《關係界限》：華人集體主義導致渴望「統一」，全世界只有「我」

文：吳姵瑩

華人的緊密關係，其實是共生現象？

前些日子去大陸時碰巧看到《巨嬰國》這本書，因在家族治療的領域裡，剛好聽到有人評論知名諮商心理師武志紅的這本著作，我便立刻把它買下來拜讀。

翻開書之後，我倍感驚艷，因為他的確整理出整個華人文化裡何以產生「巨嬰」現象，多數人在情感模式裡的「共生」情形，你的就是我的，但我的還是我的，這樣的「自戀」容不得他人與自己有「自體性」或不同意見，總是企圖吞沒他人所有物、甚至思想的傾向，描述之貼切，也幫我統整了我這幾年來看到的現象。

所謂的「自戀」，在心理學上指稱的並非自戀狂，對自己迷戀，而是在自體心理學中，誇大膨脹自己的重要性，相信只要自己想要的，沒有什麼得不到，阻礙自己的人都該受到懲罰。所以，在他們眼裡，其他人不該擁有「自體」，都應該與他融合成一體，否則他就會無法忍受。也就是如此，他無法忍受不同意見，也無法忍受被拒絕。

健康的人際互動，需要擁有「自體」性

然而，健康的人與健康的人際關係，需要建構在每個人擁有「自體」（self），而自體是成為我們擁有界限很重要的根據。當一個人清楚自己是誰，有著在人際裡做自己的自由，不用為了擔心他人生氣而委屈自己，自然就能擁有健康的人際互動。

不過，當一個人並不清楚自己是誰，不瞭解自己的自體意象（self-image），就會分不清楚自己和他人，可能容易受他人影響，也需要他人被自己影響。心理學上，我們將他人或相比於外界的人事物，稱之為客體（object）。

我們自小就逐漸形塑對自己與對世界的觀感。而重要的是，有絕大部分的時間，是透過照顧者讓我們開始體認，也學會區分辨別自己與他人。

因此，照顧者與我們之間的關係，成為我們認識自己、發展界限很重要的過程，他會形塑我們對外界的看法。照顧者在我們小時候會是有如「全世界」那樣的存在。由於孩子還無法分清楚，所以當「全世界」給了我們舒服的感受時，除了會令我們感到安全，也會幫助我們認識「我」或「全世界」是好的。這樣，孩子在整合自我時便會順利許多。但當「全世界」給了「我」不舒服的感受，也意味著「我」是不好的，導致產生挫折的經驗，阻礙整合「我」。

所以，全世界、他者或照顧者的代稱，都泛指「客體」的存在，就好比一面鏡子，在孩童的「自體感」發展上扮演著非常重要的角色。如果要讓孩子擁有健康的自體感，就是要讓孩子在逐漸與照顧者分離的過程中體認到，「我」跟「他」是分開的，但我依舊可以在「他」身上獲得安全感。如此，孩子才有辦法安心做自己，在擁有自體感的過程中，也允許他人擁有自體感，清楚人與人的疆界。

自體發展的四個階段

自體的發展需要經歷四個階段，才能逐漸發展成獨立且有穩定自我感的個體。在馬勒（Margaret Mahler）的「分離個體化理論」（Separation-individuation）提出這四個階段是：

1. 正常嬰兒的自閉狀態：

出生至出生後的三、四週這時，嬰兒如自閉系統般運作，完全地融入自我、專注於自我，在人際關係上不認識其他人。只關心自己緊張狀態的緩解，不知道有另一個人要對此負責，而他所覺知到的照顧者也只是一小部分，如：乳房、臉或手等，缺乏完整自體，也無完整客體存在。

2. 共生：五週至五個月

母親以原始的方式出現在嬰兒的覺知裡，也成為嬰兒人際關係系統的部分。例如：在食物、給予溫暖，或其他生理必需品都存在著。當母親情緒沮喪時，嬰兒可能以沮喪反應。這些原始的「前客體」經驗，是人際關係分裂的前兆，感覺愉快的被歸為「好的」，而痛苦的經驗被歸為「壞的」。但在此階段嬰兒和母親之間尚未分化，只有共生合一的經驗。

3. 分離／個體化：

五、六個月左右開始這是最複雜的階段，由許多階層所組成。每個階層都暗示了通往獨立道路上的一種獨特的移動形式。在此階段，嬰兒開始建立內在的「客體恆存」概念——將不在身邊的母親留在腦海中的能力，使得嬰兒和母親之間存在著第三者——「缺席」。

