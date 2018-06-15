母女三代阻塞的愛：重男輕女，從來無人從中獲益

文：周鼎文

愛阻塞，所以心也阻塞

接下來，我們來看更大的系統，社會集體系統也會對孩子產生極大的影響。當身處某個社會集體中，我們往往難以察覺到這些集體觀念對我們的影響，最典型的就是重男輕女。有些人頭腦裡知道它是不恰當或不公平的，卻不知不覺跟著做，這就是對集體系統一種無意識的盲從。說穿了，這也是人們對集體系統的歸屬感需求。就像許多女性自己曾深受重男輕女之苦，但也這麼對待自己的兒女。以下就是一個實例。

我在新加坡的工作坊曾經來過一對母女，媽媽心臟不好，曾經因為心臟堵塞做過兩次心臟手術。醫生告訴她，可能需要進行第三次心臟手術，但這次手術可能危及生命。女兒阿霞也有自己的問題，她體重超重，心臟不好，跟弟弟相處也不融洽。她覺得媽媽偏愛弟弟，所以什麼事情都要跟弟弟爭。

課堂上，我讓代表把媽媽與女兒的關係排出來，兩個人離得遠遠的，阿霞明顯對媽媽有很多情緒，媽媽也不太願意看女兒。似乎是媽媽的問題引發了阿霞的問題。

「你的家庭怎麼樣？妳跟媽媽的關係怎麼樣？」我問媽媽。

「是指生我的媽媽嗎？」

「是。」我點頭確認。

一提起自己的親生母親，媽媽柔和的臉部線條緊張了起來：「我家有三個孩子，哥哥、弟弟還有我。

小的時候家裡面很窮，我爸媽特別重男輕女，他們留下了哥哥和弟弟。」說到這裡，媽媽抿了抿嘴，「他們把我賣了。賣到第一個家庭，那家人嫌棄我長得醜，又把我轉賣到第二家。那時候，我很恨我的爸爸、媽媽，我心裡有一個願望，希望長大後拿一堆錢砸到我爸媽臉上……」雖然媽媽竭力使自己的聲音保持平靜，但拿著麥克風的手卻在微微發抖。

我在場中加入了媽媽的親生母親，阿霞的外婆。外婆一上場，媽媽立刻轉過來，把後背留給了自己的母親，她根本就不願意看母親。阿霞的外婆只能無奈地看著自己的女兒。

我問媽媽：「收養妳的那戶人家，他們的家庭狀況怎麼樣？」

「養父母經濟狀況不錯，他們對我很好。所以我後來的生活，包括經濟狀況，都越來越好。我接受了很好的教育，成立了自己的小家庭。我跟丈夫的感情也不錯，還生了一對兒女。」

「那留在家裡的哥哥和弟弟呢，他們的生活狀況如何？」我又問。

「他們過得還湊合，當然都沒有我過得好。」

「依你看，妳媽媽為什麼把妳送到別人家裡？」

我要引導她看到事件表像背後的深意。

「因為我是女孩。」

「不不，不是的。」我連連否定，「是因為妳媽媽想要妳活下來。妳媽媽想讓妳在一個富裕的家庭裡生活下去。而且，她辦到了。妳不但活下來了，而且在一個經濟條件好的家庭裡面生活得很好。」我頓了頓，留一點時間給她思考，接著說：「妳看看妳現在的人生，跟兩個兄弟相比，是不是不一樣？妳媽媽是為了讓妳活下來才這樣做的，妳看到媽媽對妳的愛了嗎？」

媽媽聽了我的話，若有所思地點點頭。我繼續問她：「當妳被送走後，是不是減輕了他們的負擔？」她又若有所思地點點頭。

我說：「這也是妳對他們的愛。」

當母親對她的愛，還有她對父母的愛重新被看到，送走這一件事就不再是一種遺棄與排斥，而是一種彼此間愛的表現。終於，她開始慢慢轉身，面對她的母親，眼眶有點泛紅。

幾十年過去了，她終於第一次願意看一看她的母親了。

接著，我對她說：「妳知道心臟病代表著什麼嗎？心臟病代表著心中的愛沒有辦法流動，心中的愛阻塞了。事實上，妳是愛媽媽的，但是妳的愛阻塞了。就如同妳的女兒阿霞也是愛妳的，但是她的愛也沒有辦法流動。所以她心臟也不好。妳想要妳的心臟變好嗎？妳想要妳的女兒也跟妳一樣，未來需要做心臟手術，甚至危及自己的生命嗎？」

媽媽立刻堅定地否認：「不，我不要！」

「那今天是機會了。妳好好看看妳的媽媽。」我溫和地看向她，讓她感受到我的支持。在我的引導下，她一聲聲地叫著「媽，媽，媽……」她的眼眶越來越紅，越來越濕潤。

「看著妳的媽媽，走向她。」我再次引導。

幾十年的阻塞、幾十年的習慣性仇恨都讓她的每一步變得艱辛無比。她似乎足有千斤重，完全無法抬起自己的雙腳。場中的夥伴們都站了起來，手牽手，為她加油。好幾分鐘後，她似乎承接到大家的力量，慢慢開始挪動自己的腳步。

一步、兩步、三步……她一點一點向母親靠近，儘管非常緩慢。是的，無論仇恨有多少、誤解有多深，愛才是解開千千心結的唯一金鑰，沒有什麼能阻礙我們對愛的呼喚。

「媽，媽，媽……」阿霞的媽媽一邊喊著，一邊抱住了自己的母親，淚水在臉上肆意縱橫。幾十年了，她從來沒有叫過親生母親「媽媽」，她用仇恨掩飾著自己對這份愛的強烈渴求。現在，這份愛終於流動了。

