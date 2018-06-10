一人包辦的台灣獨立手遊《Alleys 巷弄探險》的開發與聲音設計

密室逃脫遊戲，享受在每道謎題裡抽絲剝繭的偵探感，找到關鍵金鑰後，那種破關的感覺是難以言喻的！

今天要跟大家介紹一款台灣人獨立開發的密室逃脫遊戲《Alleys 巷弄探險》。這款遊戲從5月17日上線後，很快地就在iPad的「解謎遊戲付費榜」 爬到全台第一名，另外在iPad的「遊戲不分類付費榜」擠進全台第五名，成績亮眼。最厲害的是，這款遊戲是由沈士棋一個人獨立開發的，擁有設計背景的他，憑藉著對遊戲的熱愛，從玩家變成開發者。他花了一年半的時間，從寫程式、學習3D軟體做場景設計、到為遊戲配上音效，一人包辦，完成這款不管是品質、娛樂度都有相當品質的作品。

遊戲介紹

沈士棋希望帶給玩家一個像是主題樂園般單純的探險體驗，所以《Alleys 巷弄探險》就像是一個巨型的密室逃脫遊戲。玩家將扮演前來挑戰的遊客，在一個虛構的英式風格舊城鎮中探險，搜集資源，解開關卡障礙，逐步發現小巷裡的故事，並最後打開出口大門離開遊戲。

在遊戲中，他簡化了一般解謎遊戲的複雜元素，玩家可以專注在搜集資源與尋找通道上，但同時又可以感受到精緻的美術設計，及偵探小說般的場景氛圍，遊戲過程將在玩家自由選擇的解謎方向下進行，最後找到逃出遊戲的方法。

《Alleys 巷弄探險》遊戲畫面

那麼，為什麼要將場景設定在巷弄裡呢？在這先請大家將時空倒轉回小時候，小時候在家附近探險，當發現一條可以彎進去的暗巷或是防火巷，而可以來到一個之前沒去過的地方，是不是會覺得相當驚奇、有趣呢？

設計這款遊戲也是一樣的道理，「我試著去尋找一種最單純的成就感來源，就是探索未知，發現新場景、新事物所帶來的樂趣，無論你擅不擅長解謎，你都可以透過簡單的觀察與嘗試找到前進的道路，因此我把遊戲的主題建立在巷弄上，就算是不常玩解謎遊戲的玩家，也可以簡單地體驗到探索的樂趣。」沈士棋表示。

《Alleys 巷弄探險》遊戲畫面

在幾個音樂的部分，沈士棋找來音樂人黃榮毅合作，負責主題曲、完結曲子的音樂與關卡進度的提示音效。黃榮毅也跟我們分享幾個他在遊戲音樂設計的小巧思，他表示當初在設計時，刻意不用太多音樂元素，因為遊戲調性比較像讓大家慢慢體驗，但在比較關鍵的環節，他會透過聲音設計，讓玩家聽到主旋律的元素。

「如果玩到後面，會發現越到後面旋律越豐富，過程中處處藏著主旋律的影子，最後破關會再放一次完整的主旋律，讓玩家有圓滿破關的感覺。」黃榮毅說。

《Alleys 巷弄探險》遊戲畫面

他也提到，由於遊戲的故事主線是完成四台機器的運作，所以在開啟每台機器的音樂時，會有漸進的發展，讓玩家能感受到進度和帶入感，也是說聽到音樂，會發覺到自己在推進劇情的感覺。或者是在發現關鍵的卡片時，會出現一小段鋼琴旋律，黃榮毅也表示這其實是擷取主旋律的一小段。或是拿到鎮鑰卡後，會出現一段旋律，這也是以主旋律為核心發展的旋律，但編曲配置不太相同。

在遊戲上線後，小編也加入了玩家的行列。一開始會稍微有點卡關，但越玩會越沈迷，尤其是埋在遊戲裡的故事線慢慢出現後，還會很捨不得結束呢！推薦給大家。不過目前只有iOS版，開發者也表示Android版在測試和優化上需要更多時間，所以要看iOS的下載量來決定將來Android的開發，還是有機會的，敬請期待吧！

遊戲名稱：《Alleys 巷弄探險》

開發商：THEMEr Design LLC.（沈士棋）

發行商：THEMEr Design LLC.（沈士棋）

支援平台：iOS

發行日期：2018 年 5 月 17 日

定價：NT $150

官網、App Store

本文由加點音樂授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航