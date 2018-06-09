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羅德曼將去「川金會」參一腳，為何他與金正恩、川普都是「好朋友」？
我們想讓你知道的是
「我認為人們不認為他是一個友善的人」，聊到金正恩，羅德曼說「如果你真的與他談話，你會看到他的另一面。」
被外界視為川普與金正恩「共同好友」、前芝加哥公牛隊（Chicago Bulls）球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman），昨晚透過自己的推特表示，將動身前往新加坡，在即將舉行的川金會附近「參一腳」。而這位前球星能在這場歷史峰會發揮多少功效，也引發討論。
美國《有線電視新聞網》（CNN）8日報導，前美國職籃NBA前球星羅德曼正前往新加坡參加即將舉行的川金會。
羅德曼的經紀人證實了這次的旅行，表示羅德曼「願意支持他的朋友—川普總統和金正恩元帥」。
羅德曼稍早也在個人推特上寫道，「感謝虛擬貨幣公司（PotCoin）的贊助，我將飛往新加坡參加歷史性峰會，給予我的朋友川普與金正恩支持」，證實了先前流傳的消息。
羅德曼也曾在推特上稱讚川普，說「對所有美國人和世界其他國家而言，我很榮幸能夠與川普總統成為朋友。他是有史以來最優秀的談判代表之一，我期待著他在新加坡峰會上取得歷史性的成功。」
羅德曼的身份特殊，他是第一個跟川普和金正恩都熟識的美國人。據《BBC中文網》報導，羅德曼曾兩次參加特朗普的真人秀節目《名人學徒》（Celebrity Apprentice），並五度訪問北韓，甚至送過川普的大生意談判指南《交易的藝術》（The Art of the Deal）給金正恩。
去年8月，當金正恩與川普互在媒體前放話、關係正惡劣的時候，羅德曼曾表示，兩人之間那種尖銳的罵戰以及互相拿核武器威脅對方的冒險政策，「更像是兩個大小孩在比誰比較厲害」。
目前尚未確定羅德曼會不會參與任何12日在新加坡的正式會談，白宮也沒有立即回覆置評的要求。川普7日表示，他很喜歡羅德曼、他也是個好人，不過他「沒有被邀請（參加川金會）。」美國「CNET網站」8日報導，美國國務院發言人也表示，羅德曼不是官方代表團的成員，美國國務院對羅德曼的私人行程沒有評論，「他不是美國政府的代表」。
不過羅德曼很快地在推特上表示，促進大麻合法的虛擬貨幣「大麻幣」公司，將贊助他飛往新加坡，參加峰會。
一個NBA球星，如何成為橫跨美國、北韓間的親善大使？
《中國時報》報導，現年56歲的羅德曼，出生於德州達拉斯，身高2.01公尺，是當年與喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）共同開創公牛（Chicago Bulls）第二次三連霸王朝的元老球員之一。
雖然曾繳出單場34個籃板的他，無疑是90年代最佳的防守球員之一，但讓外界印象深刻，卻往往是羅德曼放浪不羈的造型，以及球場上不定時開炸的脾氣。
羅德曼與北韓的關聯，開始於2013年。
《華盛頓郵報》報導，羅德曼2013年與哈林籃球隊（Harlem Globetrotters）第一次拜訪北韓，當時媒體公司「Vice」安排他的哈林籃球隊在那進行了表演賽。而當年他又兩度前往北韓：一次是在9月，當時他說他有機會見到金正恩剛出生的女兒；另一次是在12月，他為金正恩生日比賽提前挑選籃球隊員，而在2014年1月時，羅德曼在平壤與金正恩一同觀看籃球比賽。
2017年，羅德曼再度飛往北韓，當時碰巧遇到金正日釋放了在北韓旅遊時偷了海報的美國男大生溫畢爾（Otto Warmbier），儘管美國國務院否認溫畢爾獲釋與羅德曼訪問有任何關係，但羅德曼在電視節目中聲稱，他個人造訪美國對溫畢爾的釋放有「部分責任」。
