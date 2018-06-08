他曾多次來台、和歐巴馬在越南大啖小吃，「毒舌派」名廚安東尼波登自殺身亡

美國著名作家、廚師及電視節目主持人波登（Anthony Bourdain）自殺身亡，享壽61歲。美國有線電視新聞網（CNN）8日證實波登自殺身亡消息。

波登自殺前，人正在法國錄製CNN的節目「波登闖異地 Parts Unknown」節目，他的好友、法國名廚希培赫（Eric Ripert）今天早上在他的飯店房間發現波登時，波登已毫無反應。



CNN今天發布聲明表示，

「我們極為悲痛地證實，我們的朋友和同事波登過世消息。



他熱愛精彩的冒險、結交新朋友、享用美酒佳餚以及世界各地引人入勝的故事，讓他成為獨一無二的說故事者。他的才華總是讓我們驚豔，我們會深深懷念他。在這段極為煎熬的時刻，我們關懷並為他的女兒和家人祈禱。」

《NewYorker》報導，這次發現他身亡的法國主廚好友Éric Ripert曾經這麼形容波登：「他井井有條。」他認為波登的一絲不苟，不僅僅是他的個性與烹飪專業訓練有關，更是出於「需求」，如果他不是這麼有條理，他是無法在他多產的工作中維持住頂尖狀態的。

在他所製作主持的〈Parts Unknown〉，他親自挑選地點、親自寫口白、還與攝影師與配樂緊密合作。當他不在攝影機前，他寫作，寫文章、寫食譜、寫關於有自殺傾向的壽司師傅小說、寫劇本。

Ripert對紐約客的記者說，他覺得波登是個閒不下來的人。「我是一個需要很多計畫的傢伙，」波登告訴他，「要是我是航管員我應該會很開心。」

波登與他的拍攝團隊極為親密，一部分是因為他們在生活當中已是穩定的夥伴。「我每兩個禮拜換一次地點，」他告訴紐約客記者，「我不是個廚師，也不是個記者。這樣的照顧與餵養是需要朋友的，我老實說是無法做這些事的，我不在場，我不會記得你的生日，我也不會在你生命重要時刻出現。不管我對你感受如何，我們也不會是可靠的出遊夥伴。大概在15年的期間，我一年要旅行200天，我一次可以在一週內交到還不錯的朋友。」

Ripert也說起和波登一起待在廚房的經驗時，坦言他是個精準的快手，「他有技藝，又有味道，他煮的食物嚐起來很棒。」

死訊傳出後，各界也都在社群媒體上表達哀傷與悼念，包括美國總統川普表示自己聽到消息後十分震驚和傷心，他很喜歡波登的節目，並向其家人表達慰問；許多知名廚師也都在臉書上哀悼，名模克莉絲汀·泰根則在推特上向波登道謝：謝謝你讓食物變得如此有趣刺激。

Playing for you now. https://t.co/0fxRKmLgkV — christine teigen (@chrissyteigen) 2018年6月8日

安東尼．波登是誰？

安東尼．波登生於美國紐約市，他唸過文理學院，1978年從美國廚藝學院（Culinary Institute of America）畢業，在不同餐廳中當廚師，最後於1998年成為紐約法式餐館Brasserie Les Halles的主廚。維基百科提到，波登對食物的熱愛，源起於其幼年在法國探親時的經驗。他在一位採集生蠔為生的漁夫的船上嘗試了他生平的第一個生蠔。



《路透社》報導，波登是在1999年因《紐約客》雜誌刊出他的文章〈在看這文章前別吃〉而開始受到關注。他後續成為電視節目主持人，第一檔節目是在2002年於Food Network播出的《A Cook’s Tour》，總共播出35集。2000年後波登以暢銷書《廚房機密檔案》聲名大噪，並主持《名廚吃四方》、《波登不設限》等美食旅遊節目，獨到的品味與評論，深受全球觀眾喜愛。



