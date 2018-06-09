林書豪給畢業生7個建言：為何十球都投不進，卻成了他最驕傲的比賽？

美國職籃（NBA）球星林書豪今（9）日出席政治大學106學年度畢業典禮，擔任特別來賓致詞，而林書豪也頗有誠意，特別整理出7件事情，用自己的人生經驗和畢業生分享。

哈佛大學畢業、成為首位台裔NBA球員的林書豪，在NBA征戰8年，曾捲起一股名為「林來瘋」（Linsanity）的熱潮，更入選過《時代雜誌》百大人物，不過林書豪其實也曾經歷低潮。

穿上畢業袍現身，林書豪有點抱歉地說，由於自己中文沒那麼好，所以只能用英文致詞。他說，這次到政大致詞對他來說很有意義，因為他連自己的畢業典禮都沒有參加過，當時他人在洛杉磯湖人隊受訓，林書豪說，回想想當初畢業，如果有人對他說這些話該有多好？他希望今天分享內容對畢業生有幫助。

擴張自己，永遠不要成為朋友圈中「最聰明的那一個」

林書豪給畢業生的第一個建議是，「擴張自己、超越自己的舒適圈」。他說在過程中可能會經歷挫敗，特別是在職場生涯剛開始起步時，但他認為「最大的成長，來自挫敗」，苦難或傷痛是非常好的動力，最好例子是做重量訓練時，肌肉會撕裂，但休息時肌肉會重新長出來，且更有肌肉。

怎樣擴張自己脫離舒適圈？林書豪說，結交好的朋友，但「永遠不要成為朋友中最聰明的那一位」，他曾有很多可以當代言人的機會，從財務角度來說是很大的幫助，但周遭人說不要這樣選擇，他很感恩當時聽了朋友的建議沒有代言，後來發現那家公司有很多問題，所以他總說，要確保周遭朋友當中，「永遠有人比你聰明。」

「不要打安全牌，不要害怕批評」，林書豪也拿自己的髮型為例，他說身邊沒人看好他的黑人辮子造型，但對他來說，這樣的挑戰是「證明我不在意別人的眼光與對我的評價。」

要偉大，你必須要有些瘋狂

林書豪說，正常只會讓你進入平庸人生，有一點點的瘋狂，才會進入偉大裡面。

他說當他大學畢業時，他的夢想是在NBA打籃球，為了達到他的夢想，他的母親領出退休金，告訴林書豪給他兩年時間尋找夢想，林書豪說他的母親其實很瘋狂，給他機會追求夢想。

而他離開學校時，也沒告訴教授要做什麼，而就去做了很多訓練，為了打NBA，所以大四最後3、4個月都沒上課。林書豪說，有一年和朋友慶生，大家都喝多了，在家裡休息，但他卻在清晨4點半，跑到體育館裡練習了1個多小時，他說那是他最好的一次練習。人家會說很瘋狂幹嘛那時候去，但他認為，「你要成為偉大，就要有一點瘋狂」。

不能享受過程的人，無法享受成果

演說中，林書豪也提到自己一生中最大懊悔是，在NBA的前5年，他只專注要得到的東西，卻沒有享受過程，無法注視周遭任何東西，只希望自己打得好，直到第6年在黃蜂隊打球時，才學會享受這一切。

「當我學會當下享受時，我就會開始欣賞周遭很多小事情，並且感到開心。」林書豪說，甚至在坐飛機的時候，飛機上提供的零食、餅乾，「這些東西是我在NBA旅程中，沒有真正感謝過的。」林書豪說只有在當下學會滿足，才能在達到目標的時候，懂得享受得到的成果。

林書豪說，每個人的生命裡，應該都對自己的核心信念有所堅持，不只對同儕，對於父母也是。他說不是說不聽其他人給的建議，但在謙卑中，也要有自信。

投十球連一球都沒進，卻成他最驕傲的比賽

林書豪說，有次跟華盛頓巫師隊比賽，輸了20分，林書豪投10中0，但他仍為這場比賽驕傲，因為如果一開始籃球生涯投4球不中，就不會再投了，但那次比賽，即使屢投不進，他仍願意繼續投球，代表相信自己的努力。他也鼓勵畢業生，要努力付出代價學習，工作會議上有機會發言時，或是表現機會到來時，一定要把握機會，只要記得，努力一定會有結果。

林書豪也提到，林來瘋時他們連贏7場球賽，第8場輸球，那次他有9個失誤，有史以來最多，那時他接到了一通電話，發現是總教練打來的。總教練告訴他，我不在乎你有幾次失誤，用你最合適的方式，去打球吧，「因為即使有9個失誤，也可能有20個助攻」。

他說這是為什麼球隊會成功的關鍵。教練總是能給隊上的人帶來喜樂與自信心。他說好的領導者，應該帶領周遭的人喜樂，讓他們有自信心去工作。

林書豪與紐約尼克隊總教練丹東尼（Mike D'Antoni），2012年照片。｜Photo credit: AP／達志影像

「對忠誠的人，永遠忠誠；永遠保護那些，曾經保護你的人」

林書豪說，當他是NBA菜鳥時，只有一條牛仔褲，一點都不時尚，有個隊友發現他每天都穿同樣牛仔褲，後來隊友帶了20條牛仔褲送給他，他一生中都會記得這個隊友所做的事。

他嚴肅表示，確保自己是忠誠的，他聽過太多被背叛、受傷害的故事，他說要永遠保護那些保護你的人，對忠誠的人永遠忠誠。

他說在林來瘋過程中，很多人都很著迷，很多機會可以簽給更大的經紀公司、賺更多錢，但同時間，經紀公司也得到很多工作機會，當時經紀公司只有一個經紀人，很多人要挖角這位經紀人，因為等於挖到林書豪，但林書豪拒絕對他不忠誠，因為經紀人曾在他最慘時期幫助他，直到現在都還是同一位經紀人。

「最後我想分享一點，就是找到你人生的目標，」林書豪坦言，在林來瘋的最高峰，比賽的對象是芝加哥公牛隊，在瘋狂球賽之後的兩個半禮拜，他總是失眠無法入睡，雖然當時他是全世界的鎂光燈焦點，但內心其實深深的空虛。

「即便我現在面臨傷勢的問題，但我可以告訴你，我現在所有的目的感與喜樂感，還是超過林來瘋的高峰」。 林書豪說，就是因為透過籃球生涯，並在信仰裡頭找到人生目的跟喜樂。

「找到你的目標」，林書豪給畢業生的最後祝福，「我不想要你們努力追求夢想，卻在夢想實現的時候，內心卻充斥著很深的空虛感。」

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