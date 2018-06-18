讀古文撞到貓奴：愛貓詩人與他們的贈貓詩

文：祁立峰

印象中之前看過高人氣小編分享自己管理粉專的經驗。據小編說就算再怎麼沒營養的農場文業配文，只能圖片和嬰兒、動物，尤其是貓咪有關，分享觸及數就必定會衝高。確實，就算書市怎麼蕭條，出版業再如何冰風暴，還是能有幾本與貓有關的神書，逆風高飛，躍上暢銷排行榜。

先說本蛇蛇沒有要用貓騙點閱率流量的意圖，但比起經常來亂、一言不合就攻擊我的黃頭黑嘴狗，我應該勉強能算是Cat Person無誤。印象中N年自己寫過一篇名曰〈太平貓國〉的散文，不過那時還未褪文藝腔，但遇到貓貓我還是難免講話說疊字，明明肥宅一枚卻忍不住講話用假音，這畫面太美連我自己都不敢看。

說起古文裡記載與貓咪相關文獻，大致上可以追溯到《詩經．韓奕》：「有熊有羆，有貓有虎」，不過顯然在那個時代貓貓被當成熊或羆之類的生猛野獸來看待。《莊子．秋水》說「騏驥驊騮，一日而馳千里，捕鼠不如狸狌」的譬喻，和千里神駒相比，若要抓老鼠還是得靠貓貓；到了《禮記》則記載：「古之君子使之必報之，迎貓，為其食田鼠也」，迎貓變成了很專業的儀式，據說還能分成用魚或用鹽裹之類的專業模式。

到了宋代之後，養貓逐漸成為常態，除了補鼠這樣的功能性，也有文人已經開始將之當作寵物對待。當時有個稱喵的流行語「貍奴」，照字面翻譯就是「貓奴」，不過和我們現在貓主人用以自稱還是不太一樣，「貍奴」應該是以貍為奴的意思。其實除了貍奴，古文中還曾給貓取了各種可愛的名字，根據清代某個愛貓人士編撰的毛孩類書《貓苑》裡，有這樣的記載：

貓名烏圓，又名狸奴，又美其名曰玉面狸，曰銜蟬，又優其名田鼠將，嬌其名曰雪姑、曰女奴，奇其名曰白老，《稽神錄》曰昆崙妲己。⋯⋯以烏圓為貓，相沿久矣，考王忘菴題畫貓詩曰「烏圓炯炯」。

因為貓的虎斑毛色，圓滾滾的眼珠，以及猶如女性般的柔媚行動，歷代於是取了類似「烏圓」、「妲己」、「女奴」或「田鼠將」等等暱稱。我看坊間的網路農場文，也都提到宋代幾個著名的愛貓人。黃庭堅和陸游大概是最有名的。黃庭堅是蘇東坡的門生，蘇門四學士之一，後來頗負盛名的江西詩派就是由他所領導。當時江西結社流傳的什麼「奪胎換骨」、「點鐵成金」等等技術，據說到現在還有人在用，抄襲致敬傻傻分不清楚之類的。不過那些詩壇的傳說又是另外一個故事了。

其實黃庭堅雖然有一首〈乞貓〉詩，不過好像是拜託人家送喵喵給他，讓他回家抓老鼠專用，其實也不是真．愛喵人，還是把貓咪當成工具發揮其功能性：

秋來鼠輩欺貓死，窺瓮翻盤攪夜眠。聞道狸奴將數子，買魚穿柳聘銜蟬。

因為秋天到了鼠輩橫行，又聽過隔壁母貓生了好幾隻小貓，於是買於來聘貓以捕鼠，這基本上是延續《禮記》的古法，後來養貓有成，老鼠老虎傻傻分得清楚全部都抓光了，黃庭堅又寫了一首讚嘆喵喵：

養得狸奴立戰功，將軍細柳有家風。一簞未厭魚餐薄，四壁當令鼠穴空。

意思是說自己雖養了貓奴一隻，卻沒餵牠吃太多好魚好料，但牠就能立下猶如漢代名將細柳將軍一樣的威猛戰功，四壁的老鼠都給他給嚇鼠了，真的很乖很好很棒棒。

至於說起宋代愛貓貓第一詩人，應該還是咱們的愛國詩人陸游了。不過我倒覺得不是因為陸游特別愛貓，而是他特別愛寫詩。之前我們提到過因為文獻亡佚，六朝以前的詩歌是「十九不存」，只剩下百分之十，相對來說，唐宋詩歌雖然也有亡佚，但比例沒那麼高。就現存還得見的作品來考察，陸游存詩大約七千多首，比李白杜甫都還都多上好幾倍，所以他的各種體類與題材的詩都得以被保存下來，這樣解釋比較說得通。他有幾首提到貓貓的詩，先來看一首五律：

鹽裹聘狸奴，常看戲座隅。時時醉薄荷，夜夜占氍毹。鼠穴功方列，魚餐賞豈無。仍當立名字，喚作小於菟。

之前網路就有流傳過一群野貓跑去嗑貓薄荷，集體醉倒ㄎㄧㄤ掉的照片，然後陸游這隻喵喵還整晚佔著毛毯不放。於是詩人決定給小貓取個名字，叫牠「小於菟」。「於菟」是楚人對老虎的別稱，根據《左傳．宣公四年》：「楚人謂乳穀，謂虎於菟」，陸游將聘來的新喵喵取名「小老虎」，真的是萌翻了我等。陸游還有另一首七律〈鼠屢敗吾書偶得狸奴捕殺無虛日群鼠幾空為賦此詩〉：

服役無人自炷香，狸奴乃肯伴禪房。書眠共藉床敷暖，夜坐同聞漏鼓長。賈勇遂能空鼠穴，策勛何止履胡腸。魚餮雖薄真無媿，不向花間捕蝶忙。

除了讓喵喵幫忙撲殺老鼠，還順便陪禪修，根本佛系詩人，這隻貓對他來說簡直是哆啦A夢等級了。此外陸游還有一首〈十一月四日風雨大作〉也堪稱相當經典，非常符合我們現代思維：

風卷江湖雨暗村，四山聲作海濤翻。溪柴火軟蠻氈暖，我與狸奴不出門。

這詩真的有點白話過頭，因為風雨大作，連海濤都嚇到眼睛業障重不敢出門（上面這句我亂翻的）。總之就是躲在家裡靠著火爐暖被，與小老虎喵喵相依相偎取暖，貓最重要有貓萬事足，耍廢耍宅不要出門了。不過嚴格來說，古代雖然有愛貓人，但好像還是著重貓貓的工具性，貓奴這樣的新型態人類應該還是到晚近才出現的。所謂寵物寵物、寵極之物，有這樣寵物相伴，也讓古今的人們有了另外一種新的視野與生活體驗。感恩貓咪讚嘆貓咪。

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