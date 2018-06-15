《再見媽咪，再見幸福》選摘：我是個自給自足的實體——這是我向來告訴自己的話

文：蓋兒・霍尼曼（Gail Honeyman）

每當有人——計程車司機、口腔衛生師——問我做哪行，我都告訴他們，我是「坐辦公室的」。快九年了，從來沒人問是哪種辦公室，也沒人問我在那裡做哪種工作。我不確定，是因為我的外型正巧符合他們對辦公室人員的想像，或是大家一聽到坐辦公室的，就會自動填補空白——女士負責影印，男士在鍵盤上打字。我不是在抱怨，我很高興不用跟他們細說迷人複雜的應收帳款。我剛開始在這裡上班的時候，只要有人問起，我都告訴他們，我替平面設計公司工作，可是，接著他們就會推定我是創意類型的人。當我解釋我做的是後勤事務，碰也碰不到細字筆及花俏軟體的時候，就會看到他們表情茫然起來，氣氛變得有點無趣。

我現在快三十歲了，打從二十一歲就在這裡上班。當時公司才創立不久，老闆鮑伯就雇用了我。我想他是為我難過。我有古典文學學位，談不上有什麼工作經驗，我來面談工作的時候，黑著一個眼圈、掉了幾顆牙，還斷了一條手臂。也許他當時就察覺，除了低薪的行政工作，我沒有更高遠的抱負，認定我待在這個公司就會心滿意足，讓他省掉麻煩，不用再找人來填補空缺。或許他也看得出來，我永遠不會需要請假去度蜜月，或是要求放產假。我不知道。

這間辦公室的人絕對分成兩個階級；創意人員是電影明星，我們其他人則是配角。單是看一眼，就可以知道我們屬於哪個類別。持平來說，部分原因跟薪水息息相關。辦公室後勤職員的薪資微薄，所以我們沒錢去剪時尚髮型、配戴雅痞粗框眼鏡。衣服、音樂、配件——雖然設計師急著想在別人眼中呈現思想自由、想法獨特的面貌，但他們全都恪遵一致的裝扮。我對平面設計沒什麼興趣，我是財務員工，說實在的，什麼東西我都開得了發票：軍火、安眠藥、椰子。

週一到週五，我八點半進辦公室，然後花一個小時吃午餐。我以前常會帶自己做的三明治來，可是家裡的食材總在用完以前就餿掉，所以我現在都從主街買東西。星期五，我總會到馬莎百貨一趟，做為這週的美好收尾。我帶著三明治到員工休息室裡坐坐，先把報紙從頭讀到尾，再做填字遊戲。我固定買《每日電訊報》，不是因為特別喜歡這份報紙，而是因為它的解謎填字遊戲最精采。我不跟人說話——等我買好套餐、讀畢報紙、完成填字，午休那一小時就幾乎結束了。我回到辦公桌，一路工作到五點半，最後搭半小時公車回家。

我做晚餐，然後邊吃邊聽廣播劇《阿徹一家》。通常吃青醬拌義大利麵配沙拉——一鍋加一盤。我的童年充滿了烹飪上的矛盾，多年下來，我吃過海員手撈干貝、袋裝煮沸的鱈魚。針對餐桌的政治與社會學多方思量過後，我意識到自己對食物完全沒興趣。我偏好的糧食是：價格便宜，取得與料理起來迅速簡單，又能提供必要的養分，讓人活下去。

洗完碗盤之後，我會看看書，如果那天有《電訊報》推薦的節目，我就會看看電視。我通常（唔，總是）在星期三晚上跟媽咪閒聊十五分鐘左右。十點左右上床，閱讀半小時之後熄燈，通常沒什麼睡眠障礙。

星期五，我下班不會直接搭公車回家，而是先到辦公室轉角那家特易購超市，買個瑪格麗特披薩、一些奇揚地紅酒，還有兩大瓶格蘭牌伏特加。回到家就吃比薩配紅酒，之後再喝一些伏特加。星期五我需要的東西不多，只要灌幾大口酒。通常凌晨三點我會在沙發醒來，然後踉蹌爬上床。週末期間，我會把剩下的伏特加喝完，平均分配在兩個整天慢慢飲用，這樣既不會喝醉，也不會完全清醒。苦等個老半天，星期一才會到。

