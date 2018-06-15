《愛倫坡驚悚小說全集》：紅死神的面具

文：埃德加・愛倫坡（Edgar Allan Poe）

紅死神的面具 The Masque of the Red Death

紅死病已經在國內橫行肆虐好長一段時間了，沒有任何傳染病像它一樣，如此可怕，如此具有毀滅性，足以致人於死。流血，流出暗紅色的、恐怖的血，就是這種傳染病的特徵，更是紅死神的化身。一旦感染此病，會先感到極大的痛苦，接著很快感覺暈眩，之後全身毛孔大量出血，血流光，也就死了；感染紅死病的人，身上、尤其是臉上會開始出現一個個暗紅色的斑點，這無異是宣告「死神將臨，活人勿近」。

此時，病人身邊的親朋好友全都會被嚇得逃之夭夭，什麼照護看守，什麼同情共感，全都不是那回事了。一旦感染紅死病，從發作到死亡，整個過程僅僅半小時光景。

然而，即使紅死病的感染傳布如此猖獗，普羅斯佩羅親王還是天天縱情逸樂，開心得很，他是個勇敢、大無畏的人，也是個聰明有遠見的人，因此，他一點都不在乎、也不害怕紅死病的傳染威力。當領地上的人民已因紅死病肆虐而死了一大半，他從宮中挑選出1,000名身強體健、個性樂觀的男女貴族爵士，準備帶他們前往一處固若金湯的城堡修道院，隱密地躲藏紅死病的浩劫。這座修道院建造得相當浩大宏偉，設計發想的人，正是我們的普羅斯佩羅親王，他的品味古怪獨到，但又令人敬畏欽佩不已。整座修道院被堅固高聳的城牆圍繞著，牆上嵌了一道鐵柵出入口，這回為了避難，大夥帶了火爐、大鐵鎚進入修道院，等所有人都入內後，出入口的門閂鐵鎖即刻被熔掉焊死；之所以這麼做，是奉了最上位人的旨意，鐵了心讓外面的人進不來，也不讓裡面突然發了狂或失落絕望的人出得去，這些預防措施都是為了抵抗紅死病的傳染入侵。

避難所裡備足了充裕的糧食，可供大家安然避難、安心度日。至於外面世界的一般人民，就只能自求多福了！為了不讓悲傷或沉重的氣氛感染避難所，親王早已準備了各式聲色犬馬娛樂，好讓大夥開心歡樂，忘記死亡的威脅與傷痛。避難所裡進駐了小丑、即興表演藝人、芭蕾舞者、音樂家……當然，還有美人與醇酒，等著大夥恣肆狂歡。避難所裡什麼奢華生活享受都有，就是沒有「紅死病」的侵襲。

普羅斯佩羅親王一干人在避難所內，安然快樂地避隱了將近半年的光景。此時，外頭的紅死病正以前所未有的威力肆虐狂襲，但不知人間疾苦憂患的親王，竟決定舉辦一場歷來最盛大非凡的化妝舞會。

這場化妝舞會，只能以極盡縱慾逸樂之能事來形容；不過，請容我先描述一下舞會舉行的場地。舞會的場地足足有七個房間打通後那麼大，我們都知道，一般皇宮裡的各個房間都是呈一整排筆直綿延的形式建造，也就是說，只要把隔間用的任何一扇房門打開，往牆壁兩旁收攏，即可從頭到尾將所有房間的格局遍覽無遺。然而，這處避難所的七個房間卻與一般皇宮房間的建造形式非常不同，這可能也是為了配合普羅斯佩羅親王的古怪喜好所致。

這七個房間的配置非常不規則，把隔間門打開後，一次僅只能看見一部分的房間景觀，這是由於每往前走60英尺或90英尺，就會碰上一個急轉彎，每一次轉彎，即能柳暗花明看見相當不同的房間景象。每個房間左右兩道牆的正中間，開了一扇又高又窄的哥德式窗戶，從窗戶往外看，會看見一條走廊通道圍繞住整個房間，意即，這是一條封閉式、不與其他房間走廊相通的通道。

