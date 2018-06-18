《關係界限》：付出若是為了換得愛與順從，便成了「控制」

文：吳姵瑩

愛不是交換，是很深的尊重

某天和朋友討論到關係相處的情境，我們彼此交換看法。沒想到，過程激盪出令我深思的火花。

其實故事很簡單——

男孩工作一整天很累了，想要好好放鬆吃頓飯，但已經晚上九點多，有點晚了。而女孩剛跟朋友吃過簡單的晚餐，覺得可以再陪男友吃一點。然而，當她知道男孩要十點才到，便開始嚷嚷著說：「也太晚才吃了吧？我好累，想睡覺了。」

男孩心想，其實自己真的需要好好吃一頓，也不想勉強對方，但女孩似乎不停催促。於是，他便說：「那你去休息吧。我自己去吃就好。」女孩又立刻回答：「不要啦！我陪你去吃，我會打起精神的。你快過來吧！」

不過，男孩已經累了一整天，最需要的就是放鬆、吃頓飯。面對女友的反應，他也開始感到有些不耐。

這故事是有脈絡的，男孩已經不止一次感受到女孩催促以及不耐煩。而每一次他有需要，女孩都會基於某些原因要求男孩別那麼做。上次是女孩要男孩煮飯，但男孩想吃壽司，女孩便說：「那我自己煮好了。」

然而，因為男孩已經答應女友了，就告訴女孩：「我可以煮飯給你，但我還是想吃壽司。我可以吃自己煮的，也吃壽司。」

但兩人在超市買完食材後，女孩就一直催促，嚷著家裡的電鍋就要爆炸了......

在我跟朋友討論這則故事時，發生許多有趣的環節。

朋友告訴我：「聽完故事，我覺得這男的根本就是任性的吃貨！」

我問：「可是你沒有發現這個關係相處哪裡有狀況嗎？」

朋友回答：「嗯，是會覺得有點壓力啦！」

我說：「好，我再繼續說給你聽。」

你的付出真的是對方需要的嗎？

其實女孩很細心，總是想分擔男孩的工作。只要男孩面臨到工作上的困境，女孩就會幫忙找很多資料，像是男孩提到老闆需要幾家系統商的資訊，但由於領域差異頗大，不是男孩熟悉的範圍，女孩就問了身旁的朋友立刻幫男孩蒐集到很多資訊，讓男孩很感動。其實男孩也不是真的需要女友幫忙，但只要男孩提到的事，女孩就會主動協助。

朋友說：「天哪！這女友也太好了吧！那男生還任性個什麼勁？這樣的女孩去哪裡找?! 」

「可是你有沒有發現？男方其實沒有要求女生做這些那些，但女生會用自己的方式付出她對男生的關心。男方一定要全盤接收嗎？」我問。

朋友理直氣壯地告訴我：「就是在乎，才會想要付出關心啊！要不然女方也不會對誰都這麼做吧？這個男生應該要珍惜才對！怎麼只想到他自己呢？」

我聽了愣在一旁，驚覺這真是許多人都有的想法，認為只要有人對自己好就應該感恩感謝，甚至，就不該有自己的聲音。

我說：「其實這整件事讓男孩覺得不舒服的，就是自己的需求沒有受到尊重。可是女孩一直在滿足男孩其他不一定需要被滿足的需求。有時，我們就是都太以為『為對方著想』了，卻落入了讓對方為難的情境裡。」

朋友接著說：「可是他怎麼可以因為吃東西這件事就不開心，他應該要往女孩的『好』去想啊！」

我說：「是啊！你真的很善良，但關係並不是靠著善良就能維持下去。當你的需求不被尊重，又怎麼會不斷想著對方的好，而壓抑自己的感受和需求？

再說，關係不是交換，不是他現在用他的方式對你好，你就應該要『犧牲需求』來回報對方，而是究竟關係中的彼此，能不能看清楚彼此的需求，並且尊重彼此的需求。

如果男孩一直感受不到選擇的自由，他便會對這段關係感到壓力，一邊感受著女孩的好，卻覺得無力回報女孩的好，一邊又覺得自己無法自在做自己，但又不希望彼此不開心。」

付出若是為了換得愛與順從，便成了控制

親愛的，回到我們日常生活，你會發現，這是處處可見的相處經驗，不論是你與另一半、父母或者是孩子，都容易有這類現象——

「我對他付出這麼多，他為什麼還拒絕我？」

「也不想想我花了多少心思？他為什麼就是不能聽話一點？」

我們總是以為，「付出」可以換來對方的「愛」、「順從」，卻沒看見「付出」其實是控制的心態，要求對方按照我們的意識行事。當對方不願意時，就指責對方，認為不順從的人任性妄為，不知感恩，卻沒想到，對方其實是與我們不同的獨立個體，有著自己的思維、意識和需求。

由於我們都在相似的文化裡長大，自然會把他人的付出看在眼裡，做出違背對方心意的事時，就會倍感罪惡，卻又再被壓制的情形下痛苦，終究失去生命力，也失去了愛彼此的能力。

在關係裡，我們需要擁有彼此的界限，就如同男孩需要在休息時，感受自己可以自由地用自己的方式休息。而當他獲得足夠的休息，也感受到自己在關係的自由，就能更有力量付出愛；女孩則需要懂得自己的付出，是自己想要付出，而不是企盼男孩的回應。

一旦你落入總是等待他人回應的位置，便會模糊自己與他人的界限，不時在他人身上找尋自己被認可與被愛的證明而患得患失，甚至開始控制他人的反應和行為，以確認自己是被愛與被認可的。

親愛的，我們都可以成為不必等待他人回應的人，只要你能懂你自己的好。

當願意看見彼此的差異，理解並給出彼此空間，除了是對自己的信任與尊重，更是在為彼此設立界限，去尊重彼此的意願，甚至支持彼此的決定，就會在界限裡充滿力量地愛，也更能創造健康與永續的愛。愛你的人自然會留下，不愛你的也無須再企盼。

相關書摘 ▶《關係界限》：華人集體主義導致渴望「統一」，全世界只有「我」

書籍介紹

本文摘錄自《關係界限：解決人際、愛情、父母的情感糾結症》，遠流出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：吳姵瑩

心理界限探索 x 物理界限探索 x 建立界限的公式與步驟，療癒且茁壯自我！

什麼樣的人需要心理界限？

老是認為自己要對身旁的人交代，或為他們的事情負責

習慣心情不好就找人傾訴，卻感覺朋友越來越少

經常覺得疲憊不斷奔波，事情永遠忙不完

好好先生好好小姐，卻常遇到將你的付出視為理所當然的人

感到自己說話好像沒有分量，不敢提出要求也不敢拒絕他人

在我們的文化教養中，感受很容易被忽略，也導致我們缺乏感受。

人之所以需要界限，是要把感覺找回來，並指認出自己的感覺。

沒有自我界限時，一味付出就成了討好，最終因心力交瘁，而選擇斷絕關係。



當整理好與自己的關係之後，才能好好經營每一種關係。

學會為自己付出，不再執著於討好他人，讓對方負起該負的責任。

越認識自己，也會越清楚界限，保護也尊重自己的感受，便有能力去愛與被愛。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航