一休和尚的將軍原型，足利義滿為何接受明朝冊封為「日本國國王」？

文：陳家倫（戰國史專欄編輯）

提到足利義滿，身為三代室町將軍的他，相信很多人其實就算未聞其名也見過其身影？為何呢？因為他就是卡通一休和尚中的將軍的原型。實際上在他統治的時代，日本面臨皇統分裂，南北朝分治的時代，而最終靠者其的政治手腕，統一南北朝的分裂，使皇統歸一。

同時也平定西國之雄大內氏等之叛亂，強化幕府的實權，另一方面他也建立金閣寺等，並積極與明朝通商，甚至因此獲得明朝賜與「日本國國王」金印。這件事情固然引起當時日本輿論圈的一些非議，畢竟天皇才是日本的統治者（儘管實權以旁落多年），身為人臣的足利義滿這樣赤裸裸地接受外國皇帝冊封為國王，擺明是不放日本天皇在眼裡。那麼為何足利義滿甘願犯大不敬而執意與明朝接觸呢？

《一休和尚》弘恩文化發行 卡通《一休和尚》中，常跟主角一休鬥智的將軍大人的原型，即是足利義滿

其實原因也不在於明朝的威光或後盾，或是日本國國王這種虛名，其看重的是與明朝貿易的龐大利潤。在當時的東亞秩序，是以明朝所代表的中華為中心，而對於日本來說，當時的中國貨及明朝貨是屬於高檔的物品，誰掌握住越多的中國貨，就代表擁有越多的財富及金錢，而這將強化其權勢。

對於處事相對務實的足利義滿來說，只要答應明朝抓抓倭寇交人，然後稍微跪一下就能換取進行朝貢貿易賺取大量中國貨及明朝銅錢的機會，這恐怕別說是日本國國王了，要義滿認明朝皇帝為義父他都甘之如飴。畢竟在這背後代表的不只是明朝的承認，更重要的是幕府獨佔與明朝進行貿易，掌握獲取大量中國貨及銅錢的機會。而這些財寶也將再次強化其家族在日本的實力。

然就算如此，畢竟日本國國王的金印，也不是每個人都有恥力（？）可以在天皇在上的情況下接受外國冊封，因此義滿死後，其子孫並沒有徹底貫徹此政策。但即使如此，幕府仍是不斷派出船隊與明朝進行「勘合貿易」，即使是在幕府中落之後，此「勘合貿易」仍為大內、細川兩大武家所把持直至1523年大內、細川兩家為爭奪勘合貿易權利在寧波引發騷亂使明朝決定關閉勘合貿易為止，即可想見其背後龐大的利益。

Photo Credit: SElefant @ CC BY-SA 3.0 足利義滿建造的鹿苑寺（金閣寺）

另外曾經有傳聞說，當時足利義滿的專權，曾經一度讓當時的天皇想要自殺。是的，天皇確實曾經想過要自殺，但問題點也不在於足利義滿私自接受了日本國王的冊封，也不在於金閣寺的建築上。

主要的問題還是當時傳聞足利義滿與後圓融天皇的寵妃有染，甚至也傳聞義滿想放逐天皇，這才讓天皇一度想尋死。

但即使是曾經權傾一時的足利義滿，也從未想過取代天皇，且他也明白他不可能取代天皇，義滿除了在後圓融天皇不滿他專權而拒絕執行政務時，逐漸取代天皇掌握了實權，但是他一生都沒想過要取代成為天皇。

他最多做的也只是在後圓融天皇駕崩後，讓新皇認自己的正室日野康子成為天皇的義母，他也因而順理成章的成為天皇的「義父」，從中過過「太上皇」乾癮。

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