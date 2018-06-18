《提前看出好公司的非財務指標》：奢華的新辦公大樓，只會增加半調子的員工

作者：藤野英人

把自傳當禮物送

在本章將會介紹「辨別壞企業」的方法。這些不適合投資的恐怖企業，千萬別碰。

第一個法則是：「如果看到老闆本人的自傳，就要認為這家公司不會成長。」換句話說，如果客戶老闆把自己的自傳當禮物贈送，大家就要察覺這是一個危險的警訊。

本來，能夠當上總經理、老闆的人，都會有強烈的欲望，希望能把自己的想法傳達給每一個人。所謂的企業經營，就是鼓舞員工、提升員工工作動機，為公司爭取更多的顧客，為公司創造某種價值。公司就是經營者可以落實自己理念的地方。因此，一般的經營者都想要宣傳自己的想法，這也是非常自然的。

不過，出自傳這件事本身卻隱含著另一種暗示，那就是老闆滿足於世人過去給自己的評價。如果自己不覺得「已經達成目標」，故事就還未結束吧。也就是說，一個會揮筆寫自傳的人，恐怕是認為所有的挑戰已經結束，也無法再維持讓企業成長的動機了。另外，我對於老闆寫自傳還有一個疑問，就是如果有時間寫自傳，是不是應該要為企業的成長多貢獻些什麼。

如果看到一個老闆歡天喜地的到處贈送自己的自傳，就不禁讓人想到：「身為一個經營者，以公司事業為優先的程度，是不是降低了。」

最近，坊間出現了一種新生意，就是有人會主動上門，說服老闆自費出版自傳。有的老闆甚至還會加碼，把自傳繪製成漫畫。如果公司裡，有位興高采烈暢談自己過去辛酸史和成功故事的老闆，我絕不會想投資這家公司。

順帶一提，用同樣的觀點來看，如果有公司為現任的老闆立銅像，大家最好也提高警覺，這個動作可能表示：「這個老闆已滿足於自己的成果，成長意願低落。」

不過，這個法則並不是要否定所有經營者寫的書。例如，有不少具有名人身分的老闆，是透過他人記述，如經濟評論家、記者等出版評論傳記。雖然評論傳記、自傳都屬於傳記，但是這類的評傳就完全不適用這個法則。另外，我所寫的東西，不論是談哲學，或是談敝公司訊息、經營理念等，只要是和未來的志向有關的作品，也都請排除在這個法則之外。

基金經理人之眼 總而言之，我認為，基金經理人的工作就是用心思考該如何冷靜處理發生的各種狀況、如何守護顧客的資產、如何採取明確的行動、如何掌握反擊的機會、如何提升投資報酬率等環環相扣的事。 「成為一個『質樸、踏實的企業集團』（不管狀況如何，都要爭取顧客的支持，並努力累積利潤的企業集團）」，是我們公司的核心價值觀。希望今後我們仍能一本初衷的實踐這個價值觀。

公司搬進奢華新大樓，往往之後走下坡

這是在投資人之間廣為流傳，而且都絕對相信的一個法則。這個法則就是：「公司遷入豪華新辦公大樓的時間點，大都是業績最好，或是股價最高，抑或是兩者皆高的時刻。」不論是建造新的辦公大樓，還是用租賃的方式進駐散發著銅臭味、蔚為話題的大樓，都適用這個法則。

興建新的辦公大樓或租用華麗的辦公室，都是經營者的一種心理投射。如果經營者要靠公司喬遷來獲得成就感，就表示這家公司不會再繼續成長。因此，一家公司蓋新的辦公大樓或是喬遷到新辦公室時，通常股價都會攀至最高峰，但是之後就失去了提升業績的動力。

就財務面來看也是如此。簡單來說，就是發展事業的資金會因興建辦公大樓而從現金變成固定資產，導致財務戰略上失去原本該有的彈性。

另外，興建新的辦公大樓，也可說是一種不會產生附加價值的投資。如果把資金用來擴建工廠、廣告宣傳，或是併購其他企業，都可以讓資金快速回流並創造附加價值。如果再把時間拉長至5年到10年，因為興建新大樓會對企業資金造成很大的負擔，而且還無法創造附造價值，所以實在不能說是一項划算的投資。

