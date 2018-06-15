《愛倫坡驚悚小說全集》：告密的心

文：埃德加・愛倫坡（Edgar Allan Poe）

告密的心 The Tell-Tale Heart

沒錯，我是真的很緊張不安，我一直以來就是這麼神經兮兮的。什麼？你說我瘋了，才沒有！神經緊張，不但沒危害，反而使我的知覺更敏銳；尤其是聽力，我的聽力可是出奇敏銳，天上人間發出的聲音我全聽得見，甚至連地獄來的聲音我也聽了不少。這麼一來，你倒說說看，我這樣像是瘋了嗎？你且仔細聽聽我是怎麼說這故事的，仔細觀察，你就知道我有多健康正常，我有多沉著冷靜。

我是什麼時候興起這個念頭已經不可考，我只知道，打從有此念頭開始，這個想法就日夜在我腦海裡盤旋，揮之不去。我之所以會對老人興起這個念頭，不是因為某個特定目的或憤怒怨恨，事實上，我愛他，我愛這個老人。老人對我很好，從來沒罵過我或羞辱我，我之所以會這麼計畫，也不是圖他的財產。那究竟是為了什麼呢？我想，是為了他那顆眼珠子，沒錯，就是為了眼珠子，我才會興起這個念頭。老人那隻眼睛的眼珠是淡藍色的，就像覆上了一層薄霧，像隻禿鷹的眼；每當這隻眼睛的目光掃向我，我全身的血液就會變冷、凍結。日復一日，漸漸地，我再也受不了老人的目光，於是下定決心要奪走他的性命，永遠地擺脫那顆眼珠子。

光憑一顆眼珠就興起殺人念頭？你一定覺得我瘋了。然而，瘋子應該是瘋瘋癲癲、神經失常的吧，但你看看我，我的謀殺計畫是如此聰明機伶、如此小心、如此深謀遠慮、如此鎮定冷靜，如果我真的瘋了，我做得到這些嗎？在我預計殺人的前一星期裡，我對這個老人可是加倍的好。那一個星期裡，每天深夜12點，我都會輕輕轉動老人房門的門鎖，打開房門，開到和我的頭一般寬的門縫，然後，再把一盞遮光的黑提燈（用這種燈，才不致有燈光外洩）伸進門裡，接著我再慢慢把頭探入（天啊，你要是看到我探頭進去的模樣有多機伶，你一定會忍不住笑出來的）。

為了怕吵醒睡夢中的老人，我的頭移動得非常、非常緩慢，每回都得花上一個鐘頭，才能把頭完全伸進門裡邊，看到熟睡中的老人。哈！你說一個瘋子可能這麼聰明謹慎嗎？

當我把頭完全探進房裡後，便開始非常、非常小心謹慎地稍稍打開提燈蓋（如果不夠小心，提燈蓋的絞鍊就會發出咯吱咯吱的聲響），好讓一縷微光落在那隻禿鷹般的眼睛上……連續七天、每天午夜12點，我都重複做著這件事，但那隻禿鷹般的眼睛卻從未睜開，讓我根本無從下手，因為我想對付的是那隻惡毒的眼珠子，而不是熟睡中的慈祥老人。等到隔天天一亮，我就會鼓起勇氣直接走進老人房裡，和他說話，誠懇地叫他的名字，問他前一晚睡得好不好。我是如此虛偽而鎮定地面對他，老人當然也同樣誠懇相對。如果說，他其實一直都知道我在夜半時偷窺他，那他也未免太鎮定、太深不可測了吧！

到了第八天的夜晚，我開門鎖的技巧愈發純熟了。我的動作小心謹慎，可是比手錶分針移動的速度還要慢，我從沒想過自己可以把這種躡手躡腳的機伶潛能發揮到如此極致，我心中在狂喜、在歡呼，簡直抑制不住，很想狂笑出來！只要想到我正一步步打開老人的房門，而老人對我的祕密行動及念頭卻渾然不知，我就忍不住竊笑了起來。然而，可能因為聽到我的笑聲，老人忽然驚動了一下。讀到這裡，你或許認為我會因此退縮回門外，然而，我並沒有。老人的房間黑漆漆一片（為了怕盜匪入侵，百葉窗一律緊閉），因此我知道，他根本不可能看得見有人在開門，我於是老神在在地繼續推開房門。

