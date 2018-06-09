不只有美澳，台韓「自動通關」月底上路、「嗶一下」就能出關

繼去年11月台美使用自動通關系統後，台灣與南韓將在本月底正式互惠啟用自動通關系統，估計旅客互訪人數將可望突破200萬。而除了南韓，據透露也將新增另外兩個國家啟用自動通關系統，縮短台灣旅客前國外的通關時間。

（中央社）台韓交流更上層樓。韓國駐台副代表朴起準今天表示，韓國與台灣推動互惠自動通關，預計月底正式啟動，將進一步促進觀光交流。



朴起準（Park Kijun）表示，台韓推動互惠自動通關，增加雙邊觀光交流，並提高旅遊的便利性。未來台灣旅客赴韓國，將可使用自動查驗通關系統入境，減少排隊等待的時間；韓國旅客來台也將可享有同樣待遇。



朴起準表示，台韓自動通關措施預計6月底正式上路。根據觀光局資料，去年韓國來台旅客達到105萬4708人次，同年，台灣赴韓國旅客則有88萬8526人次。朴起準說，這項新措施可望進一步促進雙邊互訪人數，他有信心今年台韓互訪人次將突破200萬。

有關開放機場自動查驗通關系統，《自由時報》引述知情官員說法，這涉及與他國的協商，同時也要避免中國的打壓，如果動作過大，中國反會從中干預，因此政府相關單位都是低調進行交涉。

由於台灣旅客每年前往南韓旅遊的人數不少，台灣與南韓互惠啟用自動通關系統後，將能縮短台灣旅客前往南韓通關的時間，對南韓也是個商機。

2017年台灣的主要觀光客源，以日本、韓國、港澳為大宗，而成長率又以韓國的成長幅度最高，緊接在後的分別為馬來西亞、歐洲、紐澳等國。

韓國（105萬4,708人次，+19.26%） 馬來西亞（52萬8,019人次，+11.30%） 歐洲（33萬0,090人次，+10.12%） 紐澳（10萬5,531人次，+9.89%） 美國（56萬1,365人次，+7.15%） 港澳（169萬2,063人次，+4.78%） 新加坡（42萬5,577人次，+4.50%） 日本（189萬8854人次，+0.17%）

台灣人享永久「智慧閘門」通關權，入境澳洲免排隊

而台灣第一個開放使用自動查驗通關系統的國家是美國。自去年11月起，台灣納入美國「全球入境計畫」，透過美國「全球線上註冊系統」註冊，並繳交約新台幣3000元、經過面試與審核通過後，就可快速通關美國，而申請通過「全球入境計畫」的美國民眾入境台灣，也可使用台灣的「入出國自動查驗通關系統」（e-Gate）。

另外台灣也考慮，將對澳洲開放自動通關系統。澳洲從2014年就將台灣列為智慧閘門試用國，2017年更宣布將台灣納為澳洲入境「智慧閘門」永久適用國，只要國民年滿16歲、持有效的電子晶片護照，不用事先申請就可以在澳洲阿德雷得、布里斯本、凱恩斯、達爾文、黃金海岸、墨爾本、伯斯及雪梨等8個主要國際機場使用智慧閘門通關出入境。

除了對來台韓國觀光客開放自動通關，據《自由時報》報導，年底之前將新增另外2個國家的人士來台可使用自動通關系統。

12秒快速通關，出國不用再排隊

《大紀元》報導，台灣入出境旅客人數持續成長，2017年桃園機場入出境旅客量高達近4,500萬人次。內政部5月9日表示，目前約有半數台灣民眾已選擇使用自動通關，只要花1分鐘免費申請，以後都享有10秒多快速通關，相當便捷。

自動查驗通關系統將電腦自動化結合生物辨識科技，讓旅客可以快速通行有自動查驗通關系統之機場、港口，節省櫃台查驗等候時間，由原來查驗時間30秒縮短為12秒。

Photo credit: 桃園國際機場

根據桃園國際機場資料，年滿14歲、在台有戶籍或具有在台居留資格且有多次入出境許可證件的外籍人士，都可申請。申請地點除了松山、桃園國際機場，全台總共有22個地點可以申辦（申請地點可洽內政部移民署）。

而桃園機場優質的通關服務，更獲得英國機構Skytrax評比為2018年全球第一的證照查驗服務機場。

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