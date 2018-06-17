一樣都是皺眉頭，如何分辨對方是「思考」還是「生氣」？

文：清水建二

「深思」與「怒意」的表情，如何分辨？

關於「憤怒」表情的眉毛形狀，或者是嘴型的解讀方法中，也許有人會這麼想：「這個和認真思考事情時的表情不是一樣嗎？」沒錯！就是這樣。面露「憤怒」表情時，會有「兩道眉毛向中央靠近」和「嘴唇緊閉」的動作，這與認真思考事情時的表情不謀而合。

臉部的動作分為兩種，一種是表達情緒的表情，另一種是表達思考的對話訊息。這種對話的訊息，是在對其他人說話以及在聽其他人說話時，而產生的臉部動作，並不帶有情緒。

「兩道眉毛向中央靠近」和「嘴唇緊閉」所代表的含意是「集中」，所以我稱這一種的表情為「集中」臉。

「集中」臉在情緒表達上為「憤怒」的表露，但在對話時就成為「深思」的表露；「憤怒」是因為想要達到的目的被干擾，或是發現障礙時所出現的情緒。當目的受到阻礙時，則產生具有攻擊性的「憤怒」情緒；「深思」是「集中」精神，將自己的話重新組合，或是在想要理解對方話語時所產生的機制，基於這個理由，「憤怒」的表情和「深思」的表情，都被稱之為「集中」臉。接下來我們來觀察一下，眼前的這個對象是在生氣呢？還是認真的在用腦思考呢？這兩者又要如何分辨呢？

我們在公眾場合中就算感到「憤怒」時，除了因失去理性而全力爆發「憤怒」之外，「憤怒」的情緒是被壓抑住的，於是「憤怒」的情緒就會轉變為微表情形態的「憤怒」。總之，這種表現只有在一瞬間，也僅僅出現「兩道眉毛向中央靠近」或「嘴唇緊閉」的表情。也就是說，只在瞬間所出現的這個表情，代表情緒是「憤怒」的可能性就很高；反之，如果這個動作持續了一小段時間，那麼它可能是代表「深思」。

各位的周遭也許有一些人時常保持著眉毛向下，眉間的皺紋集中在一起的可怕表情——上司、董事長、客戶等，他們也許並非正在煩躁，而是當下正認真的在思考某些事物。

眼睛睜大，代表「驚訝」？還是「關心」？

談完「集中」臉之後，接著是對話訊息的「情報蒐集」臉。「兩道眉毛向上揚」、「眼睛睜大」、「嘴巴張大」等單一或多種組合的動作，在情緒表現上為「驚訝」，在對話的訊息中則代表「有興趣、關心」。

這兩種都是對應身邊發生的狀況，而產生情報蒐集的機制，我稱這一類的動作為「情報蒐集」臉。

試想自己在出現「情報蒐集」臉時的情形：在擠滿人潮的電車中，搖搖晃晃的狀況下，前方二、三公尺處，突然傳來某人大聲說話的聲音。此時，因為驚訝而朝向發聲處，好奇到底發生什麼事了，而持續往聲音傳來的方向觀望。這就是從「驚訝」開始轉變為「有興趣、關心」的情形。

這樣的狀況是，從最初因「驚訝」而兩道眉毛向上揚、眼睛睜大；然後，從「驚訝」的情緒轉成「關心」時，因頭腦開始運作，而將情緒轉換為對話訊息，睜大眼睛是唯一停留在臉部的動作。

接著，當談話的對象在臉上出現「情報蒐集」臉時的情形：想像一下在交涉的場景，對方會將他感興趣的要點隱藏起來。在這個時候，對方為了在談話中表達出「我很關心這個話題耶！」、「我有在聽你說話喔！」，很容易看出對方的眉毛上揚。

這就是對話的訊息。另外，當你開始針對某個話題發表談論時，若只有一瞬間，露出眉毛往上揚起的樣子，則可以判斷為「驚訝」的微表情。從這個「驚訝」的微表情中，可以察覺到對方想要隱藏關於他感興趣的重點。

要在對話的訊息中辨別「驚訝」的微表情與「有興趣、關心」時，和「集中」臉一樣的，用臉部表情動作的持續時間來判斷是十分有效的。如果是「驚訝」的微表情，便只會在一瞬間顯現出來；而對話的訊息則會很明顯、清楚地在一段時間中表露出來。

書籍介紹

《「微表情」情緒心理學：學會解讀七種微表情，人際關係最強溝通術》，方言文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：清水建二

譯者：奚靜

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Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航