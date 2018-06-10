「沒有校長」的台大畢典：管中閔低調現身，代理校長嘆學校陷入「巨大危機」

（中央社）

台大今（10）日舉行畢業典禮，代理校長郭大維表示，現在台灣的高教出了問題，台大深信大學自治的重要，會繼續堅持民主法治、教育政治分離的重要，這是台大的社會責任。台大校長當選人管中閔也出席台大財金系畢典，最後不忘提醒大家，有空時不要忘記支持大學自主。

台大今天早上舉行106年度畢業典禮，管中閔並未出席，但上午畢典上仍有台大畢業生，以手機螢幕顯示「還我校長」的文字。

台灣大學財務金融系暨研究所今天下午舉行畢業典禮，台大校長當選人管中閔也現身財金系畢典，並受邀致詞。

管中閔表示，他受系主任邀請來跟畢業生說幾句話，但因為這些年都沒有機會教大學部的課，很怕學生問這個人是誰，感謝校長遴選案的沸沸揚揚，許多學生終於知道他是系上的老師。

管中閔以「洞察趨勢，與時俱進」8個字勉勵畢業生，他提到，大江東去浪淘盡的都是眷戀過去或猶豫不前的人，「我們可以被動接受時代改變，在時代浪潮中載浮載沉，也可以設法洞察趨勢、與時俱進，站上時代的風頭浪尖，只要你們願意，未來的一切都有可能，因為你們不只年輕，整個世界都將屬於你們」。

管中閔也祝福學生畢業後一切順利、邁向成功，最後不忘提醒大家「有空的時候，不要忘記支持大學自主」。

管中閔的現身也被大批媒體包圍，針對媒體提問校長遴選等事，管中閔僅表示，今天是學生典禮、謝謝大家，並未回應媒體提問。稍後台大財金系也以活動不開放為由，請媒體離場。

而台大今天早上舉行畢業典禮，日前台大師生發起連署，希望邀請校長當選人管中閔前來畢業典禮致詞，也傳出台大管理學院、EMBA班也將邀請管中閔，然而代理校長郭大維也已經證實，將不會邀請管，改由傑出校友、旺宏總經理盧志遠出席致詞。今日畢典，也成了無正式校長出席，僅由代理校長主持的情況。

「代理校長」主持台大畢典 郭大維：堅持教育政治分離

台灣大學今天舉行106學年度畢業典禮，由代理校長郭大維主持，典禮以「終身學習 多元創意 國際合作」為規劃主軸，期許畢業生成為具破格思考與創造力、能因應未來的新時代領導和中堅人才。

郭大維致詞時表示，今年是台大創校90週年，在恭喜學生完成學業之餘，也提醒大家在這個充滿期待又快速變化的時代，全球化競爭賦予無限可能，但也必須面對沒有國界的競賽。

郭大維指出，大家期待台大是一所偉大的大學，但大學之所以偉大是因為學術領先群倫或有很多傑出校友或在歷史社會上留下重要印記嗎。回顧過去，台大畢業生在各領域各領風騷，但這足以證明台大是一所偉大大學嗎，還是僅僅只能說明台大是一所好大學而已，期待所有師生一起思考。

郭大維提到，現在台灣大學陷入「巨大危機」，台灣的高教出了問題，國立大學校院協會聲明指出政府不應干預遴選結果，私立大學校院協進會的聲明更明確指出教育部的職責是就遴選委員會選定的人選完成聘任程序，但台大遴選會委員會的決定和兩次校務會議決議卻得不到政府的尊重。

郭大維表示，台大深信大學自治的重要，因此會繼續堅持民主法治、教育政治分離的重要，這是台大的社會責任；傑出的校友僅僅是讓台大看起來是所好大學，而一所偉大的大學應該要有令人傳頌的精神，應該是危機發生時，社會引領期盼的大學，而所有師生就是塑造這個精神的本體。

時代充滿創新變革，郭大維認為，大學的功能雖不斷被重新定義，但有一件事不變，希望各位台大畢業生要有理想、榮譽感，對社會國家要有責任感，對弱勢要有同理心，因為台大的責任是培養國家、社會產業的領導人才，扮演推動國家社會進步的動力，要有雖千萬人、吾往矣的精神。

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核稿編輯：楊之瑜