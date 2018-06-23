林一峰專欄：酵母菌的瘋狂派對

發酵，是各國老祖宗在歷史上應用最廣的發現之一，到現在更是火熱使用在各種食物的製作上，而在製酒過程中當然也是很重要的一件事。我們之前聊過威士忌的製程，關於威士忌的風味，我們很容易畫重點在如何使用橡木桶。

確實，在決定威士忌風味的過程中，橡木桶造成的影響以超過50%的比重壓倒性地成為要角。但事實上，在最初的威士忌製程中，發酵才是決定威士忌原酒風味產生最重要的一道工序，蒸餾則是從發酵的結果中截取製酒者想要表現的味道。

威士忌的發酵過程，和啤酒的製作過程很像，所以在蘇格蘭發酵的酒醪有人稱之為Beer。

以蘇格蘭威士忌酵母菌的使用來說，目前對於酵母菌的選擇並沒有太多額外的考量，大多酒廠都和供應商購買酵母菌，而最多的兩種選擇便是蒸餾酵母菌和啤酒酵母菌，各自針對酒精最大生產量和上層香氣的KPI進行貢獻。

酵母菌派對的進行方式

接下來，我們就來實況轉播這酵母菌的派對吧！發芽磨碎後萃取的麥芽汁在冷卻後，製酒人會投入經過計算的酵母菌，便開啟了威士忌的發酵過程：酵母菌開始瘋狂舞蹈，不斷轉化原始的麥芽汁進入創造酒精的過程、以及新陳代謝後產出更多的酯類分子（風味）。

酵母菌是個party animal，發酵派對的時間一般來說是48小時不停歇的狂歡，有些酒廠為了實驗長發酵造成的更多複雜風味，甚至讓發酵派對意猶未盡的拉長至100多個小時呢！

發酵派對在哪裡舉辦呢？

現在大多的威士忌酒廠都選擇穩定度較高的不鏽鋼槽辦派對，管控出入份子，讓這發酵派對可以無意外地進行，不會因爲不速之客「細菌」跑進來而壞了一鍋粥；古時候則多是在松木製的發酵槽裡進行發酵，松木槽中的木質壁有很多微小的毛細孔，藏匿著許多不乖的雜菌，那些會趁著牛奶沒有放冰箱而偷偷弄酸牛奶的乳酸菌，也很有機會在酵母菌的派對中，溜進來壞了這場盛事。

不過，有些酒廠覺得只有一群乖孩子的舞會很無聊，會刻意讓一些壞孩子跑進來，這些乳酸菌反而幫忙產生讓人驚喜的風味。但此時，場控人員就非常重要了，要懂得進退和取捨，發酵出來的味道就是酒廠取捨間的選擇。

酵母菌派對的催化劑

參加派對人們都會喝點小酒，在美酒的催化下，大家可以更放鬆、更自在、玩得更盡興。

在酵母菌的派對裡，這催化劑不是美酒，而是溫度。發酵派對的過程會自然產生熱度將溫度提高，場子的溫度越高會促使發酵速度變快，開心熱絡的派對會產生較多的核果類風味；如果場子冷清清較不熱絡，過低的溫度導致發酵速度變慢，可能會產出過多的藥水味。

每家酒廠定溫發酵的出發點設定各有不同，大致來說在18度C至22度C之間，可以讓每位參加派對的酵母菌盡情的舞蹈、充分的作用，最後酵母派對所有的參加者精疲力竭，達成完全發酵後，溫度會上升到34度C，就像是灰姑娘12點的鐘聲響起，Take a bow, the night is over，派對結束，就是該進入下一階段蒸餾製程的時刻了。

從酒液中得到的文化體悟

威士忌老饕們一定知道日本山崎酒廠的酵母實驗室。

對於蘇格蘭酒廠來說，酵母菌供應商已試驗出的最佳威士忌發酵用的酵母菌就是答案。對日本三得利集團來說，酵母菌是個重要的變數，一定要好好研究其差別才行，於是在這酵母實驗室裡自行研發出了3000多種不同的酵母菌，來提供最適合自己酒廠威士忌製作的酵母使用。

如此的細節考量，真是讓人驚嘆，而通常第一次知道這是日本人所為之後，便會自動一邊點頭一邊念著so desu。

製酒人的思考、民族性、甚至哲學體悟等，都會以潛移默化的形式進入酒液中，這也是為什麼愛酒之人不自主的想要了解更多製酒的過程，這是一種無語的對話與交流，有時帶給我們的心領神會更勝感官上的小確幸。

酵母菌派對，一場永不結束的戰役

這些年來，許多酒廠紛紛思考其風味的創新，如同上篇所述「威士忌的風味實驗」是在橡木桶的選擇上創新，也有一些酒廠開始進行在發酵過程的酵母菌創新，酵母菌的創新實驗肯定比橡木桶的複雜多了，因為種類數量相差甚巨，其成果仍尚未有完整的追蹤報導。

去年我收到了某酒廠送來的一組樣酒，在資料中發現有兩款酒特別註明了「chardonnay yeast」意思是指用莎當妮白葡萄的葡萄酒酵母菌來進行威士忌的發酵，這是個非常有趣的結合，我一邊品飲著、一邊思考著製酒人的想法，說實話，味蕾上的感動並不及我大腦裡的波動，但我確實期待未來更多樣性的實驗、以及更多細微製程變數的挑戰。

派對結束了，酵母菌這麼長時間的瘋狂，不只是Just for fun，如果它是一位職人，它用盡了一生完成了這個派對，將畢生的任務與榮耀燃燒於此，是種彷彿一生懸命的戰役呢。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：楊之瑜