撿屍性侵卻「輕判」6個月，美國加州80年來首次公投罷免「恐龍法官」

（中央社）

美國史丹佛大學學生性侵沒有意識的女子，獲輕判6個月徒刑。做出這項判決的法官引起舉世公憤後，今天在加州一項特別投票中，有60%的投票民眾贊成將他罷免。

舊金山南方的聖克拉拉郡（Santa Clara County）選民今天在期中選舉加州初選的同時進行這項投票，以過半選票將聖克拉拉郡高等法院法官柏斯基（Aaron Persky）罷免。

路透社報導，已任職15年的柏斯基將成為加州逾80年來首位遭到罷免的現任法官。

據郡選舉事務處線上提供的非正式結果，今天投票時，17萬6058位選民中，有60%對罷免案投下贊成票。發言人史比瓦克（Steven Spivak）說，選舉事務處可望7月5日正式公布結果。

法新社報導，柏斯基2016年審理史丹佛大學（Stanford University）前泳將特納（Brock Turner）性侵案，僅輕判6個月，引發眾怒。

當時19歲的特納被發現在一處垃圾箱附近「撿屍」性侵沒有意識的22歲女子，遭到逮捕。特納否認性侵，強調是在大量飲酒之後兩情相悅下發生的。

他面臨最高14年的有期徒刑，檢方求處6年徒刑，在正常量刑之下，很可能被判至少兩年。不過也是史丹佛大學校友的柏斯基，僅處以有期徒刑6個月。特納後來只服刑3個月，就在2016年9月因表現良好而提前獲釋。

被害人曾發表聲明說：「一夜飲酒毀掉兩個生命，你的傷害是實際的，你被剝奪了頭銜、學位、學生在籍身分，我的傷害卻是內在看不到的。」字字血淚的12頁聲明發表後，本案受到舉世關注。

加害者服刑三個月就出獄，

《中央社》報導，特納被控性侵等3項重罪，估計特納最高可求處有期徒刑14年，不過承辦檢察官僅求處有期徒刑6年，法官柏斯基最後判決，刑期太長可能對特納「造成嚴重影響」，處以有期徒刑6個月，並緩刑3年。

判決理由是：特納年紀還輕，避免傷害他的前程，透納還有大好未來，甚至還有入選游泳國家代表隊的可能，過長的刑期不僅影響他的運動生涯，甚至可能「毀掉他的人生」。

柏斯基的判決導致輿論譁然，特納的父親事後替兒子辯解，這不過就是20分鐘的行為而已，特納變成「性侵犯」已付出慘痛代價，更讓群情激憤，柏斯基雖改調民事庭仍難息眾怒，網路串連要罷免他的連署超過百萬人，而特納在2016年9月2日僅服刑3個月即出獄重獲自由。獲釋提前出獄不外乎是表現良好，不過「洛杉磯時報」（LA Times）報導，由於當地的監獄人滿為患，基於調整收容空間考量，提前釋放受刑人也是選項之一。

《風傳媒》報導，現年56歲的柏斯基已任職法官15年，6年任期到2023年為止。他上月召開記者會時表示，該項判決是依據量刑與緩刑的準則做出的，他絲毫不感到後悔，法官應恪守「法治而非受輿論操控」，並聲稱罷免會破壞司法獨立。

發起罷免連署的史丹福大學（Stanford University）法律系教授道柏（Michele Dauber）6日表示，民選的官員永遠受人民監督，他在聲明指出：「今日我們投票是為了對抗，有錢有勢的性侵犯與家暴者被司法輕判。」表示這次投票傳達了人們的聲音：「性暴力是很嚴重的事，民選官員必須嚴肅看待。在這個歷史性時刻，女性權益受損時，不只有女人，這個國家土地上的許多男人也選擇挺身而出。」

《轉角國際》報導，雖然被告的量刑不如外界預期，不過後來他仍然付出了部分代價，美國游泳協會（USA Swimming）譴責特納的犯罪行為，同時宣布開除其協會資格、永遠禁止特納代表國家出賽。

同時，這起性侵案也促使一些加州的司法和公民團體，倡議修補相關法律漏洞，以避免類似的狀況再度發生。

特納之所以被判處的刑期較輕，一部分是由於加州法律，在強暴與性侵定罪的差異。特納是被以3項重罪判刑：強暴酒醉者未遂、以異物性侵酒醉者、以異物性侵意識不清者；之所以未被判為刑責較重的強暴（rape），是因為根據加州的法律，必須要有「性器侵入」才能認定為強暴，但本案中特納「只以手指」犯案，所以只能用強暴未遂與性侵害（sexual assault）罪名判刑。

有鑑於此，有加州議員與公民團體疾呼「強暴就是強暴」（Rape is rape.），希望能正視罪行定義的模糊問題。在本案的刺激與群眾公憤之下，2016年9月30日，加州州長布朗（Jerry Brown）簽署了2項法案——〈701號法案〉將法律上的強暴定義擴大解釋，〈2888號法案〉規定無論是性侵失去意識者或酒醉者，犯人都必須判處最低3年有期徒刑。

法官被罷免，已經不是「第一次」了

《中央社》報導，罷免法官在加州1911年即於法有據，全美有8個州可由公民票決是否罷免法官，加州是其中之一。原先加州設計罷免法官制度的初衷，立意是確保司法公正，不受政商勢力的干預。

不過日後加州討論是否罷免法官，也納入法官應向民意負責的條件，統計顯示百餘年來，許多受矚目的加州罷免法官案，被訴的都是男法官，他們也都是判決蔑視女性而面臨飯碗不保。

儘管如此，罷免法官在加州僅1913年與1932年過關，民意固然厭惡痛恨恐龍法官，但拿法官的判決喊打喊殺，罷免最後可能只是雷聲大雨點小。當地法界人士分析，就算民意沸騰，法官面臨被罷免的壓力，只要沒有違法犯罪的事實，罷免不是那麼容易，但留下曾被罷免的紀錄，對於日後的個人生涯多少有影響。

反對者：法官受輿論壓力影響判決是好事嗎？

《風傳媒》報導，加州法官紀律委員會（California Commission on Judicial Performance）2年來也接受到數千封投訴信函，要求審理柏斯基的判決是否失當，但委員會最後宣布，柏斯基判決公正，依照郡級監獄的緩刑建議而量刑，因此並無不當。

《衛報》報導，在推動罷免投票過程中，部分法界人士、學者、女權人士，甚至是其他性侵受害者都提出反對意見。他們強調，雖然不認同柏斯基的判決，但若只因法官輕判就將其罷免，將立下危險先例。

此外司法制度中，法官自由裁量權的存在就是為了保障被告受公平審判的權益，若法官受到輿論壓力不得不重判被告，可能會損害經濟弱勢及其他非白人族群的權益，在美國法庭上，這些弱勢族群時常被判處不符比例原則的重刑。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