每個房間的窗戶玻璃顏色都不同，基本上都依該房內部裝潢的主色調來鑲嵌，例如，最東邊的房間，裡頭懸掛的布置裝飾是藍色系，那麼它的窗戶便嵌入藍色玻璃；從東邊數來第二間房，裡頭的掛毯和裝飾品都是紫紅色系，那麼窗玻璃便是紫紅色；第三間房則徹頭徹尾都呈綠色系，因此窗玻璃便是綠色；第四間房則被妝點成橘色，第五間房是白色系，第六間房是紫羅蘭色系；至於第七間房，整個房間從天花板、牆壁，到地板全都是黑色系，黑色絲絨皺摺掛毯從上頭的天花板，往下方的牆面延伸直到牆角，掛毯末端的皺摺則垂墜覆蓋在同是黑絲絨材質的地毯之上，黑色系的裝潢連成一氣；不過比較特別的是，它的窗玻璃並非黑色，而是猩紅色，像暗沉血液一般的猩紅色。

這七個房間全都擺設得金碧輝煌，從天花板到房間各角落無不金光閃耀，然而，裡頭卻沒設置任何油燈或燭臺，反倒是每個房間的走廊正對窗戶的地方，都各自立了一盞三腳火盆，盆中的熊熊火光穿透窗玻璃，照亮屋內，幻化出奇詭華麗、繽紛非常的色彩；唯獨最西邊、也就是黑色房間的火光效果特別不同，當火光穿透暗紅玻璃，映照屋內的黑色裝潢，暗紅與深黑交融後的景致十分恐怖駭人，只要進到屋裡，人的臉孔就會被陰森的光芒映照得異常恐怖，這也令大多數人都對此房間感到毛骨悚然，因而總是敬而遠之、不敢踏進一步。

黑色房間靠西邊、最裡端的這面牆，立著一座黑檀木大時鐘。時鐘鐘擺來回地擺動，伴隨著低悶、沉重且毫無高低音調起伏的擺盪聲；然而，時鐘每小時報時一次的報時聲卻相當大聲、清晰、深沉，就像魔音般美妙，正因這音調是如此罕見奇特，以至於每當整點的報時聲響起，舞會中的管絃樂師們就會停下手邊的演奏，仔細聆聽這聲音，而方才沉浸在華爾滋舞曲的人們也會停下舞步。報時聲魔幻詭奇的音調，片刻間，讓縱情聲色的男男女女全都亂了心神，驚惶失措；輕浮、容易驚慌的人無不嚇得面色發白，年紀較長或較冷靜沉著的人，則是以手撫額，故作沉思默想狀。

然而，只要報時鐘聲一停止、回聲也消散了，方才暫時停止作樂的人們又開始愉快地暢懷、玩樂了起來；管絃樂師們則是面面相覷，無不對自己前一刻窮緊張、胡亂發神經的舉動感到傻氣，並不忘在心底暗暗嘀咕，發誓下一次報時聲響起，絕對不要再有此般神經質的反應。然而，60分鐘過去了，3,600秒的須臾飛逝了，報時聲又再度響起，宴會中的男男女女仍會像前一次一樣，陷入莫名害怕的恐慌，或惶惶不安，或緊張顫抖，或撫頭沉思默想、力求鎮定。

儘管黑檀木大鐘的報時聲是如此令人感到惶惶不安，但撇開那令人聞之悚然的魔音不談，這無論如何都是一場極盡縱慾、華豔、豪貴、動人之能事的狂歡饗宴。是的，這一切的確都該歸功普羅斯佩羅親王對美感有獨到的眼光，對色彩有敏銳的鑑賞力，此外，他並不盲目追求流行，胡亂裝飾布置一通，他自有一番定見與喜好。他把這場化妝舞會的氣氛營造得相當熱烈狂放，充滿恣意作樂的野性光彩。或許有些人會認為普羅斯佩羅親王簡直瘋狂到了極點，但看在那些信服他的追隨者眼裡卻非如此，他們認為親王只是眼光異於常人、品味獨到，並非發瘋癲狂，如果有機會近距離聽他說話、看著他、接觸他，便會知道。

這個規模將更勝以往、更詭奇不凡的化妝舞會場地，也就是那七個房間的布置，幾乎都由普羅斯佩羅親王坐鎮指導，由他指揮裝飾品該怎麼放、該放到哪裡等等。另外，他還按照自己的特殊喜好，指定每個人的裝扮，以確保這場化妝舞會夠古怪、荒誕而奇特。

