇氣獨自站出來，即使看起來很可笑，也不以為意。」不久，第二個年輕人也加入第一個男子，開始舞動身子。

「現在來了一名追隨者，他有個關鍵作用，把那個孤獨的怪咖轉變成領導者。」隨著影片的播放，又有更多人加入他們，一起舞動。接著，又有更多人加入。等影片播放兩分鐘後，跳舞的人已經變成一大群了。

「各位！群眾運動就是這樣形成的。」

這時，全場起立為席佛斯鼓掌。他鞠了個躬，隨即也在台上舞動了起來。

沒有人會說席佛斯是個隨波逐流的從眾者。他在職涯中屢次扮演「率先起舞者」的角色。他一開始為了盡可能掌控工作內容和工作方式冒了很大的風險。他那樣做時，使自己看起來很像獨自起舞的「孤獨怪咖」。不過，他的職涯中，總是會出現第二個舞者來印證他的決策，最後會有一大群人加入，證明他的冒險行動是成功的。

他的第一個冒險行動發生在一九九二年，當時他辭去華納兄弟公司（Warner Bros）的大好工作，開始全職投入音樂事業。席佛斯演奏吉他，並和日本音樂家兼製作人坂本龍一一起巡迴演出，整體來說，席佛斯的音樂生涯發展得相當出色。

他的第二個冒險行動是發生在一九九七年，那年他創辦了線上音樂商店「CD寶貝」（CD Baby），在網路上幫獨立樂手販售CD。在那個iTunes 尚未誕生的年代，CD寶貝滿足了獨立音樂人的重要需求，公司開始蓬勃發展。二○○八年，席佛斯以兩千兩百萬美元，把CD寶貝賣給了製碟者公司（Disc Makers）。

職場生涯發展至此，一般傳統觀念認為，席佛斯應該搬到舊金山市郊，住進豪宅，變成天使投資人。但席佛斯對傳統思維向來毫無興趣，他把出售公司的收入都捐給慈善信託，用那個信託基金來支持音樂教育，他自己則是靠法律允許的最低利息生活。接著，他賣掉一切家當，開始環遊世界，尋找有趣的地方過日子。我聯絡上他時，他正在新加坡。他說：「這個國家感覺無拘無束，毫無羈絆，可以把這裡當成四處探索的基地，我很喜歡這樣。」我問他為什麼要住在國外，他回答：「人生在世，我依循一條生活原則：什麼事情很嚇人，我就去試試看。我已經住遍全美各地，對我來說，住在另一個國家是很嚇人的事。」

席佛斯騰出時間閱讀、學習中文、環遊世界，最近他把精力放在一家新公司上：麻活（MuckWork）。這家公司的服務讓音樂人把無趣的任務外包出去，以便專注於創作。他之所以創辦這家公司，是因為覺得那個概念很有意思。

我對席佛斯很感興趣，因為他熱愛自主性。他在整個職場生涯中，常為了在工作內容及工作方式上獲得更多的自主性而做出重大冒險，不時面臨很大的阻力。而且，他不僅熱愛自主性，也成功取得了自主性。所以我特地打電話去新加坡訪問他，以了解他究竟是怎麼辦到的。我也進一步請教他，他是以什麼標準來決定要不要投入或放棄某項計畫。簡言之，我想了解他是以什麼藍圖為行動指南，迴避前兩章所提到的自主性陷阱。

幸好，他的答案不僅簡單，還出奇的有效。

財務可行性法則

我向席佛斯說明我的問題，他一聽就明白了。

「你是指有沒有一種內心演算機制，以避免執業二十年有成的律師哪天突然說：『我好喜歡按摩，我要去當按摩師。』，是嗎？」他問道。

「沒錯！就是那個意思。」我回應。

席佛斯沉吟半晌。

「我內心有一條金錢原則，凌駕其他一切人生原則。」他說，「那就是：做有人願意買單的事情。」

席佛斯清楚說明，那和為了想要有錢而去賺錢是截然不同的。別忘了，這個人出售公司後，不僅捐出兩千兩百萬美元，還變賣了一切家當。他解釋：「錢是中性的價值指標。賺錢的目的，是為了讓自己變得有價值。」

他也強調，嗜好顯然不適合套用這條法則。他說：「假設我想學潛水，因為我覺得那很有趣，但沒有人付錢讓我去學，我也不在乎，反正我還是會去學。」但是換成影響職涯的決策時，金錢就是判斷價值的有效標準了。「如果你很難為某個想法募資，或是必須以其他外務來支應那個想法的實現，那你就需要三思了。」

席佛斯的職涯向來是追求發展創意的事業，乍看之下，似乎和金錢這種俗不可耐的東西沾不上邊。但是，當他從這個內心演算機制重新講述他的事業發展歷程時，一切突然顯得合理極了。