當我把頭探進房裡，正準備打開提燈蓋時，老人忽然從床上坐起，並大聲叫著：「是誰在那裡鬼鬼祟祟的？」

忽然聽到老人大叫，我並不心慌，我靜止手邊的動作，保持沉靜。一個小時過去了，我連根汗毛都沒動過，老人也依舊維持坐姿，沒躺回床上。他直挺挺地坐在床上，似乎想聽出些什麼細微的聲響，他這舉動我很了解，就如同我夜夜都在聆聽牆裡的蠹蟲啃蝕木頭一樣，蟲兒發出的咯咯聲響猶如死亡之聲，夜夜都在侵蝕我的靈魂、我的心。

不一會兒，我聽到一聲很輕很輕的呻吟，那不是痛苦或悲傷的呻吟，我知道，那是臨死的恐懼呻吟。呻吟聲相當低悶，像是打從靈魂深處發起顫來。我太清楚這種呻吟了！有多少個午夜，當全世界都已入睡，將死的恐懼感就開始爬上我的胸口，迸出恐怖的呻吟聲，回聲驚怖駭人，揮之不去；所以，我說我對這種呻吟聲再清楚也不過！我真的知道老人心中的感受，而且打從心底同情他，不過儘管如此，我還是忍不住在心底竊笑。

我知道他從聽到我竊笑的聲音開始，就一直醒著不敢睡，他心中的恐懼不斷擴大，幻想這一切都是他自己嚇自己，他對自己說：「那個怪聲，不過是風吹過煙囪所發出、不過是老鼠穿越地板時所發出、不過是蟋蟀發出的唧唧聲罷了。」老人試著用這些假想來使自已寬心、好過一點，然而，還是沒有用。沒錯，這種粉飾太平的假想一點用也沒有！因為死神已經來臨，祂正拖著黑色的身影悄悄靠近，死亡的氛圍已包圍了老人。縱使老人看不見也聽不到任何聲音，但他仍感覺到了我從門縫間伸出的頭，是的，他已嗅出死亡將至的陰慘氣息。

我耐心地等了很長一段時間，還是沒聽見老人再次躺回床上的聲音，我因而決定讓提燈透出很細微、很細微的光線。我小心翼翼地打開提燈蓋（你根本無法想像我的動作有多輕巧），我只開了一小方縫隙，提燈於是射出一道蜘蛛絲般的微弱光線，我試著調整角度，讓這微光落在那隻禿鷹般的眼睛上。

那隻眼睜著！那隻禿鷹般的眼睛是睜開的，睜得很大、很大！我愈凝望，心中就愈發暴怒生氣。那顆蒙上薄霧一般的淡藍色眼珠，在我眼前愈發清晰地睜大著，我打從心底發出冷顫，全身的骨血都因害怕而凍結。我直覺地將光源射向老人的眼睛，只管鎖定那顆該死的眼珠，其他一概不管。

我不是告訴過你，別錯把我當瘋子看待嗎？瘋子怎可能有如此敏銳的感官知覺呢？此刻，我的耳邊響起一連串短促、低悶的聲音，那聲音就像手錶被棉布蓋住後，發出的悶悶滴答聲。關於這聲音的來歷，我也知之甚詳，沒錯，這正是老人的心跳聲，這聲音猶如激勵戰士鬥志的鼕鼕戰鼓一般，暴怒地激發著我行動！行動！

我終究還是克制住了行凶的欲望，並保持鎮靜不動，連大氣都不敢喘。我一動也不動地拿著提燈，試著一直將光束對準那隻禿鷹般的眼。同一時間，那戰鼓般的心跳聲也愈發大聲地響著，它愈跳愈快、愈跳愈大聲，一刻也不停。老人一定是極度地驚恐，才會發出如此大的心跳聲吧，這心跳真的愈跳愈大聲……你能體會我所感覺的一切嗎？我早說過我是個神經緊張的人，這可一點不假！在這萬籟俱寂的深夜，老宅也陷入一片死寂，但詭異的心跳聲卻使我不能自已地驚恐害怕著。接下來的幾分鐘，我又試著鎮定下來、靜止不動，但還是沒有用，老人的心跳仍舊愈跳愈大聲，我想，他的心臟一定就要爆炸了。而且，此刻我的心中又浮起另一層焦慮，那就是再這樣下去，老人巨大的心跳聲一定會被鄰居聽見！