更進一步來說，當一家企業因為積極投資事業而開始成長時，應該也沒有多餘的心思興建新辦公大樓。所以我認為興建大樓，幾乎不存在能獲得正面評價的要素。而且就算不是蓋新大樓，而是搬辦公室，也需要成本。

奢華的新辦公大樓，只會增加半調子的員工

我一提到「興建新辦公大樓或搬辦公室，不會創造附加價值」，也許會有人持反對意見表示：「遷入華麗的大樓，可以激勵員工士氣，讓員工更有幹勁。」

確實如此。如果只看表面的話，大家或許會覺得：「在這麼豪華的大樓上班，員工似乎都煥然一新，工作更賣力了。」但是事實上，我幾乎從來沒聽說過，哪家公司的業績是在這種狀況下突飛猛進的。

我想原因在於員工的心態。員工會悠然自得的認為：「我們的公司穩如泰山。」只要這種想巴著公司不放的員工一增加，這家公司就不會再繼續成長了。

招募人才時，也有人會認為：「氣派的新辦公大樓，有利於網羅更多的人才。」其實，這是因為希望能在有最新設備的辦公室工作，而前來應徵的人增加了，所以讓招募員工的工作變得容易。

的確，興建新辦公大樓之後，在招募新人時，應徵的人會突然增加。但是，假設要錄取100人，卻來了1,000人的話，膨脹出來的900位應徵者，他們來應徵的理由，通常是想在豪華的辦公室上班。在這種狀況下，我當然會認為他們的心態，是希望進入一家看起來好像不會倒的公司、平靜過日子，而不是希望能用自己的力量讓這家公司成長。

不管應徵者增加多少，如果人才的素質變差了，就不具任何意義。最後，為了刷掉這些應徵時多出來的苟安型員工，公司還得多浪費一筆成本。

事實上，只要仔觀察就會發現，大部份的個案中，「方便招聘」其實都是藉口，老闆本人虛榮心作祟、想遷入華麗的辦公大樓才是真的。

這個法則也適用於狀況相反的個案。把辦公室從華麗的大樓搬到破舊建築的公司，極有可能就是投資者出手投資的時機。

乍看之下，大家或許會認為這是一種賭博。但是，會搬入破舊大樓就表示，這家公司已有置之死地的決心，決定要發揮不屈不撓的精神努力提升業績，員工的危機意識也會提高。

當然，成長中的公司，因為員工人數增加，勢必就得搬家。換句話說，一家公司在成長階段，搬家是合理的。但是在這個時候，我認為最重要一點是：「所找的辦公室是否合乎自己公司的狀況。」

相關書摘 ►《提前看出好公司的非財務指標》：沒幾位女性擔任主要幹部，這種企業獲利能力差

書籍介紹

《提前看出好公司的非財務指標：鑑識6,500位社長的基金經理人珍藏筆記，挑股票、跟老闆，公司有沒有前途？比看財報還準》，大是文化出版

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作者：藤野英人

譯者：劉錦秀

這家公司的財報數字一直都很棒，怎麼會突然出現重大衰退？

經營者經常上媒體接受訪問，很多名人政要朋友，這種公司是好標的嗎？

為什麼老闆有自卑情結是好事，強勢發言反而要小心？

想知道一家公司的股票能不能買，除了一家一家看財報，還可以觀察什麼指標？有沒有比讓人頭昏眼花的財報數字，更領先的判斷依據？

作者藤野英人是有30年以上資歷的基金經理人，還連續兩年獲得最佳基金獎，他因職務之便，有機會訪問超過6,500位的大老闆，進行投資前的分析，他將這些從未公開過的上市櫃公司老闆訪談，整理成：「提前看出好公司的非財務指標」珍藏筆記。這方法不只能用來投資股票，還可以用來檢視自己的公司，或有生意往來的客戶。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航