端午連假「泡湯」了：13日起梅雨報到、豪雨至少5天

（中央社）

低壓帶影響，全台天氣不穩定，中央氣象局今（11）日清晨發布20縣市大雨特報，氣象局說，午後降雨就會趨緩。不過，16日至18日有3天端午節連續假期，但13日起全台連續大雨或豪雨至少5天，都會區及低漥區要防淹水或積水。

氣象局說，白天受低壓帶影響，各地天氣不穩定，降雨機率偏高，易有短時強降雨，西半部、台東、澎湖及宜蘭山區、花蓮山區要防大雨。

氣象局預報，午後因北方乾空氣逐漸影響，由北而南水氣會慢慢減少，降雨逐漸趨緩。今天降雨主要是低壓帶影響，午後就會趨緩，氣象局預報，明天全台都是晴朗悶熱天氣。

氣溫方面，因今天吹東北風，雲量較多且下雨，氣象局預測各地高溫比昨天下降攝氏2至4度，北部及宜蘭高溫約27至30度，其他地區32至34度。

氣象局觀測，一度增強為中度颱風的馬力斯，目前已減弱為輕度，第5號輕度颱風馬力斯今天凌晨2時位於台北東方約1560公里海面上，對台灣天氣並沒有直接影響，未來將朝日本東方海面行進，會造成台灣西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖沿海易有長浪。

端午連假出遊恐泡湯 13日起大雨至少5天

另外，16日至18日有3天端午節連續假期；不過，民眾出遊計畫可能受天候影響，中央氣象局預報，13日起全台連續大雨或豪雨至少5天，都會區及低漥區要防淹水或積水。

13日開始受滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣非常不穩定，容易有中小尺度對流系統伴隨一些劇烈天氣現象，各地易有陣雨或雷雨，並可能有局部大雨或豪雨以上等級的累積雨量。

氣象局預報員林定宜說，目前預測13日起至少會連續降雨到17日，最好避免到山區或溪邊活動，都會區及低窪地區要防短時強降雨造成的淹水或積水。研判中南部的雨量會比北部多，要小心從旱災變水災，這波滯留鋒面影響時間可能到20日，端午連假天氣恐將溼答答。

氣象局預測，18日至20日，受滯留鋒面及偏強西南風影響，天氣可能仍不穩定，但超過7天以上的預測，不確定性較高。

「天氣即時預報」也指出，低壓通過後，週一晚（11日）～週二（12日）天氣稍回穩；週三（13日）～端午連假「西南氣流+梅雨鋒面」，將有一波非常明顯的雨勢：

強盛西南風抵達台灣，配合北方鋒面系統，將形成今年第一道「完整梅雨鋒面」，目前預估「此時段，全台都容易有大雨」

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核稿編輯：楊之瑜