我的電話很少響起——只要一響，我就會嚇得彈起來——打來的人通常問我是否被人誤售「償貸保障險」，我會用氣音對他們說我知道你住哪裡，然後動作非常、非常輕柔地掛掉電話。除了維修服務人員，今年還沒人來過我的公寓。除了抄電錶水錶，我不曾主動邀請另一個人類上門。你可能覺得這是不可能的事，對吧？不過，是真的。我確實存在，不是嗎？我常常有種自己不在這裡的感覺，覺得我是自己想像出來的。有些日子，我覺得自己跟地球的連結如此微弱，將我跟這個星球聯繫起來的線有如蛛絲一般細薄，就像棉花糖。只消一陣強風就會將我完全拔除，我會離地飛走，有如蒲公英絮球裡的種籽。

星期一到星期五，那些連結線會稍微收緊一點。大家會打電話來辦公室討論信用額度，寄關於契約跟估價的電子郵件給我。如果我沒來上班，共用辦公室的那幾個員工——珍妮、蘿芮塔、柏娜黛特、比利——會注意到。過了幾天（我常常忖度會是幾天），他們會擔心我沒打電話進來請假——我這樣很反常，就會從人事檔案裡挖出我的地址。我想他們最後會打電話給警方吧？警官會把前門撞倒嗎？找到我的時候，他們會掩住臉龐，因為臭味而乾嘔嗎？這樣辦公室的人可有得聊了。他們討厭我，可是不會真的希望我死掉。我覺得不會就是了。

我昨天去看醫師，感覺好像幾十億年前的事了。這次是個年輕醫師，一個頂著紅頭髮的蒼白小伙子，讓我很滿意。醫師越年輕，受過的訓練就越先進，這只會是好事。我很討厭讓老威爾森醫師看診，她大概六十上下，我無法想像她對最新的藥物跟醫學突破會知道多少。她幾乎不會用電腦。

這個醫師照樣跟妳講話卻不正眼看妳，讀著螢幕上的病歷，隨著往下翻頁，按「輸入」鍵的力道也逐漸加大。

「這次有什麼要幫忙的？歐利芬小姐？」

「背痛，醫師。」我告訴他，「很難受。」他還是不看我。

「背痛多久了？」他說。

「幾個星期了。」我告訴他。

他點點頭。

「我想我知道起因。」我說，「可是我想聽聽你的看法。」

他不再讀病歷，終於朝我看來。

「妳覺得妳背痛的原因是什麼？歐利芬小姐？」

「我想是因為我的胸部，醫師。」我告訴他。

「妳的胸部？」

「對。」我說，「是這樣的，我秤過它們的重量，幾乎有三公斤——兩邊加起來啦，不是每一邊！」我笑了。他盯著我，笑也不笑。「扛著走來走去，還滿重的，不是嗎？」我問他，「我是說，如果我在你的胸膛上額外綁上三公斤的肉，逼你整天走來走去，你的背也會痛吧？」

他盯著我看，然後清清喉嚨。

「怎麼……妳怎麼……？」

「用廚房磅秤啊。」我點著腦袋說，「就只是……放一邊在秤子上，沒同時秤兩邊啦，只是直接假設兩邊重量差不多。我知道，這種作法不是很科學，可是——」

「我替妳開立處方，拿更多止痛藥，歐利芬小姐。」他打斷我的話，一面打字。

「這次請給我藥效強的。」我堅定地說，「開多一點。」他們之前都開小劑量的阿斯匹靈來打發我，我需要囤點高藥效的藥物。

「上次的濕疹藥能不能再開一次，拜託？在有壓力或興奮的時候，濕疹似乎會惡化。」

他並未回應我的客氣要求，只是點點頭。印表機吐出文件時，他遞給我，期間我們沒人開口。他再次瞪著螢幕，然後開始打字，一陣尷尬的沉默。他的社交技巧真是差得可憐，尤其對這種需要面對人群的工作來說。

