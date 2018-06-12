2018韓綜大換血──想鞏固觀眾，內容永遠是王道

文：吳秉純

這幾年來韓流當道，除了K-pop、韓劇盛行，越來越多人開始觀看韓國的綜藝節目，更透過綜藝節目了解韓國偶像與文化，多元的節目形式提供觀眾多種選擇。同時，節目製作團隊也思考著該如何推陳出新，讓原有節目注入新面貌，可以長遠地走下去。播出13年的韓國國民綜藝節目《無限挑戰》在今年（2018年）三月底播出最後一期節目，身為韓國最長壽、最有影響力的綜藝節目，這個決定無疑向大眾投了一顆震撼彈。除了《無限挑戰》，同樣為MBC電視台的代表性節目《一週偶像》也宣布主持人鄭亨敦、Defconn確定下車，《一週偶像》也將改成「季播」的模式。全球知名度極高的《Running Man》亦經歷了成員下車、改版風波，於今年開始了新企劃。對於這樣的改變，觀眾到底買不買單呢？

節目為什麼需要改版？改版的風險為何？

綜藝節目具有娛樂性，以輕鬆詼諧的方式將訊息傳達給觀眾，觀眾則是各取所需，選擇自己喜愛、對到胃口的節目觀看。然而，即便是美味的佳餚，天天吃也會使人感到膩煩。節目亦然，如果節目進行的方式始終如一，沒有任何的變化，觀眾會日漸了解節目進行的模式。同樣的主持人與來賓對話、同樣的遊戲，一開始觀眾可能會覺得很新奇有趣，但是隨著時間過去，原本新奇的設計變得了無新意，甚至可以猜測到節目下一步的發展方向，一旦對內容感到疲乏，對節目不再有興趣，那觀眾轉台的時刻也到了。

節目內容需要與時俱進，隨著時代變化，做出更動。以《Running Man》為例，在節目初期主要以Running ball為遊戲主軸，最後透過彩票機決定當期勝出隊伍，而第48集開始，節目首次進行形式更改：《Running Man》成員與嘉賓進行一系列任務並爭取在競賽中獲勝，任務內容則是圍繞該集主題。這也開啟了《Running Man》的鼎盛時期，最高收視率21.0％，大部份時間也維持在15％至20％。

如果說2012～2014年是《Running Man》的鼎盛時期，那麼2015～2016便是《Running Man》的低潮時期。2015年開始，《Running Man》的收視率不如理想，大部份時間也維持在15％以下，甚至一度跌至4.4％。觀眾對於節目開始感到疲乏，遊戲換來換去都是那幾種，進行的模式也差不多，已經缺少以往對決時緊張、驚心動魄的感覺。此外，因為邀請的嘉賓越來越多，需要分更多鏡頭在嘉賓身上，重心很少放在成員間的互動上。加上成員Gary為了專注在音樂事業，選擇離開節目，越來越多觀眾流失，還繼續觀看的忠實觀眾幾乎都是為了成員而觀看，笑點也幾乎都是靠成員們的打鬧互動，並非節目內容有趣。

在收視率低迷的情況下，製作團隊選擇進行節目改版，沒想到卻造成了改版風波。SBS電視台單方面聲明將開始第二季，而且在當事人不知道的情況下，宣布成員金鐘國與宋智孝將離開節目，此舉引發軒然大波，不但許多觀眾更是表明將會拒絕收看節目，其他成員也表明了一起下車的想法。最後在雙方的協調與電視台的道歉下，才結束這場改版風波，免除了《Running Man》就此結束的命運。

韓國廣電評論家林智妍認為：

「事實上，韓國有許多綜藝節目希望通過改版來獲得新生；但成功的案例少之又少，《Running Man》的收視觀眾群比較固定，如果是完全顛覆了這個形式，很有可能不僅抓不到新的觀眾，連原有的觀眾也會一併流失。」

改版的風險在於如果新的節目形式觀眾不買單，不但無法吸引新觀眾，還可能流失舊有的觀眾群。在成員變動的方面上，如果處理不好，除了會傷了成員與製作組間的信任，還會像這次的風波一樣，失去觀眾的心。

主持群加入新血，節目嶄新面貌

2017年是《Running Man》的重建時期，主持群加入兩位新成員全昭旻、梁世燦，為節目帶來新的面貌，同時也開始了新的企劃──全球顫慄觀光計畫。新的成員需要時間適應節目是改版風險之一，在前幾集，兩人還在磨合，尋找自己在節目中的定位，到後來全昭旻找到了瘋子的形象、梁世燦則是小滑頭的感覺，兩人與原始成員的互動也越來越自然，全昭旻與李光洙更獲得SBS演藝大賞的情侶組合獎。加入新成員後，《Running Man》收視率明顯改善，維持在約6％至9％之間。

2018年《Running Man》再推出新的家族團遊企劃，邀請固定嘉賓連續一個月一同參與錄製，藉由遊戲任務獲得的貼紙與幸運轉盤，決定各自的懲罰或獎勵旅行。這次的新企劃亮點在於嘉賓與成員間的互動，因為連續四週一起錄製，加上原本熟識的關係，帶給觀眾更多不同於以往的笑料。

「原有節目＋新主持人」vs.「新節目＋舊主持人」

除了加入新成員，可以替節目帶來新的面貌。透過MBC電視台的《一週偶像》和JTBC電視台的《Idol Room》，我們則是可以比較「原有節目＋新主持人」和「新節目＋舊主持人」的差別。