無疑地，在親王的總指揮督導之下，化妝舞會的確相當刺眼奪目、詭奇有趣，舞會裡有人以阿拉伯人的造型出現，只不過露出的四肢和配件似乎不太相稱；舞會裡也放了許多造型美麗、淫蕩、怪誕、恐怖，甚至令人感到厭惡的裝飾擺設，親王為了化妝舞會想出的這些點子，還真是奇奇怪怪、詭譎非常，難怪有人說他簡直瘋狂到了極點。那些裝扮得千奇百怪的人們，在這些房間幽靈般來回穿梭，說他們像是在夢遊，一點也不為過；這些穿梭於每個房間、夢遊一般的人，身上全都披著房間裡的奇異光影，狂亂地舞動身體，就連樂隊也應和著他們的舞步，奏出只屬今宵的極樂癲狂樂音。

不一會兒，黑色絲絨掛毯下的檀木時鐘又響起報時聲；一瞬間，所有人都靜止、安靜了下來，舞會大廳一片寂靜，只聞低沉的報時聲在此間迴盪著。所有人都僵直站立著，一動也不動，無論他們沉醉在什麼樣的金迷幻夢，此刻，全都嘎然停止。當短暫的報時聲響完後，人們又開始明快輕笑了起來，音樂再度奏起，他們回到了幻夢之中，繼續夢遊，恣意搖擺狂舞，來回穿梭，每間房裡透射出的奇異光芒，輪番在人們身上晃動流轉著。不過，最西邊的第七個房間則是無人敢踏入；夜色愈來愈深，從猩紅色窗戶射進屋內的光芒，也愈顯暗紅恐怖，而房裡暗黑色的掛毯也愈見陰森悚然；更恐怖駭人的是，黑檀木時鐘就是座落在這個房間，倘若整點報時鐘聲響起，有人正好待在這個房間裡，這可是比當時待在遙遠的別處狂歡、乍然聽見報時聲響起的感覺，還要來得心生敬懼。

也因此，沒人膽敢踏進黑色房間，所有人都在其他六個房間來回穿梭狂舞，即使擠得前胸貼後背，每個人的心也都興奮狂熱地砰砰跳動著。喧騰歡樂的舞會繼續進行，終於，報時鐘聲提醒了所有人，午夜已然來到。如前所述，報時鐘聲一響起，音樂停了下來，跳舞的人也靜止不動，所有人都彆彆扭扭地停下動作，全場安靜無聲。午夜的整點報時足足響了12聲，鐘聲前所未見的久長，這或許能讓前一刻仍在縱情狂歡的人們擁有更多片刻，好好沉思默想一番；而就在第12聲報時聲響完、回聲還未完全停止時，或許是因為報時即將完畢，讓人心情逐漸恢復、放鬆，這才有人注意到，舞池裡竟有個極度詭異的面具客。

關於這名古怪新成員的謠言，立刻在眾人之間輕聲傳開，最後，所有人都注意到了這名面具客，並且都私下竊竊私語談論著，大夥都對此人的這身裝扮大感驚詫訝異，而且相當不認同他的扮相。最後，眾人無不陷入了一片恐慌驚怕、憎惡厭惡的情緒。

我前面對這名面具客的裝扮描述，事實上，對任何一個參加過「化妝舞會」的人而言，應該不足為奇，也不會感到意外；尤其是這個屬於普羅斯佩羅親王的夜晚，參加化妝舞會的人，無不被要求裝扮得愈古怪愈好，也因此，幾乎沒有什麼服裝打扮限制。然而，於此紅死病肆虐的光景，面具客鬼魅般的裝束，確實特別敏感，就連作風一向大膽荒誕、百無禁忌的普羅斯佩羅親王，也不免對他的裝扮大感不悅。即使是個性最大剌剌、最無所謂的人，也會有不容碰觸的心防；即使是早置生死於度外、常把生死問題當玩笑開的灑脫之人，也會有不容開過頭的玩笑。也因此，眾人真的認為，面具客的裝束與行止，實在相當不智、不合宜。

他的個子很高、身軀枯瘦，而且全身上下、從頭到腳都包裹著死人穿的屍衣；臉上戴的面具像極了殭屍的面貌，一點也不像戴著假面具，不仔細看，還以為有殭屍跑來混入人群，現身舞會。好吧，即使面具客身穿屍衣、面孔像殭屍，看在這群荒誕搞怪的人眼裡，再不認同他的裝扮，或許還能睜一隻眼閉一隻眼忍受；然而，最說不過去的，就是這名啞巴面具客，顯然把自己裝扮成一個感染紅死病的人，他身上穿的屍衣濺滿了鮮血，不僅如此，他那寬闊的前額以及整張臉，不，應該說他臉上戴的這張面具，竟然全都布滿了恐怖的暗紅斑點。

