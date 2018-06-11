川金會讓中國氣得跳腳，跟台灣有什麼關係？

文：楊泓霖

當川金會敲定於6月12日在新加坡舉行後，中國旋即表態不甘被邊緣化，認為兩韓背後除了美國外，中國不該缺席。據洛杉磯時報指出，中國之所以有如此激動的反應，起自於兩韓統一後，其國界將直逼中國國土。

這樣的考量自有其依據，畢竟美國在西太平洋地區的軍事布局有增無減，從韓國到日本及新加坡均有其軍事基地，也長年和新加坡與菲律賓等國進行聯合演習。美國更承諾會在今（2018）年重回四年前因泰國軍事政變而缺席的亞太地區最大型聯合演習金色眼鏡蛇（Cobra Gold）。種種徵兆觀察，不難看出中國氣急敗壞的原因。

中國為何氣得跳腳？

北韓一直以來扮演著美中二國「緩衝區（Buffer zone）」的角色，避免兩國在軍武競賽上的直接交火。即使自金正恩接手以降接二連三的核武及飛彈挑釁，中國也只是發表不痛不癢的國際聲明做做樣子，背地裡還是不停地供應北韓糧食及油料，從未正視與實現其聲明中所譴責的承諾。畢竟，比起美國，中國更需要北韓。從地緣政治的層面來看，即便美國在西太平洋地區部屬諸多軍事基地，卻始終沒有與中國領土比鄰相接。

隨著兩韓情勢逐漸明朗，在握手言和的假設成真之下，中國面臨的將是位在韓國約15個陸海空軍基地，28,000人數的美軍部隊。縱使在川金會發展伊始，川普（Donald Trump）曾言欲減少在韓國的駐軍人數，但卻抹滅不掉沒有緩衝區的事實。以目前距離兩韓非軍事區最近，位於韓國議政府市（의정부시）最近的史丹利基地（Camp Stanley）來看，其與中朝邊境鴨綠江僅約250公里，已是一箭之地。

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他國事務，與我何干？

原本對國際新聞就較為冷感的我們，多半對川金會抱持著隔岸觀火的心態，畢竟與民生並無太大直接影響。然而，筆者認為間接影響卻是有的，而且並不小，特別是奠基在川普的巨賈背景以及他從政如經商的邏輯思維。商人出任美國總統並非新鮮事，然而這些總統們都具備了一項特質——不太受國人喜愛。

過去六任商人總統當中，報業出身的哈定（Warren Harding）與石油大亨小布希（George W. Bush）蟬聯歷年美國總統排名倒數前十名。而因為搞垮經濟使得羅斯福新政得以出線的胡佛（Herbert Hoover），以及任內遭遇通膨、三哩島事件、能源危機的卡特（Jimmy Carter），也常年敬陪末座，落於票選後段班。至於老布希（George H. W. Bush）則在排行榜中下搖擺不定。

不過，在這些商人總統當中卻有位深受喜愛的總統，即是任內結束二戰，開始冷戰的杜魯門（Harry S. Truman）。核准使用核彈結束二戰的他，歷次排序近乎完美，位居第五至第八名間，榜上有名。而杜魯門還有一件與國人相關的政策，便是公開聲明不介入中國內戰（即國共內戰），也因此讓台裔美籍學者林孝庭串起和近年美國學界「棄台論」之間的連結。

根據美國國會檔案庫的總統公開講話逐字稿，杜魯門在國府遷台後隔年（1950）1月5日公開聲明提到：「開羅宣言由美英中共同簽署，同意將福爾摩沙歸還中國­……（略）並在1945年的波次坦宣言中再次強調必須延續開羅宣言的內容……（略）美國政府不會干涉中國的內部衝突­­，亦不會對福爾摩沙島上的中國軍隊提供軍援或軍事顧問。」

然而，在當年6月25日一次列為最高機密的會議紀錄當中，國務卿艾奇遜（Dean Acheson）建議杜魯門在對韓作戰期間，應派遣第七艦隊駐守福爾摩沙，協助防範中國軍隊登島，但不主動對中國進攻。他的建議原本提及戰後福爾摩沙的未來交由聯合國決定，卻在杜魯門指導下以《對日和平條約》生效為準，即海峽中立化。杜魯門總統因不到半年內爆發的韓戰，而產生的政策急轉彎，充分展現出了商人治國精打細算的邏輯。

回到現況，倘若兩韓統一的假設成真，東亞地區的國際情勢則回歸二次大戰後的景況，不難讓人引史鑑今使人遐想。七年前曾有美國保台論的學者投書，認為我國在軍事上位於第一島鏈的重要位置，能阻擋中國艦隊東進太平洋。然而，時至今日以中國軍武發展所挹注的野心與金錢評斷，似乎已不適用。

擁有第二艘航空母艦的中國，有能力在艦隊航行時提供空援，亦不斷在西太平洋地區進行軍演。更甚之，中國也在6月9日傳出駭取美國海軍大量機敏資料的事件，讓國人不難不感受其企圖及野心。不過以商業頭腦治國的川普，持有謀求最大利益的心態不讓人意外。若因現代戰術演變與兩韓統一的驟變之下，當年的福爾摩沙，當今的中華民國台灣是否因而喪失其軍事利益？是否會從川普眼中減值？中國是否又會趁勢有所作為？

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小國的出路

我國長年在學術、文化、旅遊、商業往來等，與中美二國均有往來且具規模，但仍不應忽略容易被埋沒且抽象國際關係，畢竟這是間接影響我國發展的肇因之一。筆者認為，國際關係的思維需奠定在國家認同的驕傲感，以及國防安全的防衛意識，循序漸進涵化而成，即「知己能為，防人能為。」

遺憾的是，主流媒體上充斥的國內瑣事，以及政黨惡鬥下的空泛論述，不僅綁架版面，鬼遮觀眾的眼睛，甚至凌遲觀眾的頭腦。回顧今年馬來西亞大選，千禧世代投票率高出上次十個百分點，和我國2016年總統、2014年五都選舉的光景一般讓年輕人充滿希望。然而不同的是，選後的馬來西亞華人開始發響身分認同的議題，鞏固不同種族組成同一國家的族國意識；選後的台灣人，則停滯在承認九二共識與台灣價值之間的迴圈，令人扼腕。

擁有較馬來西亞更為多元的我們，更應團結而合眾唯一（E pluribus unum），不是空轉在對實際面的經濟與抽象面的認同均無建樹的假議題之上。至於國防安全方面，更是在上述交流之外，最不應忽視的一環，也是除卻美國以外的先進國家著眼的國家政策之一。

以鄰近國家日本為例，首相安倍晉三一直以致力國防憲改，也不斷推動政策提升自衛隊能量。而在北歐國家當中，瑞典上月印刷多達480萬份的民安手冊，教導國民如何在戰爭來臨時求生；芬蘭以及他的鄰居們­­——當年因手牽手護國而獨立，波羅的海三國中的愛沙尼亞及拉托維亞——至今均維持著半年至11個月不等的徵兵制；而現任立陶宛國防部長也認為徵兵的必要，均是為了因應俄羅斯而生的政策。

這些國家的國防型態，均和我國的防衛型國防一致，顯其重要性。文末，筆者希冀能藉鄰國國際情勢與歷史，嘗試從不同層面切入，以凸顯國內被淹沒的重要議題。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