之後在旅遊頻道的《No Reservation》從2005年一路製播到2012年，其中有一集在以色列的貝魯特，在拍攝期間剛好遇上以巴衝突，只能拍攝幾小時的美食影片，但過程中攝影團隊與當地人士互動的過程剪輯成內容，播出後還曾被提名2007年艾美獎。之後在他2013年加入CNN。

獨特品味＋評論，波登「不設限」

《聯合新聞網》報導，波登曾經在多次老饕探索中吃下了許多古怪食物，包括在北非吃下羊睾丸、在墨西哥吃蟻蛋，以及在越南狂熱的生吞活剝整隻眼鏡蛇—還在跳動的蛇心、蛇血、蛇膽、蛇肉。

他也以毒舌聞名，像是曾談到現今流行的飲食趨勢，波登直言，時髦的飲食成份松露油對他來說很「恐怖」，「那甚至不是食物，吃起來跟潤滑油差不多，也是用一樣的東西做的。」他也評論「早午餐」不過是「用一種令人毛骨悚然、挖苦的方式拋售殘羹剩菜，價錢更是一般早餐的3倍」。

美國前總統歐巴馬2年前曾造訪越南，和波登兩個人河內的一家小吃店用餐，兩人吃了烤豬肉米線、炸春捲和啤酒，共消費6美元。當時這畫面在社群網站瘋傳，佔據新聞話題版面。

來台大吃熱炒、愛上夜市和太極拳

安東尼波登也曾為工作來台拍攝美食節目，在基隆夜市大啖海瓜子、吃熱炒，也到釣蝦場釣蝦、吃芒果冰等。

《MOOK景點家》報導，波登來台灣時，驚歎於小籠包精緻的作工居然可以被不斷複製到其他分店而不走味，他說這簡直就是科學！而從不掩飾對豬肉熱愛的波登，拜訪故宮看到精雕細琢的肉形石，熱烈表示：「這真是頌揚豬肉最好的做法，那是我夢想中的豬肉！｣甚至不忘把肉形石紀念品帶回家送給老婆當禮物。

此外，除了基隆海瓜子、小籠包、故宮，夜市也是台北一大特色，波登對夜市的熱愛甚至不惜捨棄下塌的五星級飯店，他說：「我認為我們應該住進旁邊的飯店，吃上 3 天才對得起這個夜市！｣

波登還到公園跟著師傅一起練太極，沒想到他愛打太極甚過上健身房，他說：「健身房我得忍住不在其他人面前嘔吐，因為那些穿著緊身運動服在跑步機上運動的人太噁心。」

在他自殺不久之前，6月2日波登還在《好萊塢記者》的專欄文章，談到他把法籍攝影師杜可風，和自己的義大利導演女友Asia Argento湊在一起拍攝電影。

文章中提到，他長久以來對杜可風所拍攝的風格為之傾倒，對他來說，杜可風就是個大人物，每次他造訪香港都會想到杜可風幫王家衛拍攝的《墮落天使》《重慶森林》，還有經典之作《花樣年華》。

他說，他一直邀請杜可風上他的節目，終於杜可風答應了，CNN的《Parts Unknown》甫於6月3日播出的香港篇，杜可風出現在其中。

就在拍攝前幾天，原本的節目導演住院開刀，所以波登找了自己女友Asia Argento幫忙，這一集，杜可風還當了攝影指導，他在文章中還說，他要趕快刺一個「杜可風」中文刺青，就像他身上已經有Asia Argento的刺青一樣。這天他也在自己的Instagram上留下三人談話的合影。



他和女友是在《波登不設限》羅馬那集認識，在波登兩段婚姻結束後，於2017年開始公開交往。在此之前波登在1985年第一次結婚，妻子為Nancy Putkoski，兩人於2005年離婚。2007年，波登和Ottavia Busia結婚，兩人育有一女，在同年出生；2016年兩人離婚，女兒目前11歲。

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核稿編輯：羊正鈺