就是現在，老人領死吧！我大叫一聲，把燈完全打亮，跳進他的房裡；老人尖叫了一聲，僅僅這麼一聲。我立刻把老人從床上拖到地上，再用厚重的床墊悶住他；完成了殺人計畫，我開心得意地笑了。但老人的心跳聲卻隔著床墊，又悶悶地跳了好幾分鐘；不過，這並不困擾我，因為隔著床墊，心跳聲不致穿透牆壁被人聽見。終於，該死的心跳聲停止了，老人死去了。我搬開床墊，好好檢查屍體一番，是的，他像石頭一樣動也不動了，他真的死了。我伸出手，擱在老人的心窩上方，靜止了好幾分鐘，確定心跳完全停了，他是真的死了。他那禿鷹般的眼將再也折磨不了我！

如果你到現在還認為我是瘋子，那麼，等你聽完我是何等聰明地藏匿屍體之後，你就不會再這麼認為啦！夜愈來愈深，我倉促但安靜地處置老人的屍體；第一步，就是肢解屍體，我切下了他的頭部和四肢。

接著，我從老人的房間地板撬起三塊木板，把肢解後的屍塊全都丟進木頭地板的夾層，然後再把這三塊木板聰明巧妙地填回去，如此一來，便無人能看出地板下藏著屍體，哈！即使是那隻禿鷹般的眼也看不出來。地板上並未留下任何血跡污漬，關於這一點，我不得不稱讚自己的聰明謹慎，我是在浴缸裡肢解屍體，一切污漬痕跡全都被沖刷得一乾二淨，這一切都太完美了，可不是嗎？

處置完屍體已是清晨四點鐘，夜色仍舊深沉漆黑。當時鐘敲起整點四點的鐘聲，大門也傳來了敲門聲。我輕鬆地下樓開了門，畢竟，我已處理好了一切，還有什麼好怕的呢？訪客是三位警官，他們十分客氣有禮地介紹著自己，並且說明之所以登門盤查，是因為隔壁鄰居在夜裡聽見了尖叫聲，懷疑可能有人遭到謀殺，因而馬上向警方報案，他們三位於是奉命前來調查。

聽了警官們的來意，我微笑以對，畢竟，我已處理好了一切，還有什麼好怕的呢？我對他們說，那個尖叫聲應該是我自己在睡夢中發出的；至於和我一塊兒同住的老人，他目前人並不在國內。我帶著訪客巡視整棟房子，並請他們儘管仔細搜查。最後，我帶他們來到老人的房間，確認老人的金銀財寶安全無虞，絲毫沒有被人碰過的痕跡。出於對自己殺人及毀屍滅跡手法的滿滿自信，我甚至熱情地拿了幾張椅子到老人房裡，請警官們坐下來歇歇腿，我則像是宣告大勝利一般，毫無所懼地坐在屍體藏匿處正上方。

我的舉止神態一派輕鬆自在，讓警官們對我不疑有他，這也使我更感到放心。他們坐著閒聊了起來，我則是開心地搭著腔。但不一會兒，我開始感到面色發白，很希望他們趕緊離開。接著，我感到頭痛，而且覺得耳朵裡好像有聲音「砰砰」作響，然而，警官們聊得正開心，絲毫沒有要離開的意思。耳朵的「砰砰」聲愈來愈清晰，我便故意大聲恣意地說著話，想用說話聲掩蓋過「砰砰」聲；但「砰砰」聲仍一直存在，揮之不去，最後，我發現這聲音並非來自我的耳朵。

