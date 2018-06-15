滋養脈輪的季節性飲食：一覽阿優吠陀傳統中的食物

文：辛蒂・戴爾（Cyndi Dale）

瑜伽行者的食物：一覽阿優吠陀傳統中的食物

在阿優吠陀（Ayurveda）療法中，最好的飲食方式與照料情緒的方式取決於你的體質。而體質則取決於不同元素、生理及心理屬性。三種體質的基本原則如下：

風性體質（Vayu，亦名為vata）：屬於脈動的原則，主要負責神經系統，由風和乙太組成。風型人：高瘦體型、多話、心思易變，膚色偏土色、毛髮茂密、喜歡吃辣和油膩的食物、易便秘、喜歡旅行、享受生命、淺眠。

膽汁體質（Pitta）：屬於能量的原則，負責管理膽、新陳代謝系統，由火和水組成。膽汁型人：中等體型、多汗、膚色粉嫩、早禿、沒耐心、非常多話、喜歡吃喝、勇敢、有雄心抱負、睡眠正常。

黏液體質（Kapha）：屬於體液的原則，負責處理黏液—痰或排泄系統，由水和土組成。黏液型人：矮胖體型、多汗、膚色偏白、心智穩定、安靜、胃口正常、容易口渴、時常休息、熟睡。

如果你不確定自己屬於哪一種體質，請閱讀下列針對每種體質的失衡與平衡的描述，想一想，哪種描述最符合你的情況？

風性體質

擁有這種體質的人一旦處於平衡狀態，就會精力充沛、充滿生氣、熱情洋溢、心智清明警覺、靈活應變、興高采烈、想像力豐富、善解人意、十分健談、反應迅速。一旦失衡，他們就會坐立不安、心緒不寧、焦慮或擔憂、淺眠、容易讓自己過度操勞、疲倦不堪、便祕、體重過輕。

膽汁體質

擁有這種體質的人一旦處於平衡狀態，就會溫暖親切、很有愛心、心滿意足、享受挑戰、消化能力強、容光煥發、注意力集中、表達能力清楚準確、勇敢無畏、靈敏機智、聰明過人。一旦失衡，他們就會成為嚴厲的完美主義者，老是感到沮喪、生氣、易怒與沒有耐心；患有皮疹、少年白或早禿。

黏液體質

擁有這種體質的人一旦處於平衡狀態，就會深情款款、富有同情心、耐心十足、寬宏大量、情緒穩定、輕鬆自在、動作慢、很有條理、性情沉穩、樂觀正面、擁有好回憶、耐力十足、自然的抗病能力。一旦失衡，他們往往就會沾沾自喜、沉悶乏味、無精打采、占有欲強、過度黏人、體重超重、油性皮膚、容易過敏、消化緩慢、老是睡過頭。

依照你的基本體質評估，你可以閱讀以下內容，了解哪些食物可以撫慰你的體質、以及季節性飲食與阿優吠陀六種味道的重要性，看看現在你的飲食中是否可以改變一、兩件事物，藉此恢復能量的平衡。而且，當你行動的時候，要記得聆聽直覺的細語。

撫慰不同體質的食物

風性體質：偏好較濃郁的溫熱食物，例如野米濃湯或麥片牛奶粥；所有的油；鹹、酸、甜的味道；撫慰人心、讓人滿足的食物。需要避免的食物是紅肉、玉米和黑麥。最好也少吃一些澀味的水果，例如石榴、梨子、小紅莓和蘋果（不過，把這些水果拿來煮，效果會很好）。

膽汁體質：選擇冰或溫的食物，避免熱氣騰騰的食物；可吃稍微濃郁的食物；苦味、甜味和澀味。不要攝取太多脂肪和油脂，試著避免太鹹和太酸的食物，例如醃漬食品和酸奶油。有澀澀的綠葉蔬菜的涼爽沙拉， 是平衡過度活躍的膽汁體質的絕佳選擇。冷麥片牛奶、肉桂吐司和蘋果汁是最完美的早餐組合。

