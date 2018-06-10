日本又發生「隨機殺人」事件：新幹線列車上1死2傷

（中央社）

昨（9）日晚上一輛行駛於日本新橫濱與小田原之間的東海道新幹線車廂內，一名22歲男子陸續持刀刺3名男女乘客，其中一名男性傷重不治。

日本「朝日新聞」報導，JR東海公司表示，昨晚9時50分（台灣時間8時50分）左右，接獲通報得知行駛於新橫濱與小田原之間的東海道新幹線「希望256號」列車車廂內有3名乘客遭一名男子刺傷。

這班列車是晚上9時23分從東京車站出發，要開往新大阪站的希望號256號「のぞみ265号」列車，有16節車廂。

神奈川現警方以涉嫌「殺人未遂」為由當場逮捕一名自稱22歲的無業男子。晚間近12時，警方表示，3名受傷乘客當中，重傷的男性送醫不治。

此外，一名20歲女性手腕和肩膀被刺傷。另外一名女性也受傷，但能說話。

這次是日本新幹線首次發生持刀砍人事件，也是日本史上第2次有乘客搭新幹線身亡。日本新幹線2015年曾發生乘客死在車廂內的事件。當時是新幹線希望號列車行駛在神奈川縣，有一名男性往自己身上淋汽油並點火引燃，除了這名男性之外，有一名被波及的女性死亡，28人輕重傷。

「嫌犯」是誰？

行兇的22歲無業男子小島一朗當時會被神奈川縣警方依「殺人未遂罪」，是因為被捕時，傷重不治的男子尚未身亡。

《蘋果日報》報導，小島一朗在行走中的新幹線列車上，手持柴刀見人就砍。車掌於晚間9時47分聯絡控制中心，並按下車內警報鈴，同時把列車緊急停靠小田原站，警方隨急上車逮人。小田原署表示，列車上當時約有880人，有3人在襲擊中受傷，其中一名年約30歲的男子，因為脖子中刀，當下失去意識、已沒有呼吸心跳，送醫後宣告死亡。另外有兩名20多歲的女子，手腕及肩膀等多處被砍，身受重傷。

《朝日新聞》指出，小島家住愛知縣岡崎市，他被捕後坦承犯案，他向警方供稱：「在新幹線中，萌生殺意」、「因為心情鬱悶，砍誰都好」，小田原署初步認定，這起襲擊是「無差別攻擊」（隨機殺人）。

《明報》報導，目擊者形容戴眼鏡的嫌犯看起來很從容冷靜，「行兇時，他朝着倒在通道上男子猛砍，甚至騎在對方身上繼續刺殺，儘管倒地男子已經失去力氣，他還是繼續砍，血不斷竄出在地上蔓延開來」。

嫌犯被捕時表示因為心煩意亂，隨機挑選了目標。警方正以涉嫌「無差別攻擊乘客」的方向進一步調查，但不排除是有預謀犯案，因為疑兇帶了多個刀具。

據《朝日新聞》報導，小島一朗當時至少帶了2把刀上車，因此正在調查他是否有計劃地要在列車上殺人，其中1把為小刀，另1支則是類似折疊刀的刀具。

TVBS報導，嫌犯的祖母提到「他說過我就是討厭這個世界，動不動就講我想死。」嫌犯從2年前開始，因為人際關係辭職後就一直沒有工作，一直寄居在阿嬤家也有去醫院看精神科，最近還常常離家出走，日本警方抓到人後，正在深入瞭解這起新幹線無差別殺人案。

剛過去的2018年6月8日，是秋葉原無差別殺人事件滿十年。警方轉述這次嫌犯的供詞，動機是「因為我不爽，所以想殺人，殺誰都可以！」類似的話，十年前也曾從加藤智大的口中說了出來「我想殺人，因為殺人誰都可以做。」

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核稿編輯：楊之瑜