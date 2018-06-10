川普早退的G7峰會：一張照片各自解讀，多國領袖各說各話

（中央社）

七大工業國集團（G7）高峰會今（10）日閉幕，峰會期間一個場景現在社群網站上爆紅，不同角度拍攝的照片，講出截然不同的故事。

這個場景中，美國總統川普坐在一群政府高官中間，一張狹長桌子的另一邊，站著德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），他們手上拿著文件，正在爭辯他們的立場。

美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）最先發布照片。

這張美國版本的照片裡，川普臉部表情平靜，身體後靠展露自信，帶著懷疑與幾近嘲諷的姿態，雙手交叉在胸前，拒絕眼前向他彎腰懇求的其他領袖。

同樣這個場景，法國總統馬克宏辦公室在10分鐘之後貼出照片，提供不一樣的觀點。

法國版本照片從另一邊拍攝，馬克宏正對著川普侃侃而談，運用手勢強調重點，其他領導人看著馬克宏，似乎很認真在聆聽。梅克爾的臉正好被一個官員的頭擋住了。

#G7Charlevoix, deuxième jour : une nouvelle étape est franchie.

Après une longue journée de travail et de dialogue très direct, nous recherchons activement un accord ambitieux. pic.twitter.com/tBy2ZUg2v8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 9, 2018

不過法國版馬上變得沒看頭，因為德國總理梅克爾的公關團隊帶了一個強力武器。今年世界攝影新聞獎得主、為德國政府擔任攝影師的丹佐（Jesco Denzel）。照片顯示，梅克爾霸氣鎮住全場。

德國版本照片裡，梅克爾雙手撐在桌上，從上而下逼向川普。而川普看起來有點緊張，抬頭望向梅克爾，木然聽她講話。而馬克宏的臉被人群擋住，英國首相梅伊（Theresa May）在這張照片裡隱形了。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）的版本相對客氣些，或許反映他出任總理不過3天。照片中他手抓著文件，和梅克爾、馬克宏交談。

Seconda giornata qui al #G7 in Canada dove sto continuando a lavorare per rappresentare e difendere gli interessi degli italiani. Ecco un breve aggiornamento dal #G7Charlevoix: https://t.co/sGXpHhFPFt pic.twitter.com/bPQACttkkU — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) June 9, 2018

那東道主加拿大怎麼看呢？

根據下午2時過後不久在總理杜魯道（Justin Trudeau）帳戶發布的照片，身為G7輪值主席，或許加上他們維和的傳統，加國這張從一側拍攝的照片顯示川普平等對待其他國家領袖。

When women & girls have equal chances to learn and succeed, they help build economies that work for everyone – this morning in Charlevoix, the #G7 Gender Equality Advisory Council shared its recommendations on how we can #MakeGenderInequalityHistory around the world. pic.twitter.com/zy27kOaZ32 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 9, 2018

這些照片在網路上激發想像力，其中德國版爆紅，在各個社群媒體間瘋傳，從一開始的原始版本變成各種幽默與嘲諷的巧思。

有網友說，這照片讓人想起學校老師在對頑皮學生訓話。有人把四張照片並列，分為德國隊、法國隊、義大利隊與美國隊。也有人說：「這張照片是一件藝術作品，叫做肢體語言。」

德國網站「T-Online」駐美記者法比恩·蘭博（Fabian Reinbold）收集了幾位攝影師在不同角度拍攝的照片：

One scene - four different perspectives #G7



1) by Merkel‘s team ??

2) by Macron’s team ??

3) by Conte’s team ??

4) by Trump’s team ?? pic.twitter.com/q3qaSfaiQS — Fabian Reinbold (@fabreinbold) June 9, 2018

G7峰會紛亂中落幕 全球貿易戰再升溫

為了趕赴新加坡「川金會」而提早離開的美國總統川普拒絕提出共同聲明，並推文苦酸主持七大工業國集團（G7）峰會的加拿大總理杜魯道，G7峰會今天在一片鬧哄哄的聲音中落下帷幕，再度點燃全球貿易戰煙硝味。

法新社報導，G7其他成員國發表聯合公報後不久，川普在座機空軍一號（Air Force One）上推文砲轟杜魯道（Justin Trudeau）。

川普推文說：「加拿大總理杜魯道在我們G7峰會上表現得如此溫順謙和，只為了在我離開後召開記者會說，『美國關稅是種侮辱』和他『不會任人擺布』。非常不誠實且軟弱。」川普推文還說：「我們的關稅是向加拿大對美國乳製品課徵270%關稅所做的回應！」

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

而杜魯道在峰會閉幕後的記者會上也坦承，與川普存在重大分歧。杜魯道說：「我們本週末從事的是，共聚一堂，挽起袖子，搞清楚我們全都能同意的共識語言。顯然，川普總統將會持續說他所說的話。」杜魯道表示他已告訴川普，「很遺憾但必須絕對明確和堅定表明，我們將會推動於7月1日採取報復措施，針對美國對我們不合理施加的關稅，祭出等同關稅」。

儘管G7成員國意見分歧，峰會氣氛緊張，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）堅決抵抗川普對全球貿易體系的攻擊，川普離開後，外界以為各方已達成妥協。

歐洲代表團官員迅速向法新社提供聯合聲明副本，並在川普推文前，將聲明內容公布在網路上。聲明內文以「我們七大工業國集團領袖」開頭，並蓋章「批准」。

然而，川普的爆炸性推文暗示任何協議都宣告破局，他或多或少地明確威脅要對進口車輛實施制裁，將激怒美國表面上的盟友，尤其是進口許多汽車到美國龐大市場的德國和加拿大。

這引起國內外關注。川普推文後不久，美國共和黨重量級聯邦參議員馬侃（John McCain）推文回應。

To our allies: bipartisan majorities of Americans remain pro-free trade, pro-globalization & supportive of alliances based on 70 years of shared values. Americans stand with you, even if our president doesn’t. — John McCain (@SenJohnMcCain) June 10, 2018

馬侃推文說：「致我國盟邦：美國兩黨多數成員依然傾向力挺自由貿易、全球化和基於70年共享價值支持我國的盟友。即便我國總統不支持，美國人仍與你們站在同一陣線。」

川普聲稱，美國不得不課徵金屬關稅，因為根據現有協議，美國就像人人爭相掠奪的「小豬撲滿」，但其他G7領袖也展現決心，矢言保護「以法治為基礎」的國際貿易體系。

G7各國領袖則對峰會結果擺出一副若無其事的姿態。

梅克爾說：「對我們來說，重要的是落實以法治為基礎的貿易體系。」

馬克宏則說，相關作業將持續展開。2019年的G7峰會在法國西南部城市比亞里茲（Biarritz）登場。

Leaders signed the #G7Charlevoix scroll to symbolize their participation at the 2018 #G7 Summit. pic.twitter.com/Om6E7ADKJo — G7 Canada (@g7) June 9, 2018

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核稿編輯：楊之瑜