當普羅斯佩羅親王已經開始瞪視這名幽靈鬼魂般的人，面具客竟還渾然不覺，仍忘情扮演他的角色，繼續攪和在華爾滋舞蹈的人群中，緩慢、正經地移動著舞步。親王愈看愈憤怒顫抖，前一分鐘他還只是恐懼厭惡地顫抖，下一分鐘他便因盛怒而滿臉通紅了起來。

「是誰？好大的膽子！」普羅斯佩羅親王氣急敗壞、聲嘶力竭盤問著一旁的朝臣，「是誰，竟有這麼大的膽子，敢假扮成這副鬼模樣來羞辱我們？他是想嘲笑我們嗎？來人啊，抓住他，扯掉他的面具，讓我們看看黎明一到，就要在城垛上被吊死的人長得是什麼模樣？」親王站在最東邊的藍色房間，咆哮地說出這些話。親王十分生氣，再加上個性大剌剌，於是他扯嗓迸出的這些話，清楚而大聲地傳遍了七個房間。這當下，他向樂隊大手一揮示意，音樂也即刻停止。

當普羅斯佩羅親王開始說話時，一旁嚇得臉色發白的朝臣們開始朝面具客緩步逼近，於此同時，面具客也不疾不徐、行止堂皇地朝親王走去。不一會兒，面具客與朝臣們幾乎只間隔一步之遙，但這些臣子因為對面具客的真實身分懷抱著恐怖的猜疑、無名的恐懼，因而沒人膽敢一把擒住他；如此一來，面具客便輕易通過朝臣們的防線，向親王趨近；此時，面具客與親王，已相距不到三英尺，眾人們見狀，更是下意識地從房間正中央退開，縮到牆邊角落。但面具客的腳步仍未稍歇，步伐同樣從容，繼而卻開始踏著劃一的節奏，穿越藍色房間來到紫紅色房間，再穿越紫紅色房間來到綠色房間，再穿越綠色房間來到橘色房間，接著來到白色房間、紫羅蘭色房間……此時，普羅斯佩羅親王也因自己前一刻表現得懦弱遲疑，感到惱羞成怒，整個人發狂暴怒到了極點，因而決定親自追捕這名面具客。

親王自己一個人（其他人都因極度恐懼而沒跟上來），一口氣穿越了六個房間，他拔出匕首，快速地衝向面具客，與面具客只有三、四英尺之距，此時面具客早已進入黑色房間，走到房間西牆盡頭，突然轉過身來，與親王面對面相視。接著，傳出一聲尖叫，普羅斯佩羅親王的匕首掉落在黑色地毯上，閃閃發出幽光；只見親王俯臥在地，立即身亡。

迫於恐懼、出於絕望的眾人，突然拿出勇氣，衝入這最教人恐怖戰慄的黑色房間，他們看見面具客僵直靜止地站在黑檀木時鐘前，讓自己沒入了時鐘長長的陰影裡，一行人於是粗暴地抓住面具客，沒想到這一抓，竟是說不出的恐怖駭人——這名戴著殭屍般面具、全身裹著屍衣的人，衣服底下並沒有任何血肉軀幹！

現在，大家都確認了面具客的身分，沒錯，祂就是紅死神，祂像小偷一樣趁著夜色混了進來。之後，眾人一個接一個倒在他們荒淫作樂的染血大廳裡，而且每個人都以無比絕望之姿倒下。黑檀木大鐘的壽命也隨著縱慾血腥饗宴的結束，停擺終止；房間外，三腳火盆裡的火焰也熄滅了。世界已由黑暗、衰亡、紅死病接管，由紅死神進行無邊恐怖的統治。

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書籍介紹

本文摘錄自《愛倫坡驚悚小說全集》，好讀出版

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作者：埃德加・愛倫坡（Edgar Allan Poe）

譯者：簡伊婕、林捷逸

柯南．道爾、克拉克．A．史密斯、江戶川亂步、史蒂芬．金的啟蒙者

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增修新版，額外收錄代表詩作〈渡鴉〉，與短篇故事〈艾洛斯與查米恩的對話〉

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