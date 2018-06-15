「家族創傷」凍結愛與生命力，孩子就會承接家中未完成的情緒

文：周鼎文

案例：為了新芽，枯葉落──教孩子面對死亡

如果我們可以全然哀悼失去親人的悲傷，也就是讓哀悼過程完整，這不但是健康的，而且它將帶給我們生命往前的全新力量。

新加坡的凱文已四十多歲，提到他很擔心兒子常有些莫名的情緒出現。

「兒子常常失眠、作惡夢，並常常說一些令人震驚的話。例如有一天，兒子在睡夢中忽然大聲驚叫，我急忙跑到他身邊詢問發生什麼事，沒想到兒子竟然說：『爸爸，我以為你死了！』」

我問凱文：「誰是那個真正死去的人？」

就這樣，年近12歲孩子的一句話勾起凱文深埋的憂傷，兒子的惡夢喚醒他兒時的記憶，那個至今仍揮之不去的恐懼──生離死別。

「那一年，我12歲，一覺醒來就失去父親，因為父親突然心肌梗塞死了……」

想起昨天還在互動的至親，一夜後竟再也不能與之互動，凱文說著說著，全身顫抖了起來，他哽咽地訴說失去的恐懼與哀痛。父親的驟逝讓他自小就埋下害怕失去的陰影，讓他從小經常擔心身邊人會突然死去，即使這樣的事情並未再度發生。當然，孩子莫名的情緒反應，便是在無意識裡為凱文承擔那股害怕的情緒。

我進一步說明：「如果你們家對你父親的哀悼夠深，一段時間後它就會過去；可是如果沒有哀悼，它就會一直在那裡，這個家會被死亡的陰影籠罩，甚至小孩會感受到而活在害怕離別的恐懼中。」

「是的，我常常感到很累，想要放鬆，卻又莫名地無法放鬆，仍不斷地接受新工作，好像透過工作可以逃避些什麼。」

「逃避只是暫時的，如果我們不去面對它，生命一部分的能量就會凍結在過去，家裡未完成的情緒就會從孩子身上呈現出來。」

為了兒子，凱文決定試著面對。

我請一位學員躺在地上，代表凱文過世的父親，另外請兩個人分別代表凱文的母親與凱文的兒子，他們站在一旁，至於凱文自己，則讓他親自面對。

但一時要面對，談何容易？

只見凱文一手牽著兒子，一手壓在胸口上急促地呼吸著，眼眶也紅了。他看著躺在地上的父親，整個人就像被凍僵似的，動也動不了。

另一方面，凱文的母親卻始終不願正視凱文的父親；凱文過世的父親則躺在地上，然而雙眼卻無法閉上。

「活著的人沒有放下，死去的人是沒有辦法安息的！」我聲如警鐘地敲醒著凱文母子。

是的，最深的愛經常凝固凍結而化不開，有些是為占有，有些如凱文家一樣是驚嚇、捨不得鬆手。顯而易見的，在這裡，不論是誰都捨不得鬆開，凱文哭泣地看著父親，母親則一臉無奈痛苦，這般的糾結教已逝的父親也無法放下安息呀！

面對著一直無法合眼的父親，我請凱文的母親對著丈夫說：「老伴，你死了。」

母親閉上雙眼哭了起來。面對現實是痛苦的，但為了生者與亡者的平靜，再難還是得面對。凱文上前陪伴母親一同面對這件事，就這樣，有了相互依靠的力量，母子倆一起跪下，一起面對亡者至親。

「老伴，你死了……哇哇哇！」

承認事實，真正的哀悼開始了，哀傷湧現，母子倆伏在父親身上放聲大哭，全身顫抖，這哭泣聲伴著真正的哀悼，讓父親原本糾結的臉漸漸平靜，終於，他的雙眼可以輕閉起來……

就這樣哀悼開始流動，我留出空間，讓他們表達內心的悲傷。

過了一段時間後，哭聲慢慢平靜了下來。

我對凱文說：「告訴爸爸你的近況，請他不用操心，好好安息。」

「爸爸，我結婚了，現在已經四十多歲了，我有一個兒子，我們過得很好，請你不用擔心，媽媽也很好，請你不用擔心。請你祝福我們，祝福你的孫子能夠健康快樂地長大。」

父親臉上浮現安詳的笑容，雙眼整個都閉上了，所有家人也都平靜下來。

「如果我們一直抱著秋天的枯葉難過，就沒有辦法看到春天新生的嫩芽。然而，生命就是這樣循環不斷，生生不息地走下去。」我有感而發地鼓勵他們。

是的，生命循循不斷，生生不息，父愛母愛的力量也代代相傳，此時，凱文已能笑著對自己、也對孩子承諾：「孩子你不用再害怕了，爸爸會好好活下去，爸爸會讓自己開心地活下去！」

