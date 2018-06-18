《提前看出好公司的非財務指標》：沒幾位女性擔任主要幹部，這種企業獲利能力差

文：藤野英人

辦公室氣氛因老闆在或不在而秒變，員工心思都用在表演效忠

拜訪企業時，我發現有些公司只要老闆一進來，整間辦公室的氣氛就會瞬間改變。雖然員工在意老闆是天經地義的事，但如果過分在意，就得要注意了。

例如，當我和老闆說話時，一旁的員工只顧著記錄老闆說的話，而不記錄我說的話。這種只認真聽老闆說話，卻完全不關心訪客說什麼的態度，就會被解讀為眼裡只有公司裡的長官，卻完全不關心外來的訪客和投資人。

同樣的，員工在外人面前，對自己的老闆過度使用敬語（過於畢恭畢敬），也是一種不好的訊號。說話要恭敬是沒錯，但是不顧及訪客的心情，只是一味絞盡腦汁，要向老闆表達忠誠的話，只會讓人覺得，這家公司的員工對公司外的事情毫無興趣。

沒幾位女性擔任主要幹部，這種企業獲利能力差

據說，夫妻一起購屋時，主導者通常都是女主人。除了買房子之外，消費時在購物的決定上，女性也會比男性還要強烈。而B2C（按：Business to Customer，指企業對消費者）企業的主客群更是以女性為主。

但是，日本的企業幾乎不把女性的意見反映在生意上。企業的董事清一色都是男性，就算是以針對女性的商品和服務為主的企業，也幾乎看不到女性董事的蹤影。

近年來，各方都呼籲要善用女性的力量。如果真的有心汲取女性顧客的意見，就應該積極重用女性。無法做到這一點的公司，將很難突破成長瓶頸。

在這裡，我們透過資料來看，積極重用女性的企業，和不積極重用女性的企業，在股價上有什麼差別。下方圖表是2016年7月時，女性董事占整體董事10％以上的企業群組的股價變化，與日經平均指數比較後製成的圖表。從這張圖表就知道，女性董事比較多的企業，不論是股價或業績的表現都比較出色。在過去的5年裡，有的甚至差了1.5倍之多。這表示公司的股價或業績，和是否重用女性，有極為密切的關係。

Photo Credit：大是文化 資料出處：大和證券協助，Rheos Capital Works公司製作。先把565家（篩選時間為2016年7月31日，選自東洋經濟新報社發行的《役員四季報》2017年版。「董事」包括取締役〔決策董事〕，監查人、執行役〔執行董事〕）企業中，將女性董事比例在10％以上企業的股價指數化後的單純平均，再和日經平均指數比較。以2012年3月底設為100，推算至2017年3月底為止，5年間的股價變化。

基金經理人之眼 在國外，就可以見到很多女性的同業。不論是分析師還是基金經理人，很多都是女性，而且每一位都非常優秀。有不少人還是基金公司的負責人，或是巨額基金的操盤者。 亞洲、歐洲、美國都是如此。唯獨只有日本少的可憐。原因何在？

只有老闆的名片很豪華，要深究其中的原因

員工的名片上充滿各種資訊。交換名片時，我會把對方的名片當成是企業的門面、小心翼翼的收下來。然後，再仔細看看這是張什麼樣的名片。

假設名片的紙質很差又很薄，或是背面是空白的，我會覺得：「這家公司對於成本一定非常計較。」如果這張名片沒有任何特色，我會認為：「這家公司的老闆，或許是不太會對事物有所堅持的人。」雖然名片的好或壞沒有明確的基準，但只要仔細觀察，還是可以從一張名片看出企業文化、成本概念等各種面向。

如果全公司只有老闆一人使用厚紙、燙金的豪華版名片，我會稍微警戒一下。因為這表示，這個老闆在公司的地位是高高在上的。如果老闆希望自己和員工之間的關係零距離，名片的設計應該會相同。

不過，可不是一看到只有老闆使用豪華的名片，就馬上拒這家公司於千里之外。因為這還得考量該業界的習慣。有些老闆是因為不希望被客戶小看，才刻意印製氣派的名片。

到底是虛張聲勢，還是生意上真的需要，只要用心弄清楚，就可以從一張名片上，看到其他人看不到的公司樣貌。

相關書摘 ►《提前看出好公司的非財務指標》：奢華的新辦公大樓，只會增加半調子的員工

書籍介紹

《提前看出好公司的非財務指標：鑑識6,500位社長的基金經理人珍藏筆記，挑股票、跟老闆，公司有沒有前途？比看財報還準》，大是文化出版

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作者：藤野英人

譯者：劉錦秀

這家公司的財報數字一直都很棒，怎麼會突然出現重大衰退？

經營者經常上媒體接受訪問，很多名人政要朋友，這種公司是好標的嗎？

為什麼老闆有自卑情結是好事，強勢發言反而要小心？

想知道一家公司的股票能不能買，除了一家一家看財報，還可以觀察什麼指標？有沒有比讓人頭昏眼花的財報數字，更領先的判斷依據？

作者藤野英人是有30年以上資歷的基金經理人，還連續兩年獲得最佳基金獎，他因職務之便，有機會訪問超過6,500位的大老闆，進行投資前的分析，他將這些從未公開過的上市櫃公司老闆訪談，整理成：「提前看出好公司的非財務指標」珍藏筆記。這方法不只能用來投資股票，還可以用來檢視自己的公司，或有生意往來的客戶。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航