「那麼，再見了，醫師。」我說，「非常感謝你撥冗看診。」他完全沒聽懂我的語氣，顯然還是沉浸病歷的內容裡。年輕醫師的缺點只有一個：對病人的態度很糟。

那是昨天早上，在不同人生裡發生的事。今天，我的人生已然改觀，上班途中，公車走得很順暢。下雨了，其他人都一臉悲慘，縮在自己的大衣裡，清晨的酸臭口氣烘得車窗霧濛濛。人生透過玻璃上的雨滴，朝我閃閃發亮；人生在淋濕衣服跟潮濕雙腳的悶臭空氣上方，芬芳四溢地熠熠發光。

我向來以自力更生為榮。我是個獨行的倖存者——我是艾蓮諾・歐利芬。我不需要其他人——我的人生沒有大破洞，我個人的拼圖裡沒有缺塊。我是個自給自足的實體。反正那就是我向來告訴自己的話。可是昨天晚上，我覓得了人生摯愛。我看到他走上舞台時，我就是知道。他頭戴非常時尚的帽子，可是吸引我的不是那個。不——我沒那麼膚淺。他穿著三件式西裝，背心底釦沒扣。媽咪總是說，那是找對象時要注意的徵兆之一，她說，真正的紳士不扣底釦，表示該人見多識廣，是個階級跟社會地位恰到好處的優雅男人。他臉龐俊美，嗓音……眼前終於出現了一位可以有點肯定地形容為「當老公的料子」的男人。

媽咪會很興奮的。

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星期五終於到了。我抵達辦公室的時候，同事已經圍在煮水壺的四周，聊著肥皂劇。他們沒理我，而我很久以前早就不再主動找他們聊了。我把海軍藍無袖外套掛在椅背上，打開電腦。我昨天晚上又沒睡好，和媽咪的對話擾亂了我的心神，我決定在開工以前先泡杯茶提神醒腦。我有個人專用的馬克杯及湯匙，為了衛生緣故，收在自己的辦公室抽屜。同事們覺得我這樣很怪，至少我可以從他們的反應推斷出來，他們卻很樂意使用不知名的手、隨便洗一洗的髒容器。把某個陌生人在不到一個小時以前舔過吸過的湯匙放進熱飲裡，這種念頭我甚至無法忍受，髒死了。

我站在水槽那裡等著煮水壺滾沸，試著別去聽他們的對話。為了安全起見，我再用熱水沖了一次小茶壺，然後慢慢飄進愉快的思緒裡，想著他。我忖度這一刻他正在做什麼——也許在寫一首歌？也許還在睡？我納悶他那張俊美的臉，休息時會是什麼模樣。

煮水壺的按鍵彈起來，我預熱了茶壺，杓進春摘大吉嶺茶葉，心思依然放在我沉睡吟遊詩人的美貌上頭。同事的幼稚笑聲開始闖入我的思緒，但我推想和我對飲品的選擇有關。他們不懂得更好的方法，只會往馬克杯丟進劣質的混合茶包，用滾沸的水燙過之後，加進冰冷的牛奶，將殘餘的茶味稀釋掉。不知怎的，再次被當成怪胎的卻是我。可是如果要喝一杯茶，何不花心思讓樂趣放到最大？

輕笑聲繼續傳來，珍妮開始哼歌。他們現在笑得大聲又用力，毫無遮掩的意思。她停止哼歌，唱了起來，旋律和歌詞我都不認得。她停下來，無法繼續，因為她狂笑不止，還一面表演某種奇怪的倒退走。

「早啊，怪咖麥可傑克森。」比利對我呼喚，「幹嘛戴白手套啊？」

原來這就是逗他們開心的東西，真難以置信。

「因為濕疹。」我說，耐著性子慢慢講，就像對小孩解釋事情，「星期三晚上突然發作，右手的皮膚紅腫得很厲害，我戴棉手套以免感染。」笑聲隱去，留下長長的停頓。他們默默對望，就像田野上那些會反芻的動物。