黏液體質：選擇溫熱的清淡飲食，烹煮時不要加太多水。在食物中增加苦味（生菜和其他綠葉蔬菜）、辛香味（香草和香料）與澀味（蘋果、石榴、小紅苺、梨子和豆莢），即使無法在所有飲食中都加入這些味道，至少盡量在大部分的食物中加進去。只能加最少量的奶油、油和糖。吃辛辣的食物將促進消化功能，讓身體溫暖起來。避免攝取所有的糖，只有未經加工的蜂蜜例外，這很難，我知道，但還是要努力。

食物的心理信息

食物 信念或信息 酥脆的食物 生氣會惹麻煩。 如果有人生我的氣，代表他們不愛我。 很鹹的食物 充滿活力或熱情會很危險。 與眾不同會受到排拒。 女孩不會冒險。 冒險很不安全。 高麩質或全麥食品 沒有人會為我提供真正需要的東西。 這個世界並不安全。 我不能仰賴別人提供愛或撫慰，只能靠自己。 糖 為自己找樂子並不妥（這是邪惡之事）。 我不配開心。 乳製品（奶類、冰淇淋、含脂起士） 我不討人喜歡。 沒有人會愛上真實的我。 愛是有條件的。 巧克力 性是不好的事。 我的性欲很危險。 酒類 如果我展現真正的自己，別人就會傷害我。 沒有人會接受真正的我。 玉米 成功導致驕傲。 我是失敗者。 我永遠不會成功。 高脂肪食物 我是個壞人。 我不配得到任何好東西。 我不值得被愛。

阿優吠陀的季節性飲食

阿優吠陀系統把一年分為六季，而非四季，並針對每一季建議有益健康與快樂的一般食物與活動。

三月—四月（Vasanta-ritu）：春季。飲食清淡，睡得少。

五月—六月（Grishma-ritu）：夏季。飲食清淡，喝涼飲。

七月—八月（Varsha-ritu）：雨季。增加胃口、吃熱食。

九月—十月（Sharad-ritu）： 短夏。攝取涼食、甜食和澀味（收斂性質） 的食物。

十一月—十二月（Hemanta-ritu）：冬天。多吃、多運動。

一月—二月（Shishira-ritu）： 寒冬。正如冬天一樣，要多吃多運動，花時間自我反省。

滋養脈輪的飲食

脈輪 燃料 靈性信息 1 紅色食物，例如肉類、甜菜、葡萄、草莓和櫻桃。 你值得活下來、安全無虞、強健和熱情洋溢。 2 橘色食物，例如山藥、鮭魚、地瓜、木瓜和小麥。 你的感覺是好的、充滿渴望與令人嚮往。 3 黃色食物，尤其是玉米，也包括葡萄柚和南瓜。 你值得成功。你聰穎過人。你可以學會需要知道的一切。 4 綠色食物，例如蔬菜和調味醬。 你是被愛的， 而且討人喜歡。你值得擁有健全的人際關係。 5 藍色食物，例如莓果類，以及所有刺激嘴巴的辛香料。 你可以誠信待人。你可以展現你的需求。溝通是安全的。 6 紫色食物，例如葡萄，以及誘發幻覺的物質，比方酒、香菸和有機可可。 你的本性如實受到接納。你是按照造物主的形象創造出來的。你值得做出有益的選擇。 7 白色食物，例如防風草、白蘆筍和魚； 儀式用的物質，例如苦艾（用來釀製苦艾酒）、卡瓦樹根（kava）、鼠尾草、紅酒和麵包（在聖餐中使用）；神聖藥草，包括鼠尾草和香茅（lemongrass）。 你擁有獨特的命運。你與神連結。世上有一種神聖的命運。 8 黑色食物（碳基），例如酒、咖啡、白麵粉和糖；意義重大的前世食物（這些食物往往會引發問題）；還有膠質銀（colloidal silver）。 你可以從過去獲得指引與力量。你值得擺脫過去的束縛。你可以選擇嶄新的未來。 9 膠態金（Colloidal gold）、蜂花粉、蜂蜜；還有象徵你靈魂的食物。 你生來就該成就一番偉業。 10 大地食物：堅果、穀類、馬鈴薯、香草、水。 你的身體是神與大自然的交會點。 11 振動物質，例如順勢療法酊劑、茶和受過賜福的聖水。 負面可以轉變成正面。 12 礦物質與維他命；對你獨特生理有益的物質。 你是完整的人類且完全神聖。

