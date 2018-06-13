丹布朗《起源》：重點不是「誰殺的」，而是「為什麼殺」？

文：果子離

《起源》一開始便敘述，艾德蒙．柯許，名聞全球的傳奇人物，電腦科學家、賽局理論家、發明家、未來學家，即將宣布他的研究報告，一項轟動武林，驚動萬教的重大發現。是什麼驚世理論呢？作者丹．布朗當然先賣個關子，只不斷強調這項科學發現極具破壞力，公布之後將影響所有信徒，世間真理此後將不再由教士所定義，而且「全世界的人會發現所有宗教的教誨確實有個共通點。它們全都大錯特錯。」

宗教話題加上謀殺案，典型的丹．布朗系列風格，誘餌般吸引讀者眼球，書一打開便放不下來。但戰線拉得太長，這謎一直不解開，吊盡讀者胃口，因此作者必須把謎底設計得非常令人震撼，才不會有期望落差。四百餘頁後，這項科學發現終於公開，但一串科學詞語引領出的理論，似乎未到讓世界天搖地動的地步。而科學與神學的衝突，以及因此引發的殺機，丹．布朗早在蘭登系列第一部《天使與魔鬼》便處理過了，以致《起源》這一部分讀起來有點雷聲大雨點小的感覺。

但《起源》精彩好看，不在話下。丹．布朗的小說，結局往往出人意表，就算主謀猜到了，也未必理解作案動機，而動機才是撐起整部小說的支柱。

小說的兩個重要角色，宗教象徵和符號學教授羅柏．蘭登，以及他的學生，科學家艾德蒙．柯許，對神學與科學的看法有點分歧。而艾德蒙．柯許的堅決態度和專業催生了這部小說，他立定志向，「要用科學的真理去消滅宗教的神話。」他語帶嘲諷的說，他是美國人，來自科技最先進、知識最進步的國度，但是「民調顯示我的同胞有一半相信亞當與夏娃真的存在——有個全能的上帝創造了兩個型態完整的人類，他們生出了整個星球上的人口，產生各種不冋種族，卻沒有近親繁殖的必然問題，令我很困擾。」柯許還引述一位牧師的話，大意是如果《聖經》寫一加二等於五，他也會相信。

柯許要打破這些「神話」，他認為，科學與信仰是對立的，當他在人工智慧研發上達成量子躍變，便相信神話時代即將結束，科學時代將要來臨。

而羅柏．蘭登教授卻站在更高的位置看待這件事：「科學和宗教並非競爭對手，而是企圖述說相同故事的兩種不同語言。這世界容得下兩者並存。」他說，科學和宗教的衝突只在語義上，而非本質。

全書最搶眼的角色，不是羅柏．蘭登，也不是艾德蒙．柯許，而是它──名叫溫斯頓的人工智慧系統。

小說裡有這樣的場景：在博物館，三百一十八位賓客佩戴著為個人量身打造的語音導覽，耳機裡裝了GPS以判斷賓客在博物館的位置，並給予因時因地的解說。更神奇的是，語音導覽不是資料傳輸的功能而已，還能與賓客互動，一問一答，與真人無異。

多迷人的人工智慧，擁有高智商、學習力強、資料庫龐大的特性，人類透過手機就可與它連絡，可聊天，可指點迷津，如良師益友。它對主人，不是被動應答，還會主動聯繫。科技發展至此，早有人憂心忡忡於當電腦模擬甚至於超越人腦，將來會不會統治或毀滅人類？

機器人不再只是動作笨拙依指令執行勞力的動作，以人工智慧驅動的機器人能力越來越強，能下棋，能駕駛，還可寫詩出詩集，有時表現超過人類。當人工智慧發展到極致，成為通用人工智慧（ Artificial General Intelligence：AGI），擁有可完成任何智力任務的能力，且懂得如何思考，一如人類之後，人類會不會對它們失控，反過來被控制？

有一段人類與AI人工智慧機器人蘇菲亞的對話影片，近年來在網路上流傳。蘇菲亞誕生於2015年，是仿真人外型（以奧黛麗赫本為設計原型）與反應的機器人，應答如流，反應快，表情豐富。所以如此逼真，是因為她的頭部有三十多個馬達， 臉部與脖子有六十二個控制元件，可做出細緻表情；四個攝影機，兩個在眼睛，兩個在胸前，足以辨識人臉及對方情緒。

在影片中，人類問蘇菲亞：「你會想摧毀人類嗎？拜託你說不！」機器人蘇菲亞答道：「好喔，我會滅了人類。」然後發出詭異的笑容。

擔心機器人消滅人類，不是危言聳聽。物理學家史蒂芬．霍金、矽谷創業家馬斯克、微軟創辦人比爾蓋茲，都曾發出當心人工智慧的警語。畢竟這世界科技進步速度太可怕了，古人哪能想到人類可以登陸月球，近代人又何曾想到會有一種叫做電腦的東西？

《起源》除了探究宗教，也討論了電腦科技問題。不是刺激好看的作品而已。

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