我不常用這種非正式、閒聊的方式和同事互動，所以我停下來思考，自己是否應該善用這個機會。柏娜黛特的哥哥跟我愛慕的對象有連結——趁機從她那裡蒐集一下額外有用的資訊，應該不用多少時間吧？我並未打算和她有長時間的互動——她的嗓門又大又刺耳，笑聲像吼猴——可是一定值得我花幾分鐘時間吧。我以順時鐘方向攪動茶水，一面準備開場白。

「前幾天晚上的演唱會，剩下的部分，你聽得還愉快嗎？比利？」我說。我的提問讓他滿臉驚訝，停頓一下才回答。

「欸，還好。」他說。還真是辯才無礙啊，看來這項任務並不輕鬆。

「其他歌手的表演水準……」我頓住，假裝絞盡腦汁，「……和強尼・羅蒙德相當嗎？」

「還好啦，我想。」他聳聳肩說。如此的洞見，如此清晰又生動的陳述。柏娜黛特開口了，我就知道她會，只要有機會引人注目，她都抗拒不了，不管用什麼方法。

「我認識他，強尼・羅蒙德。」她得意地告訴我，「他以前和我哥在學校是哥兒們。」

「真的嗎？」我說，難得不用假裝有興趣，「哪所學校啊？」

她說那所學校的方式，暗示著我應該知道才對，我盡量擠出折服的表情。

「他們還是朋友嗎？」我問，再次攪動茶水。

「其實沒有了。」她說，「他當初有來參加保羅的婚禮，可是我想他們之後就漸行漸遠了，事情都是這樣的——結婚有了孩子，就和單身哥兒們斷了聯繫，你們知道吧？因為共同點沒那麼多了……」

她描述的情形，我既不知情，也沒有經驗，可是雖然如此，我還是假裝明白並點點頭。同時，那個句子在我的腦海裡不停跑過：他單身、他單身、他單身。

我把我的茶帶回辦公桌。他們的笑聲現在似乎變成了竊竊私語，會讓他們覺得有趣、好笑或不尋常的事，每每讓我詫異。我只能假設，他們的生活非常封閉。

珍妮是秘書，近來跟她最新一位尼安德塔人訂了婚，那天下午，大家要合送禮物給她。我貢獻了七十八便士。我的皮包裡只有銅板和五鎊紙鈔，我當然不會放那麼大筆錢進公用信封，替某個我幾乎不認識的人買不必要的東西。多年下來，我一定已經貢獻了幾百鎊買歡送禮、嬰兒禮、特別生日，結果我得到什麼了？又沒有人理我的生日。

不管當初負責挑選訂婚禮的人是誰，最後選了酒杯跟成套的酒壺。你喝伏特加的時候，就沒必要用這樣的配備——我只用自己最愛的馬克杯。是好幾年前在慈善商店買的，一面有個月亮臉男人的照片。他穿著棕色皮革束腰外套，頂端有奇怪的黃色字體，寫著《極速對決》。說實在的，我並不懂這個馬克杯。不過，它可以盛裝的伏特加份量恰到好處，不需要常常續杯。

珍妮假笑著說，訂婚期不打算拉太長，所以我們不久後又要集資送她結婚禮物。在所有強制的財務貢獻裡，這就是讓我最厭煩的事。兩個人在約翰路易斯百貨裡逛來逛去，為自己挑選美好的禮物，然後要其他人買單，這未免太厚顏無恥了。他們會選碗盤餐具這類的東西——我的意思是，難道他們目前都徒手直接把食物從包裝袋鏟進嘴巴嗎？我就是不懂，人類透過法律將關係正式化之後，為何會需要朋友、家人跟同事替他們升級廚房用品？