《一週偶像》的舊主持人鄭亨敦和Defconn要離開節目的消息一出來，讓許多忠實觀眾難過不已，大家好奇的新主持人則是由金信英、俞世潤、李尚敏接下主持棒。沒想到在第二季第一集播出後，就有新聞指出：鄭亨敦和Defconn，以及原本週偶的製作團隊加入JTBC將會製作全新的偶像節目「《Idol Room》」。

先來聊聊改版後的《一週偶像》，維持在地下三層的全白攝影棚拍攝，原有的代表性環節──隨機舞蹈與兩倍速舞蹈也保留了下來，並提高難度變成速度忽快忽慢的雲霄飛車舞蹈，使得原本就有難度的環節更加讓偶像們叫苦連天。《一週偶像》透過主持人與來賓偶像間的互動，讓觀眾、粉絲看到偶像的另一面，發掘偶像的搞笑潛能，是一個可以全方位展現偶像魅力的機會。在亨敦及Defconn主持時有一個潛規則，就是跟主持人越熟的偶像，就會被「折騰」地越慘，偶像會因為主持人無理取鬧的要求而驚慌，觀眾則會被偶像的反應逗樂，但是要達到笑果取決於主持人的默契，並且對偶像文化和背景有一定的認知度，才能準確攻擊偶像的弱點，挖坑給他們跳。

而第二季的《一週偶像》最多人討論到的就是主持人的偶像知識。金信英跟許多偶像關係很好，又主持音樂放送節目、電台，自然對偶像的了解透徹，本身也做足功課，是三位主持人中最能進入狀況的；而另外兩位主持人俞世潤、李尚敏對於偶像的了解不多且過時，談論話題時李尚敏更時常露出難以理解的表情，節目幾乎都是金信英獨挑大樑主持下去。另外，三位主持人剛接下主持棒，默契尚未培養好，在錄製過程中仍有尷尬的情況出現，沒有辦法流暢地進行對話。節目來賓的部分，在SHINee要錄製《一週偶像》的消息出來以前，上節目的偶像幾乎都剛出道不久，資歷較淺，大眾知名度也不高，在主持人沒有辦法製造笑點、來賓不夠吸引人的情況下，願意收看的觀眾大幅減少，以往只要一兩天的時間，PTT上關於《一週偶像》的文章就會爆文，現在的文章推文很少超過50則，跟以前的盛況實在有落差。評論雖然負評多於好評，但仍有人表示願意多觀察幾集看看。

《Idol Room》和《一週偶像》一樣，都是以介紹偶像為主的綜藝節目，攝影棚佈景則是從全白什麼都沒有的地下三層，變成全黑挑高有LED大螢幕的攝影棚，跳舞環節為了要跟《一週偶像》的兩倍速舞蹈有所區別，有了新的「3、5、7 dance」將跳舞跟時下遊戲做結合，偶像既要記得舞步還要與主持人心理戰。舊主持人組合的好處在於主持人不需要磨合，兩人已經有很好的默契，以及長年主持節目的經驗，觀眾不用擔心會有尷尬、生澀的主持，反而需要面臨該如何與舊節目區別、突破的挑戰。

《Idol Room》至今已播出五集節目，從第一集的大勢偶像Wanna One、第二集的神話、第三集的HIGHLIGHT……每一集的來賓知名度高，不是出道多年就是最近火紅的偶像團體，因此，也有「知名度較高的偶像去《Idol Room》」的說法。如果說《一週偶像》是可以路人入坑的節目，那《Idol Room》這幾集的表現像是讓原有的粉絲更喜愛他們的偶像，對話中時常有一些粉絲間了解的用語，平常沒有特別接觸那個偶像團體的觀眾，可能會不知道主持人在說什麼。究竟《Idol Room》能不能延續以前《一週偶像》的優點？讓節目成為替偶像圈粉、大家爭相想出演的節目，值得我們繼續看下去。

內容永遠是王道：鞏固忠實觀眾，吸引新觀眾

不論是節目形式改版，或是主持人、成員的更動，節目的內容與品質永遠是觀眾最重視的事情。《無限挑戰》的金泰浩PD關注時事，節目時常有關於社會的議題，像是2015年的「外賣無挑特輯」中，因為是韓國從日本殖民統治下獨立70周年紀念，節目藉由送外賣給觀眾，將外賣送到日本端島，提醒了民眾沈重的歷史，還因此榮獲國際特赦組織頒布的特別獎，無挑甚至被稱為「國民內閣」。無挑將綜藝節目提升到了「教育」的層次，在嚴肅的議題佐點主持群間的詼諧打鬧，讓觀眾不至於覺得過於沈重，卻又能好好傳達他們所在意的價值。從環保議題、社會文化議題到促成解散團體重新合體的六六歌特輯，有品質的內容、特輯鞏固了忠實觀眾。

「《無限挑戰》對於不是在韓國生活的人來說，可能會有點難以理解，可是只要入坑就出不來了！」

這是我在網路上看到的一句話，起初觀看無挑可能會覺得內容跟平常的綜藝節目不一樣，比較艱澀。但細細觀看、了解背後想傳達的意義，會很佩服製作團隊所付出的努力。「無限挑戰歌謠祭」是最容易吸引新觀眾的特輯，節目每兩年舉行一次免費的演唱會，邀請有名的高人氣歌手與主持人合作演出，像是IU、G-Dragon、太陽、Zion.T、hyukoh等等都參加過歌謠祭，雖然是綜藝節目，但最後產出的音樂品質極高，往往可以席捲音樂排行榜，更難能可貴的是製作團隊將收益全數捐給弱勢群體，實為公益的楷模。

無論是節目品質、主持人間的默契、對社會的貢獻，《無限挑戰》達成的成就無人能及，也難怪可以成為最長壽的綜藝節目，想要留住觀眾，節目內容永遠是王道。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九