4. 自體與客體恆在：

三歲左右孩子能將他人視為與自己分離的個體。理想上，孩子與他人建立關係時，不再害怕喪失自己的獨立性，能以穩定的自我感為基礎，進入往後的階段。

自戀與共生現象是因為無法與他人好好分離

然而，自戀現象會產生，往往是孩子在過渡時期沒有受到適當的回應，讓孩子停留在自戀階段。武志紅在《巨嬰國》中，談到共生心理，在巨嬰身上的展現為：

到處找媽。不願自理，總想找人照顧自己，幫自己「擦屁股」。 集體主義。大家要共生在一起。 統一思想。大家必須統一在某個思想裡，這是構建共同體的關鍵。如果思想不一致，共同體就會有裂痕。 反對獨立。這是雙重的，一方面，集體壓制個人獨立；另一方面，個人離開集體就會破碎。 沒有界限。一樹立界限，就感覺兩個人之間徹底沒關係了，疏遠了。

這些描述展現了華人集體主義，也展現出許多黏膩的家族觀點，如：家族就是一體的，你的獨立就是背叛家族，一種不孝的表現，讓許多人必須屈從於維繫「家族」的連結，而消除了「自體性」。一旦我們被這樣的觀念給催眠得徹底，自然會成為共生的一員，也無法認受異己存在。

一般而言，孩子的成長勢必要從被幫助的狀態，過渡到能逐漸長出能力來處理自己的事務，也能過渡到原來「我」是獨立個體，「他」也是獨立個體的狀態。但當該分離的「自體」經驗，遇到被過度保護的經驗時，就很難體認「我」與「他」的存在。

在華人世界裡，「親子關係」總是被擺在第一順位，父母習慣將許多的期待放在孩子身上，在教養過程中投入過多關注在孩子的行為與情緒上，一部分讓孩子感受到「我不能脫離父母」，一部分也可能不讓孩子有任何情緒上的不滿足。而過度保護孩子的情緒，更加使孩子難以和父母分離。

當孩子無法好好與父母學會分離，就很難擁有能力清楚分辨「我」與「他」，更無法擁有界限，混淆人我之間。父母過度保護孩子的情緒，或者孩子必須承接與安撫父母的情緒時，所謂的自我，就包含許多的「他人」。因為「他人」就是自己的一部分，所以很難「棄他人於不顧」。

在《巨嬰國》中，我更清楚地看到，自戀是一種心理意識的混沌狀態，沒有分化出你我的差異性，因此全世界只有「我」。只要與「我」不同的聲音或民族都是「非我」，也就是敵人且具有威脅性，這樣的文化影響著也導致了中國歷史裡經常渴望「統一」，但歐洲則一直都是多國並存。

西方能夠容許「他者」的存在，並且尊重差異性，同時也強調了個人的主體性，也因為尊重而更能理解彼此。但東方強調關係的同時，消融了人與人之間的界限，更吞沒每一個個體的獨特性，造就出許多扭曲的關係模式，孩子與母親共生，導致自己結婚時會覺得是種背叛；先生與太太共生而彼此牽絆犧牲，無法追尋夢想，為了綁在一起，也綁架了自己的夢想，活在看似安全有連結，卻怨懟著彼此又需要彼此的關係裡。

親愛的，當我們願意去認識自己並設立界限時，這一切就不是無解。只要自己身上的枷鎖斷了，很多事就解開了。

相關書摘 ▶《關係界限》：付出若是為了換得愛與順從，便成了「控制」

書籍介紹

本文摘錄自《關係界限：解決人際、愛情、父母的情感糾結症》，遠流出版

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作者：吳姵瑩

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什麼樣的人需要心理界限？

老是認為自己要對身旁的人交代，或為他們的事情負責

習慣心情不好就找人傾訴，卻感覺朋友越來越少

經常覺得疲憊不斷奔波，事情永遠忙不完

好好先生好好小姐，卻常遇到將你的付出視為理所當然的人

感到自己說話好像沒有分量，不敢提出要求也不敢拒絕他人

在我們的文化教養中，感受很容易被忽略，也導致我們缺乏感受。

人之所以需要界限，是要把感覺找回來，並指認出自己的感覺。

沒有自我界限時，一味付出就成了討好，最終因心力交瘁，而選擇斷絕關係。



當整理好與自己的關係之後，才能好好經營每一種關係。

學會為自己付出，不再執著於討好他人，讓對方負起該負的責任。

越認識自己，也會越清楚界限，保護也尊重自己的感受，便有能力去愛與被愛。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航