不過羅德曼在節目中也補充，他到北韓的旅行是嘗試體育方面的溝通，並不是試圖釋放人才、或是試圖碰政治，只是「看看我能不能把體育帶到北韓」。
羅德曼稱金正恩是一位朋友，他說：「人們看不到這個國家的美好方面，就像去亞洲一樣，就像去土耳其伊斯坦堡一樣，或任何類似的地方，你知道，你會看到一些貧窮，你會看到一些人做得不太好。」
「我認為人們不認為他是一個友善的人」，羅德曼補充說，「如果你真的與他談話，你會看到他的另一面。」
「我們唱卡拉OK」，羅德曼補充說他與金正恩的關係很有趣，他們還一起騎馬。
不過《路透社》報導，羅德曼多次前往北韓，也讓他遭受奚落和批評，有些美國政界人物和維權人士把這視為僅僅在為北韓做宣傳。
北韓菁英瘋籃球，意外促成的「籃球外交」
金氏家族對NBA的痴迷，早在羅德曼訪問該國之前就顯明出來，《BBC中文網》指出，美國前國務卿歐布萊特在2000年訪問平壤時，就曾送過金正恩父親金正日一顆籃球巨星喬丹的簽名球。
報導也指出，在北韓無數的官方影片當中，在很多地方（包括軍事區）背景裡都有NBA規格的籃球場。這項運動在工地與生產單位很普遍，也是節慶假日時會組織安排的活動，甚至在北韓前領導人金正日喪禮也能見到籃球員身影，一名身穿軍裝的巨人現身哀悼大會，據信是北韓退休籃球選手李明勳。
在北韓菁英層級裡，籃球有著悠久且重要的歷史與意義。而這些場合，是能看到20到30歲北韓菁英成員的少數機會，顯示這些年輕一代的領導階層，正試圖與北韓所熱愛的事物聯繫在一起。
透過這樣的機會，羅德曼找到了他的定位—一個不直接談論政治的親善大使。
約翰·霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS-Johns Hopkins University）的美韓研究院的訪問學者邁克爾·馬登（Michael Madden）認為，川普和金正恩都喜歡依靠個人親信來做事，而碰巧身為兩人朋友的羅德曼若現身川金會，將有助於美國與北韓文化交流，達成協議。
川金會，將要談論什麼？
《中央社》報導，而「川金會」將在台北時間6月12日上午9點，在新加坡聖淘沙島嘉佩樂酒店舉行，屆時將明確討論北韓如何實行「無核化」。雖然美國希望將北韓「完全、可驗證、不可逆地棄核」（CVID）寫入協議，但北韓以這項表述適用於戰敗國為由表示反對。美國還希望明文標示非核化時限，而北韓對此則表現消極態度。
目前南北韓雙方高層官員已陸續展開兩韓峰會後，為落實「板門店宣言」的後續工作會談，包括舒緩南北韓緊張對峙的將軍級軍事會談，討論離散家屬相逢團圓的紅十字會談、南北韓商定將於6月底舉行工作會議，討論連接南北韓鐵路和公路的方案。
有趣的是，6月13日南韓將舉行地方首長、縣市議員、教育監的選舉，但南韓民眾的焦點卻凝聚在新加坡的川金會上，使得南韓國內政治被川金會逼得黯淡無光。
新聞來源：
- Dennis Rodman traveling to Singapore for North Korea summit（CNN）
- 羅德曼：意想不到的「特金會」大使？（BBC中文網）
- PotCoin is flying Dennis Rodman to the US-North Korea summit. (You read that right)（CNET）
- Dennis Rodman might go to Singapore. Here’s the story of his friendship with Kim Jong Un（The Washington Post）
- Former NBA star Rodman to head to Singapore for U.S.-North Korea summit（Reuters）
- 南韓的和平企盼 北韓真有意棄核（中央社）
核稿編輯：羊正鈺