阿霞的外婆抱著女兒，淚流滿面地迭聲道：「對不起，對不起……媽媽非常想念妳，媽媽也是愛妳的……」

在擁抱中，阻塞了幾十年的愛終於流動了。她們抱在一起將近十分鐘。十分鐘後，她們才慢慢分開，看著彼此的眼睛。在我的引導下，阿霞的媽媽對自己的母親說：「媽媽，謝謝妳讓我活下來，我接受我的命運。媽，現在請妳也重新接受我做妳的女兒，請妳重新看到我是妳的女兒。」

阿霞的外婆看著她，重新擁抱她：「是的，我接受妳，我看到妳了。妳永遠是我的女兒，我愛妳。」

說完這段話，兩個人再一次相擁而泣。

在這個過程中，一直站在一旁的阿霞也慢慢靠近了她的媽媽。媽媽感受到阿霞的動作，轉過身拉著阿霞的手說：「女兒對不起，現在媽媽看到妳了。過去媽媽因為重男輕女而受苦，但是我自己也用重男輕女的方式來對待妳。女兒，對不起，今天媽媽終於明白了，我的媽媽是愛我的，而我也是愛妳的。女兒，對不起，我愛妳。」

聽了媽媽的話，阿霞的眼淚一下子就流了下來，她緊緊抱住媽媽，對她說：「親愛的媽媽，謝謝妳接受我是妳的女兒，謝謝妳願意接受我是一個女孩。」

我知道，這三代人的愛在擁抱和啜泣聲中，流動起來了……

半年後，媽媽帶著阿霞來看我。媽媽氣色很好：「老師，非常感謝你，醫生告訴我，我的心臟不用再做手術了，它現在運轉得很好。阿霞也變得苗條了，而且她跟弟弟的關係也有了很大的改善。現在她更懂得怎麼做一個姐姐，而弟弟也懂得尊重姐姐了。謝謝老師。」

解說：重男輕女，從來無人從中獲益

很多女孩在媽媽肚子裡就不被歡迎，這真是一件不好的事情，會讓女孩有自卑感，使她不認可自己的性別、不認可自己的存在。長大後，她與男性在一起的時候，也會覺得自己天生就差一些，造成很多夫妻關係的失衡。

因為自卑，女性會拼命證明自己的價值，壓抑女性陰柔的能量。她覺得自己必須變得跟男人一樣才是強大的，她不接受自己的女性特質，成為女強人、很陽剛，甚至比男人更陽剛。這種對女性特質的否定經常引發女性疾病，比如乳腺、子宮等器官的病變。

其實男性也並不會從重男輕女的觀念中獲益。當男孩成為這個家庭的「王子」，他享受了更多的關注，也就同時意謂著他必須為這個家承擔更多。這樣的男性，一種是成為家裡的英雄，承擔過多的家庭責任；另有一種情況是，他不堪重負，壓力讓他喘不過氣來，他變得脆弱不堪，甚至沒有辦法養活自己。

因此，要從我們這一代就開始改變重男輕女的情況，我們可以在心裡對我們的爸爸、媽媽與長輩說：「親愛的爸爸媽媽與長輩們，我尊重你們重男輕女的觀念，但是請你們祝福我；如果我用我自己的方式愛我的孩子，請你們祝福我；如果我不再用重男輕女的方式對待我的孩子，請你們祝福我。」

相關書摘 ►「家族創傷」凍結愛與生命力，孩子就會承接家中未完成的情緒

書籍介紹

本文摘錄自《讀懂孩子：掌握愛與教育的祕訣》，心靈工坊出版

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作者：周鼎文

當孩子出現情緒、健康、學習或行為問題時，

你知道他其實想表達對父母的愛嗎？

為何當夫妻和解，兒子就回歸正軌、不再逞凶鬥狠？

為何重拾與母親的連結，孩子就能克服恐懼與退縮，勇敢邁向心上人？

歸屬感就像是孩子心靈的食物，孩子為了得到它會採取行動，讓一些事情發生在自己身上，只是這些事情並不一定對他有利。──周鼎文

「家庭系統排列」是一種心理療法，多用於家族治療，以團體形式進行，透過釐清家族的系統性動力來解決問題。在排列師指引下，能夠具體找出當事人家庭成員的互動模式和動力，進而撫平內心的傷口。

亞洲系統排列大會主席、道石教育創辦人周鼎文，十多年來在台灣各大兒童醫院、家扶及兒福機構、地方法院、身心障礙特教中心等輔導經驗中發現：「愛與歸屬感」是影響人生的關鍵。許多孩子的問題背後，其實是出自「盲目的愛」──因為害怕失去歸屬感，而讓自己用犧牲、承擔、跟隨或受苦的方式，與父母、家庭保有連結。

書中收錄23則真實案例、八則練習與眾多家長提出的常見問題，以國際知名的「家庭系統排列」角度，從整體家族運作來理解孩子的行為與問題，帶領大人重新讀懂孩子的心：

了解孩子對家的愛與承擔，陪他們一同面對成長的煩惱。

引導孩子管理情緒、建立界線，處理憤怒、不安或憂鬱。

找出孩子厭學、沉溺網路、尋釁滋事背後的情感因素。

改善人際畏縮、欺負弱小、過動、自閉等校園常見議題。

協助孩子面對手足對立、父母的衝突或離異。

陪伴孩子面對親人的死亡或家族的祕密。

幫助單親、重組家庭與隔代教養的孩子正向成長。

本書重點

詳述如何透過「愛與歸屬感」改善孩子的行為、情緒、健康與人際關係。

透過「家庭系統排列」為親子關係與孩子的發展找到出路。

論及單親、重組家庭、隔代教養、墮胎、親人死亡等深入議題。

Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