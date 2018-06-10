將滿40年的AIT，新館落成和「川金會」撞期，美國這次派她出席

（中央社）

外交部今天表示，美國國務院主管教育文化的助理國務卿瑪麗・羅伊斯（Marie Royce）將於10日至14日訪台，代表美國政府出席12日美國在台協會（AIT）內湖新址啟用典禮。另外，美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）一行3人也將出席。

外交部上午發布新聞稿表示，此行是瑪麗・羅伊斯今年3月擔任現職後首度訪問台灣。馬麗．羅伊斯曾在大學任教，擔任民間企業高階主管，對教育、文化及女性創業等議題有長期深入的了解及實務經驗，訪台期間將拜會政府相關部會，就台美關係、兩國教育文化交流以及創業環境等議題交換意見。

馬麗．羅伊斯過去曾隨夫婿、美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）多次訪問台灣，對台有十分深刻的認識，二人都是台灣在美國的長期重要友人。馬利．羅艾斯這次專程代表美國政府來台，親自見證台美關係嶄新的里程碑，不僅彰顯台美間長遠深厚情誼，也將有助雙邊友好關係更加鞏固深化。

AIT上午七點也發布新聞稿表示，馬麗．羅伊斯此行除將出席AIT新館的落成典禮外，也將與台灣討論台美許多合作和交流計畫，同時將與曾參與美國交換生計畫的學友會面，並與關注創業和商業環境等議題的台灣和外商企業團體交流。

AIT指出，馬麗．羅伊斯主管多項透過教育、專業、文化、體育交流活動來推動美國外交政策目標的計畫。這些交流活動旨在提升美國與他國人民之間的相互了解，建立可推動美國外交政策目標的網絡和合作計畫，並針對全球性挑戰和契機加以回應。

AIT說，馬麗．羅伊斯在進入國務院擔任公職前，於商界與學界服務。她在私人企業有30多年的經驗，同時也擁有一家小型企業，協助新創企業成立和推動新計畫；她還領導一個國際獎學金計畫，並於多個非營利組織擔任董事。

Spoke to 551 #KLYES students from 25 countries and territories this week who just completed their exchange in the United States. Their connection with America supports peace, security and prosperity across the globe. pic.twitter.com/r2KkavTtVJ — Marie Royce (@ECA_AS) June 8, 2018

美國會台灣連線主席也訪台，將出席AIT新館落成

外交部今天也表示，美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）一行3人，於10日至12日應邀訪台，將出席美國在台協會（AIT）新館落成典禮。

外交部上午發布新聞表示，這是哈博自2015年接任台灣連線共同主席以來首度訪台，訪台期間也將拜會政府高層及接受外交部長吳釗燮款宴，就台美安全、經貿合作及兩岸情勢等議題交換意見。

外交部表示，AIT是依據美國國會於1979年通過的《台灣關係法》（TRA）成立，哈博此次來台出席AIT新館落成典禮，特別有意義，不僅見證台美關係歷久彌新的關鍵里程碑，也彰顯美國會長期對台灣的支持。

外交部說，哈博是台灣在美國國會的重要友人，一向積極在國會協助推動各項友台議案，包括今年5月連署眾議院致世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的聯名函，力促邀請台灣以觀察員身分參加今年世界衛生大會（WHA）；去年連署並投票支持鼓勵台美高層互訪的《台灣旅行法》（H.R.535）；105年6月總統蔡英文上任後首次出訪過境邁阿密時，哈博也特地從華府飛到當地與總統會晤、表達歡迎。

《聯合報》報導，魯比歐（Marco Rubio）、殷霍夫（Jim Inhofe）、賈德納（Cory Gardne）、柯寧（John Cornyn）等多名美國參議員8日也曾共同致函總統川普，敦促川普派一名內閣官員出席典禮。

魯比歐等參議員表示，在北京加大力道對台施壓的情況下，這是美國政府派出內閣層級官員前往台北的一個重要時刻；這將展現美方對區域民主夥伴的堅定承諾。

信件中也感謝川普於今年三月簽署《台灣旅行法》，該法鼓勵包括內閣層級國安官員、其他行政部門等高階官員訪台。信件還指出，為充分執行《台灣旅行法》，敦促川普在12日派出一位內閣層級官員出席AIT新館落成。

AIT台北辦事處新館耗資逾2億美元（約新台幣59.6億元）打造，《紐約時報》形容它是「沒有官方名義的美國大使館」，也指出當台灣邦交國數量持續減少的此時，這個新館象徵了台美關係的提升。不過報導也指出，該派誰出席開幕典禮，這個問題幾個月來讓白宮資深官員傷透腦筋。

5月以來，也有不少美國「友台派」官員來台，包括了推動台灣加入國際組織的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），5月26日臨時新增訪台行程，與總統蔡英文見面，長期關注台美安全合作議題的美國聯邦參議員帕度（David Perdue），6月1日也更改亞洲行程，首次以美國參議員身分訪台。

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核稿編輯：楊之瑜