孩子會承接家中未完成的情緒

面對心中多年的傷痛需要極大的勇氣，有許多人一輩子都不願或不敢面對，但是為了孩子卻什麼都能豁出去，父愛、母愛的偉大，如同凱文的勇氣一般令人敬佩；然而，我們也要理解這背後的心理學基礎，才能在生活中富有覺知地活用。

家庭是一個系統，就像一個有機整體一樣，成員彼此相互影響的力量之大超乎我們的想像；家中未解決的事、未完成的情緒會由成員一起承擔，尤其是家裡抵抗力最弱的孩子，因此，孩子就像家庭的鏡子，這些未竟之事會從孩子身上反映出來。如果孩子出現不尋常的莫名情緒、特殊反應或行為與症狀，這些都是訊息，提醒我們該好好檢視孩子在說些什麼？家族系統中是否有什麼樣潛在的信息、隱藏的動力、被排除的人或未竟的事物正等著我們去面對？

同時，每個家庭系統都有圓滿自身的趨力、擁有自我調整的能力，因此孩子的這些反應也是一種敦促的力量，敦促這個家去圓滿這些未竟之事，朝向更好的方向繼續成長，也因此，我們要把家庭的脈絡、家庭的事件當成讓孩子學習的工具。

流動法則：面對家族的創傷

最常見的未竟之事之一，即是突發的家庭事件所帶來的創傷。「創傷」有時是個人的經驗，例如突然發生災難、意外等等，像是發生四川地震和台灣九二一地震時，有些人在地震結束之後仍感到驚慌，而有些人過一段時間就恢復了。那些在事件結束後已有一段時間，但仍會感到害怕、影響到生活功能的人，在心理學上稱為「創傷後壓力症候群」（PTSD）。

但我發現到，有些創傷是整個家族性的，我稱這些創傷為「家族創傷」（family trauma），也就是當家人發生意外或因疾病而突然死亡時，這樣的事情對整個家庭來說也是一種驚嚇，因為太突然且令人不知所措，不僅這個家的生命力凍結住，對這個人的愛也凍結住了。

這會對我們造成什麼影響呢？我們的生命力有一部分會停頓在事件發生時的歲數，造成我們無法用百分之百全然的生命力來生活。通常當事人並不自知，卻會在無意識中產生莫名的情緒，或是發生意外、疾病與失敗，甚至有時無意識地走向死亡，自己卻沒有覺察到；更嚴重的是，如果家庭中直接經歷事件的這一代成員沒有真正去面對，或沒有一個完整的哀悼，這種壓抑的情緒會轉變為家庭裡隱藏的動力，有時甚至會持續影響第三、四代。被影響的後代家庭成員，即使他們沒有直接經歷過這個事件，卻會產生與創傷者相同的情緒或行為，就像也得到創傷後遺症一樣，這也就是為什麼有家族創傷的家庭，他們的孩子也容易擁有莫名情緒的原因。

創傷要如何療癒呢？只能用愛療癒。要讓愛流動，生命力才會流動。但是，親人已經過世的話，我們該如何面對？親人雖已過世，但未解決的創傷卻存在於我們的心、存在於整個家族的集體潛意識裡。系統排列可以幫助我們療癒這個創傷，方法是透過系統排列的代表角色，請有經驗的人代表過世的親人，讓他或她躺在我們前方的地面上，而我們則蹲在或跪在這位親人代表的身邊。可能的話，建議也讓孩子參加，一同跪在這位親人代表身邊，重新面對生死的哀悼與離別，重新建立一個新的身體經驗與視覺畫面，讓整個表達和哀悼過程成為深度情感流動的經驗。整個過程往往非常感人、非常深刻，它能幫助我們融化凝固住的心結，讓凍結的愛與生命力開始流動。

當我們可以站回自己的序位接受生命的無常變化，過世的親人不但能因此得到安息，也會很高興地看見我們尊重他們的命運，而且好好地活了下來，不但沒有被打敗，相反的還過得幸福快樂，如此一來，他們自然很樂意庇佑後代的子孫。更重要的是，我們的孩子不再需要為這個家承擔未竟的情緒，他們可以從我們的身上學會如何面對生命的無常，迎接生命當下全新的力量。

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書籍介紹

本文摘錄自《愛與和解（全新增訂版）：華人家庭的系統排列故事》，心靈工坊出版

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作者：周鼎文

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亞洲系統排列大會主席、道石教育創辦人周鼎文，十多年來於台灣、中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞等地，運用「系統排列」解決許多親子、兩性、父母、手足間的難題。這種方法融合中西文化，與佛道思想密切相關，也和華人文化深切相應。透過簡單易懂的五大法則，就能帶你「找到愛、學會愛」，重拾家人間的快樂與親密。

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Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