【藝遊時光】端午前刮起颱風，請以我的名字呼喚我！

編按：端午節前想起《白蛇傳》的人蛇戀，即使露出驚人的真面目、跨越物種仍堅持要愛，遠古的傳說至今仍意味深遠。端午一過就是真正的夏天，勾起好多熱情洋溢，不論是《被愛妄想症》的腦補單戀超展開，或是《跟著IKEA衣櫥去旅行》的偷渡模式跨國戀曲超展開，夏季熱度撩動心弦，談個幾場（不管虛幻或現實的）戀愛，也別忘了讓藝文模式的開放想像為我們的夏日增色。

藝遊靠北邊

名稱｜攝影之聲——〈高重黎專號〉畫外音

時間｜2018/06/17（日）15:00－16:00

地點｜誠品R79展演操場（台北市中山區南京西路16號）

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從實驗電影、攝影、動畫、雕塑、影像裝置、視覺玩具發明乃至影像論述書寫，高重黎源源不絕、型態多樣而難以被歸類定位的創作展演，正體現了觀看、影像與歷史的複雜纏繞，以及對於影像不曾止歇、永無終點的提問與思考，是台灣影像藝術創作圖景中極具實驗性與顛覆性的刺點。​在《攝影之聲》發行〈高重黎專號〉之際，高重黎將現身與我們一起進行影像的腦力激盪。

名稱｜臺北曬書節

時間｜2018/06/16（六）09:30－13:00

地點｜臺北孔子廟（台北市大同區大龍街275號）

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大龍峒，一個有意思但是陌生的地名，卻是北台灣文教的發源地！這裡有孔廟、有文昌祠、樹人書院，這裡有最多舉人旗桿和匾額的老師府，這裡俯拾皆是的文化氛圍，就等著大家走一趟，一起參與首次大規模的文化活動：曬書節。

六月十六號，梅雨季剛結束，大龍峒就大擺文化筵席，邀請大人、小孩、知青、文青來曬書，一方面讓悶了許久的書本去去霉氣、一方面也有各項藝文表演，讓大家以文化交朋友、熱鬧一番。這次由知名作詞人方文山號召朋友們曬書，並將和參與民眾座談；而精彩表演活動之外，更有摸彩、有獎徵答環節、地方美味推薦，讓朋友們更熟悉大龍峒。

名稱｜Boundary 邊界 － 李明學個展

時間｜2018/06/15（五）－ 08/11（五）

地點｜MEME覓空間（台北市羅斯福路二段9號12樓 ）

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「邊界計畫」裡的物件隨著展覽結束日的到來，一切被標示「物」的壽命，也將面臨其自身身份的轉換。從被觀看的方式由藝術品的凝視轉為日常品的觀看；商品因個人認定安全與否，物件如何被對待成為一個不確定的狀態；展後，其本身價值與附加價值似乎都因為一個被訂定的日期，像是一條無形的邊界而有所改變。

藝術家李明學與計畫搜查團花了半年時間在超商、量販店等購物場所中，尋找商品保存時間與展覽結束日期( 2018.8.11 )相同之物，整個搜尋的過程有如一場遊戲，充滿了隨機、運氣、耐力、毅力與努力，時間花費在過程中的價值沒有絕對的對價關係。「邊界計畫」面對「保存期限」這條確切的界線，反思人如何面對「物」的生命狀態，也探討藝術的本質、消費與心理、場域與社會間的複雜及弔詭。

藝遊在中間

名稱｜Animal Wonderland 不思議な動物國度

時間｜2018/06/02（六）－ 07/01（日）

地點｜綠光+marüte（台中市西區中興一巷2號）

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Animal Wonderland －不可思議な動物國度－

這裡是動物仙境。 來自日本的ondo gallery，豐富個性的動物主題作品和作家們到來台中。不知來自何方獨特可愛的動物們。你在這裡有喜歡的動物嗎？不思議的世界正展開邀請。無論如何請來參加。 每週末也安排作家們的似顏繪及召開手作課程。準備了書籍和飾品、紙雜貨等許多商品。歡迎前來感受歡樂氛圍。

名稱｜小學生#100童年回憶特展

時間｜2018/06/02（六）－ 07/15（日）

地點｜誠品生活中友店（台中市北區三民路三段161號10F）

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小時候／當然是你我的那個小時候；柑仔店／是放學一定會報到的地方

乖乖裡面有玩具有小漫畫；小乾麵一定要加上調味鹽

巧克力球的玩具是變形金剛；羊乳品也不錯

假如錢不夠；那就買串燒紅紅那種

或幾顆口香糖或巧克力條；就這樣把錢花光再繼續慢慢走回家

關於小學生100個的童年回憶，還記得嗎？

藝遊南霸天

名稱｜曬書店 x《在地好好》2018 大新營地區青年仲夏系列講座（一）

時間｜2018/06/16（六）15:00－17:00

地點｜曬書店（台南市台南市新營區中山路93-2號2樓）

備註｜本活動為售票活動

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大新營地區65歲以上人口佔總人口數已超越14%，邁入「高齡社會」。其中，後壁、白河、東山、柳營更已經65歲以上人口占比更超過20%，是所謂的「超高齡社會」。如此人口老化的現象，除了來自於生育率下降與平均壽命延長外，也來自於年輕人口外移⋯期待每一次的討論都能是理性的對話，並能夠從前輩與外地專家的分享中，讓青年開始構築他們心中未來的家鄉。

名稱｜島上正好有草

時間｜2018/06/15（五）－ 06/17（日）

地點｜吳園藝文館（台南市民權路二段30號）

備註｜本活動為售票活動

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有島有草有人，還有一陣涼風。「島作」、「草率季」及台南在地社群「正興幫」成立的社企「諸事正興」三位一體會揉合出何種市集？

島作說：「希望看到濁水溪以南的好作品，也讓其他的好作品在台南被看到。」

草率季說：「好酷！一定很好玩。」

諸事正興說：「難得有機會與各方高手合作，身為台南在地執行者，一定要卯起來弄出一場帥氣的市集。」

藝遊向東面

名稱｜考古台灣影像展－台東卑南場

時間｜2018/06/15（五）－ 06/16（六）

地點｜卑南文化遺址公園（台東縣台東市文化公園路200號）

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【考古台灣經典雜誌影像巡迴展】

你知道三萬年前的台灣就有人類活動嗎？考古學家如同偵探，透過對地底下遺物、遺跡的層層考察與抽絲剝繭，描摹出史前人類的生活圖像。精美影像與遺址結合，給您重返歷史現場的最佳感受。