例如，他的第一個冒險行動，是在一九九二年轉行當職業音樂人。席佛斯解釋，他一開始只利用晚上及週末的業餘時間投入音樂。「我一直等到音樂創造的收入比正職還多，才辭掉正職。」

他的第二個冒險行動是創辦CD寶貝。同樣的，他等到累積了一群主顧客，得到不錯的獲利後，才全心全意投入那項事業。「大家常問我，創業資金從哪裡來。」他說，「我告訴他們，我先賣掉一張CD，讓我有足夠的錢再賣兩張。」

如今回顧起來，席佛斯爭取自主性的歷程依然很大膽，特立獨行。但是，由於他的內心演算機制是只做有人願意買單的事情，從這個角度來回顧那些行動時，風險就沒那麼大了。這個概念實在很重要，我認為值得為它取一個正式名稱：

財務可行性法則——判斷你該不該去追尋誘人的目標，以便爭取更多自主性時，你應該先證明有人願意為那件事買單。找得到證據，就繼續去追求；找不到證據，就別再多想了。

我開始深思這條法則時，發現這條法則一再驗證了那些成功取得自主性的實例。理解這條法則時，請注意「願意買單」的定義。在有些例子中，它是指「顧客為某種商品或服務付款」的字面意思，但它也可以是指成功獲得貸款、獲得外部投資，或者更常見的是，說服某個雇主雇用你或付錢請你做事。一旦你賦予「願意買單」這種廣義的解讀，就會發現這條法則無處不在。

以紅火農場的雷恩為例。很多受過良好教育的城市人厭倦了城市的喧囂忙亂，想要買地務農為生，但他們大都失敗了。雷恩之所以不同，是他先確定大家願意為他的農場經營買單，才放手嘗試。更進一步說，由於他不是高收入的金融從業人員，買第一塊農地需要跟麻州農業服務局貸款。想申請貸款並不容易，需要提交詳細的商業企畫書，證明你真的能靠農場賺錢。當時雷恩已有十年的農作經驗，能夠提出有力的論點。

露露也是說明這個法則的絕佳實例。在她的例子中，「願意買單」是指她的薪水。她判斷是否該爭取更多自主性的方式，是看她提出要求時，有沒有人願意雇用她或繼續付她薪水。例如，她的第一個重要行動，是要求公司讓她每週只上班三十小時。她知道老闆一定會答應，因為她有足夠的職涯資本。在之後的工作中，露露之所以敢跟雇主協商三個月的休假，或要求以自由接案的方式工作，也是因為她知道雇主不得不接受那些要求。如果她沒有充足的職涯資本，雇主大可叫她走人。

相反的，你看那些爭取自主性的失敗例子，通常會發現他們忽視了這條法則。以前面提過的小珍為例，她抱著網路事業可以支持她四處冒險的籠統概念，貿然從大學休學。她如果認識席佛斯，應該會暫緩衝動，等到能證實自己可以靠網路賺錢以後才行動。財務可行性法則可以幫她迅速判斷，因為她只要做簡單的實驗就會明白，被動收入型網站根本是迷思，而不是事實。這樣一來，她就不會衝動放棄學業了。這不是說小珍一輩子只能屈就無聊的工作，這條法則可以給她一套架構，讓她持續探索不同的冒險遠景，直到找到切實可行的方向。

書籍介紹

本文摘錄自《深度職場力：拋開熱情迷思，專心把自己變強！ MIT電腦科學博士寫給工作人的深度精進指南》，天下文化出版

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作者：卡爾．紐波特（Cal Newport）

譯者：洪慧芳

「熱情」來自深耕和鍛鍊，並非與生俱來

沒下過苦功，你就不太可能熱愛工作

「把工作做對」（work right），比「對的工作」（right work）更重要！

為什麼有些人熱愛自己的工作，但很多人不喜歡呢？

MIT電腦科學博士 / 職場暢銷書作家卡爾．紐波特提出獨特創見——

「追隨熱情」其實是長久以來的迷思，而且可能很危險！

「熱情思維」讓你鑽牛角尖，懷疑自己是否「入對行」；

「技能思維」使你明白，沒人欠你一個好工作，只能靠出色技能爭取。

「熱情思維」讓你過度相信「勇氣」，卻忽視「實力」的重要；

「技能思維」使你埋首精進自己，直到「讚到人人看得見」。

「熱情思維」強調工作提供你什麼價值，往往導致困惑與不滿；

「技能思維」增加你在工作中創造的價值，是開創精采職涯的根基。

「追隨熱情」可能導致失落幻滅；

「提升技能」則讓職涯軌跡從此改變！

如果你想樂在工作、得到好工作，就該摒除熱情思維，抱持技能思維；

透過刻意練習累積職涯資本，打造深度職場力！

「熱情」往往來自投入心力後獲得的成就感、價值感、使命感；

當你用心把工作做到有聲有色，自然激發深度熱情，

進而靠著出色技能得到寶貴機會。

有一天你會發現：「嘿，我已經讚到有人注意到我了！」

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航