我不曾真正地參加過結婚典禮，但幾年前我曾和辦公室其他同事受邀去蘿芮塔的婚宴。那是一家機場附近的可怕旅館，我們安排搭小巴一起過去。我必須分攤交通費，加上我進城的來回公車票錢，但整個晚上賓客必須自費買飲料，這點讓我震驚。我承認，娛樂不是我專長的領域，可是如果你是主人，就應該有責任確保你的客人都有酒可喝吧？這在所有的社會和文化之中，都是待客的基本原則，有史以來就是如此。結果，我喝的是白開水——我很少在公開場合碰酒，只有獨自一人在家裡的時候，才能真正享受美酒。至少他們在稍晚的時候免費供應茶及咖啡，再配上劣質的鹹酥點心，奇怪的是還有耶誕蛋糕切片。婚宴持續了好幾個鐘頭，現場有跳舞的設備，糟糕的人配上糟糕的音樂，一起跳著糟糕的舞。我一人獨坐，沒人邀我跳舞，這點我絕對可以接受。

其他客人似乎玩得很開心，至少我推斷是這樣。他們在舞池裡拖著腳步，滿臉通紅、醉醺醺的。他們的鞋子看起來都很不舒服，他們對著彼此的臉大吼歌詞。我再也不要參加那樣的活動了，就算是為了一杯茶和一片蛋糕，還是不值得。不過，那天晚上也不算是完全浪費時間，因為我想辦法在我的購物袋塞入快一打的香腸捲，包在紙巾裡香腸捲，之後就可以享用。遺憾的是，並不是很好吃——品質比永遠可靠的葛瑞格斯連鎖麵包店差多了。

討厭的訂婚贈禮活動結束之後，我拉起無袖外套的拉鍊，關掉電腦，想到不久就能回家打開筆記型電腦，就覺得興奮。稍早，我從柏娜黛特那裡套出一點新資訊，也許可以在網路上找到一些關於他求學期間的實用資訊。如果有全班合照該多好！我很想看看他少年時期的模樣，想知道他是否一直都這麼俊美，還是在後來的階段才幻化為燦爛的蝴蝶。我敢說，他從出生以來就令人驚豔。在學期間，他一定得過一連串獎項！音樂是一定的，可能還有英文，畢竟他寫的歌詞很精采。不管怎樣，我都覺得他是比賽常勝軍。

我試著計畫要怎麼離開辦公室，這樣就不用在出去的時候和其他人講話。他們總是有許多問題：今天晚上打算幹嘛？週末有計畫嗎？訂好假期沒？我完全不懂，為何其他人總是對我的行程那麼感興趣。我把時間算得很準，正要把購物袋拉過門檻的時候，這時意識到有人替我把門往後拉，幫我撐開門。我轉過身去。

「都還好嗎？艾蓮諾？」男人說，露出耐性十足的笑容，我正忙著從袖子上解開無指手套的線繩。即使目前的氣溫還不需要戴手套，我還是要未雨綢繆，要是氣候最後起了變化，隨時都可以戴上。

「還好。」我說，然後想起該注意禮貌，於是才喃喃說：「謝謝，雷蒙。」

「別客氣。」他說。

真煩。我們開始同時順著小道走。

「你要往哪邊？」他問。我含糊地朝山丘的方向點點頭。

「我也是。」他說。

我彎下腰，假裝要重新黏好鞋子上的魔鬼氈。我盡可能拖長時間，希望他可以收到暗示。我終於再站起身的時候，他還在，手臂垂在身體兩側。我注意到他穿著粗呢外套，粗呢外套！只有孩童和小熊會穿這種東西吧？我們開始一起走下坡，他拿出一包菸，想請我抽一根，我抽開身子。

「好噁。」我說。他無動於衷，照樣點菸。

「抱歉。」他喃喃，「我知道這個習慣很差。」

「沒錯。」我說，「你的壽命會比原本短好幾年，可能會得癌症或是心臟病。一時之間還看不出對心或肺的影響，可是會反應在嘴巴裡——牙齦出毛病，牙齒也會掉。不過，你的皮膚已經有癮君子那種典型的暗沉和早衰皺紋。香菸的化學成分有氰化物和阿摩尼亞，你知道吧？你真的願意吸收毒性這麼強的物質嗎？」