無疑地，我的臉色一定變得非常蒼白，但我卻更加高談闊論，想壓制住「砰砰」聲。沒想到，這不知來自何方的「砰砰」聲愈來愈大聲，我到底該如何是好？這聲音聽起來像是——一連串短促、低悶的聲音，就像手錶被棉布蓋住後，發出的悶悶滴答聲。我的天啊！這「砰砰」聲是老人的心跳聲！我趕緊深呼吸，試著鎮定下來；幸好，警官們似乎還沒聽見這心跳聲。我開始像連珠炮似地，話愈說愈快，愈說愈慷慨激昂，但還是蓋不掉這該死的心跳聲，而且它似乎愈跳愈大聲、愈跳愈大聲……。言談中，我開始為一些芝麻蒜皮的話題感到惱怒，激動地用高分貝聲調爭論著，還連手帶腳地比劃做手勢，但這心跳聲依舊存在，而且愈跳愈大聲。

我已經對這一切感到厭煩、感到相當不快了，我的情緒變得如此暴怒，就是在對警官們下逐客令，為何他們還不是識相點，趕緊離開呢？我大踏步地在地板上來回走動，想讓警官們認為我和他們話不投機，而且對他們的某些觀點相當不高興，想暗示該結束這場聊天會了。但無論我怎麼做，客人還是賴著不走，而那天殺的心跳聲則愈跳愈大聲、愈跳愈大聲。喔！天啊，我到底該怎麼辦才好？我開始生氣地說話，口沫四濺、語無倫次、大聲喊叫、詛咒、罵髒話樣樣都來，甚至還搖晃起我的椅子，讓它摩擦地板，發出咯吱咯吱聲；然而，還是沒有用，那心跳聲仍然蓋過一切聲響，而且持續升高。它變得——愈來愈大聲——愈來愈大聲了！

但奇怪的是，這些警官為何能夠若無其事一般，繼續談笑風生呢？這天殺的心跳聲跳動得如此大聲，他們怎麼可能沒聽見？喔，我的老天哪，難道是我瘋了不成？不，不可能，他們一定聽見了心跳聲，他們於是懷疑起我來了，他們全都知道了，他們裝模作樣，為的就是嘲笑我、作弄我，他們一定是想看我被恐懼吞沒的樣子——而且，我至今都還這麼認為。我不想跟他們諜對諜玩下去了，我再也不要承受這種精神折磨、忍受這種嘲笑作弄了，我再也受不了他們那虛偽的笑容了！我快崩潰了，再不大聲叫出來，我就會死掉。那心跳聲——你聽——愈來愈大聲——愈來愈大聲——愈來愈大聲——

「人是我殺的，」我放聲尖叫著，「我不想再隱瞞下去了，我承認我殺了那老頭。撬開這些木板，就是這裡的木板，老人該死的心跳聲就是從這裡發出來的！」

相關書摘 ►《愛倫坡驚悚小說全集》：紅死神的面具

書籍介紹

本文摘錄自《愛倫坡驚悚小說全集》，好讀出版

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作者：埃德加・愛倫坡（Edgar Allan Poe）

譯者：簡伊婕、林捷逸

柯南．道爾、克拉克．A．史密斯、江戶川亂步、史蒂芬．金的啟蒙者

──偵探推理小說之父愛倫坡最完整譯本

增修新版，額外收錄代表詩作〈渡鴉〉，與短篇故事〈艾洛斯與查米恩的對話〉

我可以花一個世紀來等待讀者。──埃德加．愛倫坡

但，一進入愛倫坡驚悚世界，

想知道結局的迷者往往不能等上一秒。

恐怖殘忍的〈莫爾格街凶殺案〉，讓巴黎警官一籌莫展，卻開啟了偵探推理的熱潮

藏在牆壁裡，站在屍體上面張著血口的獨眼〈黑貓〉

〈阿蒙特拉多酒桶〉隱藏著一宗完美的謀殺計畫，等待願者上鉤

一場臨死之前的催眠，讓〈屍變〉成真

〈跳蛙〉的計畫，讓國王和大臣自動受縛，上演血淋淋的人肉燒烤記

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27則驚悚短篇＋一首陰鬱詩作

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好讀出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