味道，或六種滋味

正如傳統中醫一樣，飲食也是阿優吠陀系統中最重要的要素，而且食物和我們內在與周遭的自然元素密切連結。阿優吠陀美好的神奇力量包含適當地結合、避免或增加不同性質的食物與香料。在阿優吠陀系統的六種基本味道中呈現了這些性質：

甜：增加土和水元素。功效是滋養、冷卻和溼潤；常見於米、麥和糖中。

酸：增加土和火元素。功效是加溫和添加油脂；常見於酸的水果。

鹹：增加水和火元素。功效是溶解、軟化和刺激；常見於所有的鹽。

苦：增加風和乙太元素。功效是冷卻、乾燥和淨化；常見於綠色蔬菜和薑黃、北美黃蓮（goldenseal）等香料。

辛：增加風和火元素。功效是暖化、乾燥和刺激。常見於薑和芥末。

澀：增加風和土元素。功效是冷卻和乾燥；常見於蜂蜜、奶油、石榴和薑黃等香料（也屬於苦味）。

味道療癒

味道 增加的元素 對身體的功效 在哪些食物可找到 甜 土和水 滋養、冷卻和溼潤 米、麥、糖和根莖類蔬菜 酸 土和火 加溫和添加油脂 酸的水果 鹹 水和火 溶解、軟化和刺激 鹽 苦 風和乙太 冷卻、乾燥和淨化 綠色蔬菜和薑黃、北美黃蓮等香料 辛 風和火 暖化、乾燥和刺激 薑、芥末和辣椒 澀 風和土 冷卻和乾燥 蜂蜜、奶油、豆莢、石榴和薑黃等香料

傳統中醫的食物與情緒：舒緩心神的五行方法 傳統中醫認為，食物有五種基本味道，為了調整身體，通常可以利用這五種味道，將情緒轉變成火。食物也可以用來提升與促進重要的情緒，像是減少令人不安的情緒，並安撫太過激動的情緒等。將這五種味道整合到你的飲食中，可以促進氣（亦即重要的生命力）的自由流動，有益於安神、養神（靈性與心靈）。 從西方的觀點來看，加強所謂「負面情緒」，例如怒氣、憂慮、悲傷或恐懼，或降低看似正面的喜悅情緒，似乎令人困惑不解。但從東方的觀點來看，認為所有情緒都是面對刺激的正常反應，屬於心理健康的反應，前提是這些情緒都在控制中，而且保持平衡。任何情緒過多或過少，尤其是長時間維持同樣的情緒，都會對內臟與經絡造成病理損傷。 舉例來說，過度喜悅會導致精神渙散，引發焦慮。這種喜悅並非那種帶來深刻滿足與平靜的情緒，而是會讓人興奮過頭與活動過度。缺少怒氣，我們的氣就無法提升，我們可能會沒辦法為別人或自己挺身而出。但如果我們太憤怒，就會變得暴力與殘酷。如果我們過度憂慮，就可能錯過生命中的重要事物；我們將不會主動接觸別人。太過憂慮會帶來絕望與虛弱。悲傷則幫助我們感受到愛；如果沒有失落感，我們就只會感受到淺淺的愛。然而，悲傷過度將導致肝腸寸斷，耗盡心神。恐懼會導致氣的減弱，能幫助我們放棄成見，觀察評估眼前情況。但如果太害怕，我們就會精神渙散，無法正確思考或行動。 正如你所見，當所有情緒都相等，而且容易受到影響時，每一種情緒都很重要。 味道 加強的經絡 引發的情緒 減少的情緒 酸味 肝經與膽經 憤怒 思緒太多 苦味 心經與小腸經 喜悅 悲傷與憂慮 甜味 脾經與胃經 思慮 恐懼與震驚 辛味 肺經與大腸經 憂慮與悲傷 憤怒 鹹味 腎經與膀胱經 恐懼與驚嚇 喜悅

書籍介紹

本文摘錄自《精微體療癒指南》，心靈工坊出版

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作者：辛蒂・戴爾（Cyndi Dale）

譯者：沈維君

繪者：理察．惠爾曼（Richard Wehrman）

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Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