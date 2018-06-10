女護理師揭發身障中心主管性侵院生，難過的是「沒人願意作證」

（中央社）

花蓮某身心障礙機構幹部涉嫌性侵4名弱智女院生，揭發此惡行的吳姓護理師說，耗了12小時，受害女院生終於勇敢說出一切，當下她落淚了，但她表示，當得知老師不願意進行旁證時，真的是相當難過，若為了五斗米折腰必須昧著良知的話，這口飯「我真的吃不下！」

花蓮某身心障礙機構爆發幹部性侵和騷擾4名女院生案，在花蓮引起震撼，受到重視，警方積極偵辦。揭發此惡行的吳姓護理師說：「總算有正義的力量來支持我，讓我覺得做這件事（舉發）是對了」。

今年38歲的吳姓護理師說，她去年7月到這家機構上班，把院童當作自己小孩、兄弟姊妹照顧，這些院生也很相信她，因此把受到的傷害告訴她。

吳姓護理師受訪時表示，當她知道院生受到欺負時，為了不讓這些星星們受委屈、沒尊嚴，她決定告發此事，但院生心生恐懼，「前面我已幫她們努力了，可是做口供時她們不願意出來」，她們被恐嚇會被趕出去，「為了吃、為了住，不願意挺身而出」。

吳姓護理師說，好不容易透過婦幼隊一起安撫她們，「從早上8時熬到晚上10時，才成功做出筆錄」，她們總算有勇氣願意講出受到的傷害，總算不害怕，「她們很勇敢」。當她們勇敢說出一切時，「我忍不住喜極而泣」，「不枉費她們相信我」。

一名孫姓民眾也在臉書貼文，說出這家身心障礙中心，發生行政組長性侵孩子，主任多年包庇，導致受害人數超過3人以上。貼文說，「可憐又無助的孩子就是被這樣對待，在他們沒有原生家庭保護的環境，被縣政府安置得到的下場，人生連最僅有的自尊，都喪失了」，「花蓮人，請發揮一己之力，一同重視弱勢的尊嚴吧。」

《蘋果日報》報導，吳姓護理師在電訪中指出，今年4月30日一名院生感冒發燒，她下班後被通知回機構照顧院童，沒想到在幫女院童洗澡的時候，這名院童竟對她說「張叔叔對她動手動腳」，她驚覺事態嚴重，找了好幾位院生詢問，居然還有2個已成年的院生說被「張叔叔摸胸部一直摸到下體」。

心疼的是，還有院生跟她說「被摸的事主任知道，但沒人相信她們，也怕被趕出去，沒地方住。」擔心這些孩子有多恐懼害怕，護理師說她沒一天睡好覺過，經過院生同意後她決定先錄音錄影蒐證，由院生陳述被性侵經過，5月1日趁全體休假日時開始用手機蒐證。而蒐證隔天她就提出辭呈。5月2日跟社會處檢舉，5月3日社會處就轉報警方。

《自由時報》報導，該啟能發展中心主任吳靜怡說，真的不知道有這樣的狀況，應該是離職員工挾怨報復，既然都在司法程序，將尊重並等待調查結果，行政組長人很好，都很用心照顧院生，現在就是調查當中，實在不知道說什麼，未來將會統一對外說明。

《自由時報》報導，吳姓護理師說，機構稱她是「挾怨報復」，事實並非如此，是為了舉發這起性侵案才選擇離職，其中社工主任更似乎知情不報，讓她非常心寒，因學員不能隨意帶出機構，才會在徵求同意下暫先錄製影音提供給警方，由警方介入調查，但過程一波三折，願意進行旁證的老師少之又少。

吳姓護理師表示，當得知老師不願意進行旁證時，真的是相當難過，若為了五斗米折腰必須昧著良知的話，這口飯「我真的吃不下！」她說，揭發這件事情，不是為了改變什麼或正義發言，而是現在的道德良心不足，讓世上的價值觀改變了我們，謝謝社會大眾願意關注這起事件，重視弱勢的尊嚴，讓受到性侵的孩子找回自尊，被傾聽、被包容及被關懷。

花蓮警局：102至105年之間，共有4名受害人

（中央社）花蓮縣警察局婦幼隊長劉金元今天表示，婦幼隊在5月3日接獲花蓮縣社會處通報，立即依規定通知社工人員及專家證人協助，於晚上10時完成2名被害人偵訊筆錄，隨即報請花蓮地方檢察署檢察官指揮偵辦。

劉金元表示，婦幼隊隨即在5月8日指派8名性侵專責小組成員，共同前往這間私立身心障礙收容機構，對機構內院生逐一清查，並製作調查筆錄，合計清查36名院生，後續並配合社工清查，查出共4名女院生受害。

爆發女院生遭性侵的私人身心障礙收容機構，記者打電話詢問相關問題，接電話人員說「今天是例假日，主任放假，有問題要問主任，不方便給主任電話」；有關後續處置，接電話人員回覆「不清楚」。

花蓮縣政府社會處長陳玟祺接受記者電話訪問時表示，4名受害女院生在事情爆發時，社會處已經緊急安置，並且給予心理諮商。後續司法問題，社會處會聘請律師維護她們的權益，另外，也會安排社工人員陪同出庭。

陳玟祺表示，涉案的張姓組長目前已經離開該身心障礙機構。至於後續的究責，會依司法調查和偵辦情況來處理。

婦幼隊長劉金元表示，配合社工清查2名被害人及多名證人到案後，發現性侵事件是發生在102年至105年間，共有4名受害人，年齡約20、30歲左右，張姓涉嫌人對4人做出性侵、猥褻、甚至撫摸重要器官等行為，涉嫌人已於通報後停職，已依刑法加重強制性交、利用權勢性交罪、性騷擾防治法移送花蓮地檢署偵辦。

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核稿編輯：楊之瑜