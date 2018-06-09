羅德曼將去「川金會」參一腳，為何他與金正恩、川普都是「好朋友」？

被外界視為川普與金正恩「共同好友」、前芝加哥公牛隊（Chicago Bulls）球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman），昨晚透過自己的推特表示，將動身前往新加坡，在即將舉行的川金會附近「參一腳」。而這位前球星能在這場歷史峰會發揮多少功效，也引發討論。

美國《有線電視新聞網》（CNN）8日報導，前美國職籃NBA前球星羅德曼正前往新加坡參加即將舉行的川金會。

羅德曼的經紀人證實了這次的旅行，表示羅德曼「願意支持他的朋友—川普總統和金正恩 元帥 」。

羅德曼 稍早也在個人推特上寫道，「感謝虛擬貨幣公司（PotCoin）的贊助，我將飛往新加坡參加歷史性峰會，給予我的朋友川普與金正恩支持」，證實了先前流傳的消息。

Thanks to my loyal sponsors from @potcoin and my team at @Prince_Mrketing , I will be flying to Singapore for the historical Summit. I'll give whatever support is needed to my friends, @realDonaldTrump and Marshall Kim Jong Un. pic.twitter.com/QGPZ8nPrBE — Dennis Rodman (@dennisrodman) 2018年6月8日

羅德曼也曾在推特上稱讚川普，說「 對所有美國人和世界其他國家而言，我很榮幸能夠與川普總統成為朋友。他是有史以來最優秀的談判代表之一，我期待著他在新加坡峰會上取得歷史性的成功。」

羅德曼的身份特殊，他是第一個跟川普和金正恩都熟識的美國人。據《BBC中文網》報導，羅德曼曾兩次參加特朗普的真人秀節目《名人學徒》（Celebrity Apprentice），並五度訪問北韓，甚至送過川普的大生意談判指南《交易的藝術》（The Art of the Deal）給金正恩。

去年8月，當金正恩與川普互在媒體前放話、關係正惡劣的時候，羅德曼曾表示，兩人之間那種尖銳的罵戰以及互相拿核武器威脅對方的冒險政策，「更像是兩個大小孩在比誰比較厲害」。

目前尚未確定羅德曼會不會參與任何12日在新加坡的正式會談，白宮也沒有立即回覆置評的要求。川普7日表示，他很喜歡羅德曼、他也是個好人，不過他「 沒有被邀請（參加川金會）。」 美國「CNET網站」8日報導，美國國務院發言人也表示，羅德曼不是官方代表團的成員，美國國務院對羅德曼的私人行程沒有評論，「他不是美國政府的代表」。

不過羅德曼很快地在推特上表示，促進大麻合法的虛擬貨幣「大麻幣」公司，將贊助他飛往新加坡，參加峰會。

一個NBA球星，如何成為橫跨美國、北韓間的親善大使？

《中國時報》報導，現年56歲的羅德曼，出生於德州達拉斯，身高2.01公尺，是當年與喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）共同開創公牛（Chicago Bulls）第二次三連霸王朝的元老球員之一。

雖然曾繳出單場34個籃板的他，無疑是90年代最佳的防守球員之一，但讓外界印象深刻，卻往往是羅德曼放浪不羈的造型，以及球場上不定時開炸的脾氣。

羅德曼與北韓的關聯，開始於2013年。

《華盛頓郵報》報導，羅德曼 2013年與哈林籃球隊 （Harlem Globetrotters） 第一次拜訪北韓， 當時媒體公司「Vice」安排他的哈林籃球隊在那進行了表演賽。而 當年他又兩度前往北韓：一次是在9月，當時他說他有機會見到金正恩剛出生的女兒；另一次是在12月，他為金正恩生日比賽提前挑選籃球隊員，而在2014年1月時， 羅德曼在平壤與金正恩一同觀看籃球比賽 。

Photo Credit：Reuters／達志影像

2017年，羅德曼再度飛往北韓，當時碰巧遇到金正日釋放了 在北韓旅遊時偷了海報的美 國男大生溫畢爾（Otto Warmbier），儘管美國國務院否認溫畢爾獲釋與羅德曼訪問有任何關係，但 羅德曼在電視節目中聲稱，他個人造訪美國對 溫畢爾的釋放有「部分責任」。

不過羅德曼在節目中也補充，他到北韓的旅行是嘗試體育方面的溝通，並不是試圖釋放人才、或是試圖碰政治，只是「看看我能不能把體育帶到北韓」。

羅德曼稱金正恩是一位朋友，他說：「人們看不到這個國家的美好方面，就像去亞洲一樣，就像去土耳其伊斯坦堡一樣，或任何類似的地方，你知道，你會看到一些貧窮，你會看到一些人做得不太好。」

「我認為人們不認為他是一個友善的人」，羅德曼補充說，「如果你真的與他談話，你會看到他的另一面。」

「我們唱卡拉OK」，羅德曼補充說他與金正恩的關係很有趣，他們還一起騎馬。

不過《路透社》報導，羅德曼多次前往北韓，也讓他遭受奚落和批評，有些美國政界人物和維權人士把這視為僅僅在為北韓做宣傳。

北韓菁英瘋籃球，意外促成的「籃球外交」

金氏家族對NBA的痴迷，早在羅德曼訪問該國之前就顯明出來，《BBC中文網》指出，美國前國務卿歐布萊特在2000年訪問平壤時，就曾送過金正恩父親金正日一顆籃球巨星喬丹的簽名球。

報導也指出，在北韓無數的官方影片當中，在很多地方（包括軍事區）背景裡都有NBA規格的籃球場。這項運動在工地與生產單位很普遍，也是節慶假日時會組織安排的活動，甚至在北韓前領導人金正日喪禮也能見到籃球員身影，一名身穿軍裝的巨人現身哀悼大會，據信是北韓退休籃球選手李明勳。

在北韓菁英層級裡，籃球有著悠久且重要的歷史與意義。而這些場合，是能看到20到30歲北韓菁英成員的少數機會，顯示這些年輕一代的領導階層，正試圖與北韓所熱愛的事物聯繫在一起。

透過這樣的機會，羅德曼找到了他的定位—一個不直接談論政治的親善大使。

2014年，羅德曼與哈林籃球隊在平壤。｜Photo Credit：Reuters／達志影像

約翰·霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS-Johns Hopkins University）的美韓研究院的訪問學者邁克爾·馬登（Michael Madden）認為，川普和金正恩都喜歡依靠個人親信來做事，而碰巧身為兩人朋友的 羅德曼若現身川金會，將有助於美國與北韓 文化交流，達成協議。

川金會，將要談論什麼？

《中央社》報導，而「川金會」將在台北時間6月12日上午9點，在新加坡聖淘沙島嘉佩樂酒店舉行，屆時將明確討論北韓如何實行「無核化」。雖然美國希望將北韓「完全、可驗證、不可逆地棄核」（CVID）寫入協議，但北韓以這項表述適用於戰敗國為由表示反對。美國還希望明文標示非核化時限，而北韓對此則表現消極態度。



目前南北韓雙方高層官員已陸續展開兩韓峰會後，為落實「板門店宣言」的後續工作會談，包括舒緩南北韓緊張對峙的將軍級軍事會談，討論離散家屬相逢團圓的紅十字會談、南北韓商定將於6月底舉行工作會議，討論連接南北韓鐵路和公路的方案。

有趣的是，6月13日南韓將舉行地方首長、縣市議員、教育監的選舉，但南韓民眾的焦點卻凝聚在新加坡的川金會上，使得南韓國內政治被川金會逼得黯淡無光。

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核稿編輯：羊正鈺