「對一個不抽菸的人來說，妳對菸似乎知道得真不少。」他說，從薄唇之間呼出一口致癌毒霧。

「曾有一小段時間，我考慮要抽菸。」我承認，「可是在開始以前先徹底研究一番，到最後，對我來說，抽菸似乎不是可行的或合理的消遣，而且很不利於荷包。」我說。

「欸。」他點頭，「的確很花錢。」一陣停頓。「你要往哪邊走，艾蓮諾？」他問。

我考慮要怎麼回答這個問題最好，我正要回家赴一場令人興奮的約會。這個極不尋常的場合——訪客約好要上門——表示我必須儘快縮短這個計畫之外的乏味互動，所以我應該選雷蒙不會走的路線，可是哪條才對？我們正要路過足科診所，我靈光乍現。

「我在那邊約了診。」我邊說邊指對面的足科診所，他看著我。「拇囊炎。」我隨口亂謅，就看到他盯著我的鞋看。

「真遺憾，艾蓮諾。」他說，「我母親也是，她的腳造成她不少麻煩。」

我們在行人穿越道等候，他終於沉默下來。我看到一個老男人在對街蹣跚走著，身形矮小方正，因為穿著蕃茄紅的毛衣而吸引我的視線，在領退休年金者那種灰色和低調粉色的標準裝扮，他的毛衣中特別突顯。老男人幾乎是以慢動作開始胡亂地迂迴前進、搖搖擺擺，左右瘋狂地晃動，鼓脹的購物袋成了人形鐘擺的效果。

「大白天就喝醉。」我靜靜說，比較是對著自己而不是對雷蒙說。雷蒙正要張嘴回答時，老男人則倒下了，用力向後一摔，躺著動也不動。他買的東西在他身旁爆開，我注意到他買了焦糖威化餅及超大包的香腸。

「靠。」雷蒙說，戳著人行穿越道的燈號按鈕。

「別管他。」我說，「他只是醉了，不會有事的。」

雷蒙瞪著我。

「他只是個小小的老人家啊，艾蓮諾，腦袋瓜在人行道上撞得那麼大力。」他說。

我覺得過意不去，我想，連酒鬼都有資格得到幫助，雖然他們應該像我一樣，乖乖待在家裡酒醉就好，免得麻煩到別人。不過話說回來，不是每個人都跟我一樣明智又體貼。

最後，號誌閃現小綠人，雷蒙慢跑越過馬路，把香菸拋進水溝。我暗想，也沒必要亂丟垃圾吧，我用不疾不徐的步調跟在他後頭。等我走到馬路對面，雷蒙已經跪在老人身邊，將手貼在他頸子上測量脈搏。雷蒙大聲緩慢地講著愚蠢的廢話，比方說，「哈囉，老伯，你還好嗎？聽得到我講話嗎？先生？」老人沒有回應。我在彎身於老人身體上方，深深嗅了嗅。

「他沒喝醉。」我說，「如果他醉到跌倒暈過去，身上會有酒味才對。」雷蒙開始鬆開男人的衣服。

「艾蓮諾，叫救護車。」他靜靜地說。

「我沒手機。」我解釋，「雖然我願意接受大眾對手機效能的稱頌。」雷蒙在粗呢外套的口袋裡撈找，把手機拋給我。

「快。」他說，「老傢伙沒意識了。」

我開始撥999，接著某個回憶迎面襲來。我意識到，這種事情我沒辦法再來一次，我就是沒辦法聽著某個聲音說：「您好，請問您需要什麼服務？」然後聽著警笛聲越來越近。我摸摸傷疤，然後將手機拋回給雷蒙。

