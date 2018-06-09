方序中對談邵璦婷：設計如何影響社會、傳統文化？

文：KH

Photo Credit：flyingV 設計師方序中

改變非一人之舉，成功也不必在我

「改變不會是一個人的責任，設計師應該要促成提醒，把有意思、有價值的事情用設計傳達。」曾擔任入圍多項大獎的方序中一語道破其創作宗旨，對他而言，設計即是人與人的互動，走入一個群體，了解他們的想法與文化，接著靠溝通，靠創作讓這些主角更鮮明。

方序中在2015年發起「歡迎回家」募資計畫，出品「小花」系列攝影集和展覽，替他將遭拆除的故鄉——屏東縣東港鎮共和眷村留下紀錄，計畫已持續三年，邀請觀者面對這項嚴肅議題，雖然他謙虛形容，設計是因需求存在，但若創作的本質是人性，或許方序中的細膩便源自溫柔和童趣，用10張不同材質的白紙詮釋阿妹《偏執面》專輯各首樂曲的意象，在今年台灣文博會場中架滿黑布，觀者必須彎腰走入展場，在被刻意刁難的困惑中打開思考空間。

巧合的是，邵璦婷也曾來自眷村，先是高雄左營人，才成為新媒體創辦者、文化保存運動者的她繼方序中後談到自我定位，假設古蹟保存的另一面，卻可能犧牲了部份人的居住權益，該怎麼辦？邵璦婷總忍不住在理想和現實需求間拉扯，這份無力帶給她痛苦，而正是痛苦推著她前進。

Photo Credit：flyingV 文化銀行共同創辦人邵璦婷

為何要投注昂貴成本設計環保天燈，努力融入當地社群得來一身辛勞？邵璦婷強調「我不信在環保、文化保存兩者之間找不到一個平衡點。」

即使環保天燈可能是現階段的最佳解，但它不是永久解決問題的唯一方法，未來會出現更新的創意，他們此刻「做了什麼」並非絕對，唯有動身成為楔子，讓議題不斷被討論，大眾才能共同找出解決的方式。 這時方序中突然回話：「對對對，勇敢其實才是這件事的重點。」迅速從辦公室拿出一本書和璦婷分享：

當眾人感受到你們面對了困難，打破污染、老舊這些既定框架，才能慢慢對環境產生影響，就像書上副標題「不只設計空間，更要設計人與人之間的連結。」

方序中舉電動機車解釋，如果立刻汰換燃油車，便會衝擊傳統車行生計，留下舊零件廢料；推動創新不能只想馬上看見結果，應把「演進過程」納入考量，讓彼此產生關係、一起享受，直到最後我們離開時，他們已有能力自行生長。

找回文化 也找回人的價值

提醒、參與、再造，兩人不約而同在這步驟上達成共識，但回到一個更基本的問題上，文化是什麼？為何大家要重視它？

方序中搶先形容，你我他都有故事，人們在某個環境裡的故事逐漸流傳下來，這就叫做文化，並非靠課本或制度定義，而是真實生活的累積。「文化就是每個人的生活方式。」邵璦婷補充，它太日常、太理所當然了，所以大家不容易發現，但文化形塑我們成為一個人，更是我們成為「現在的自己」的根源。

她提到文化銀行曾專訪過廟宇繪師劉家正，雖然老師傅的分享令人印象深刻，她卻在一段日子後，偶然晃進大稻埕霞海城隍廟，看到門神下簽著老師傅筆名「玉山人」後，才切身體會那股重量。 「當下我非常震驚，那條路我大概走過幾百次，都沒有認真想過它們是誰的作品。」邵璦婷表示，唯有先認識，才能從生活中不同角度、事件、物體，找到自身和文化的關聯。對她來說，保存並再造傳統，是為了在快速流動的現代世界中，尋回身為人的價值。

方序中附和「對啊！」如果不去做文化保留、珍惜環境，那麼待在自己家裡就好啦。為什麼想去京都看廟、參觀法國美術館？因為他們都善待這件事，友善的實踐和溝通，台灣每個業主都想推觀光刺激收入，拼命設計商品，但做這些「你怎麼拼得過人家？」

為下一代努力 累積是最難的作品

「就是不停的溝通啦。」方序中笑著說，很多有決定權的人覺得不需要設計，沒辦法靠創新說服，這也是璦婷遇到的問題，而且他們「不喜歡你教他，喜歡自己發現。」可能看電視、看到一本書時被點醒了，想起自己老家也面臨拆遷，這件事情才會真的進入心裡，如果劈頭說社會責任、文化價值，最後通常就⋯⋯

但跟店家解釋這項計畫有什麼好處，可以吸引年輕顧客，改善當地被外界質疑的問題，讓他們產生興趣，方序中相信，當雙方無法搭上線時，必須靠不同的方式釐清，像設計就是其中一種管道，幫對方自然理解「哦！原來你要這樣做，好啊！」

而兩位目前手中的計畫，環保天燈在flyingV的募資於今年五月初結束，文化銀行預計進一步植樹、購買碳排放，推廣未來平溪天燈節上大量使用。方序中的小花計畫今年會在台北、高雄分別舉辦聯展，醞釀明年實體活動，讓群眾現場參與。

方序中工作室究方社即將滿五歲，他強調「生活是基礎，設計是一種管道，兩者累積成文化。」其中最難的階段就是累積，做了十幾年設計的他更把累積視為一種作品。針對小花計畫，方序中坦承共和新村的保留狀況其實越來越差，他的目標其實不全然「一定要把我家保留下來」而是靠它萌生更多交流，提醒更多人關注眷村議題。

Photo Credit：文化銀行

至於文化銀行曾在一篇文章中提到「40年前的創意其實就是現在的傳統。」邵璦婷解釋，我們已經踏上開始累積的路，既然可以預測某些事情會變成未來的傳統，那當下就要把它做好，才不會讓下一代看這個世代時覺得「為什麼留下這麼多荒謬的事。」

「我們的過程也不算太長啦，從開始作文化銀行也不過就兩年左右。」

「但妳們已經開始累積啦。」方序中這麼說。

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航