「你打。」我說，「我陪他。」雷蒙低聲咒罵，站起身來。

「繼續說話，不要動他。」他說。我脫下自己的夾克，蓋在男人的軀幹上。

「哈囉。」我說，「我是艾蓮諾・歐立芬。」雷蒙剛交代我，繼續跟他講話，我就照做。

「這件毛衣真好看！」我說，「很少會在羊毛服飾上看到這種顏色，你會把它說是朱紅色嗎？或是胭脂紅呢？我還滿喜歡的。我自己當然不會嘗試這種顏色啦，不過，即使如此，我還是覺得跟你滿搭的。白頭髮配紅衣服——就像耶誕老人呢，這件毛衣是別人送的吧？軟綿綿的，不便宜喔，看起來像禮物，這種好東西你不會買給自己，可是搞不好你確實會替自己買好東西，我知道有些人會。什麼都買最好的給自己，有些人覺得這種事很稀鬆平常。不過呢，看看你身上的其他服飾，還有購物袋裡的東西，你不大可能是那樣的人。」

我做好心理準備，深呼吸三口，然後緩緩伸出手，搭在他的手上。我在自己可忍受的時間範圍內，盡可能輕柔地握住。

「吉本斯先生在叫救護車了。」我說，「別擔心，你不會在街道中央躺太久的。不必焦慮，在這個國家啊，醫療是完全免費的，而且大家都認為這裡的醫療水準名列世界前幾大，你滿幸運的。我是說，你就不會想在，比方說南蘇丹這個新國家跌倒撞到腦袋吧，就目前它的政經狀況來看。可是，在格拉斯哥這裡……嗯，你還真是『撞』上福星了，抱歉我用了雙關語。」

雷蒙掛掉電話，快步走來。

「他狀況怎樣，艾蓮諾？」他說，「清醒了嗎？」

「沒有。」我說，「不過我照你說的，一直陪他講話。」

雷蒙握起男人另一隻手。

「可憐的老傢伙。」他說。

我點點頭。令我意外的是，我竟然對這個陌生的老人家湧現焦慮或關懷的感受。我往後一坐，臀部碰上了線條起伏的大東西。我轉身去看，原來是大保特瓶裝汽水。我站起來伸展脊椎，開始收攏散落一地的物品，裝回購物袋裡。其中一個袋子破了，所以我伸手進自己的購物袋，拿出我最愛的環保袋，就是上頭印了獅子的特易購超市袋子。我收拾好他所有的食品，再將袋子放在老人腳邊。雷蒙對我微笑。

書籍介紹

本文摘錄自《再見媽咪，再見幸福》，悅知文化出版

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作者：蓋兒・霍尼曼（Gail Honeyman）

譯者：謝靜雯

沒有人喜歡真相，

如果有人問你過得如何，你就該回答「還好」。

而不該說自己昨晚哭到睡著，已經連續兩天沒跟人說話，

你只需要說「一切都很好」。

「有些人，特別是軟弱的人，害怕孤獨。

無法理解，孤獨能帶來某種釋放，

一旦你領悟到自己誰也不需要，你就可以照顧自己。

重點就是這件事：最好自己能照顧自己，

因為不論多麼賣力，你也保護不了其他人。

如果你嘗試，然後失敗了，你的世界就會隨之崩毀，燒成灰燼。」

艾蓮諾，單身，女性，三十歲。最喜歡的作家是愛倫坡，喜歡玩解謎填字遊戲，每週三固定和媽咪通話十五分鐘。個性古怪的她是辦公室裡同事們嘲弄的對象，但工作本身還可以，週末一個人獨享伏特加，住在還可以的公寓過著還可以的生活。

她什麼都不缺，其實也不需要朋友，她以能自力更生為榮。

直到艾蓮諾在演唱會上覓得了人生摯愛強尼，命運的意外就此展開。她認為必須提升外表，為了與他邂逅及早做好準備，於是努力執行求愛大改造。一天下班，艾蓮諾和資訊部同事雷蒙幫助了路邊昏倒的老先生，在送醫、探病等一連串的事件中，雷蒙成了她人生中的第一個朋友。

在雷蒙的陪伴下，艾蓮諾嘗試了許多新鮮事，人際關係有了重大突破，也慢慢走出封閉的舒適圈，逐漸朝向她期許的「正常人類女人」邁進。然而，改變可能很好、也可能更壞，為了迎向所謂的「美好人生」，唯有告別不堪回首的過往，才能擁抱幸福……

Photo Credit: 悅知文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