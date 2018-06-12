老大哥不再沈默，普亭決定出手與美較量取回北韓發話權

川金會的舉行是今年國際情勢發展上最大的亮點，自從北韓在2005年宣布進行核子計畫，接著在2009年退出六方會談後，開始的一連串核子試爆舉動不僅持續違反聯合國條例，北韓也被美國與西方國家實施最嚴厲的經濟制裁。去（2017）年北韓在核子議題上讓各國傷透腦筋，作為老大哥的俄羅斯在這項議題上，自然不會放棄話語權和試圖控制失控的國際情勢。

儘管美國總統川普（Donald Trump）於今（2018）年5月底片面取消與北韓領導人金正恩的會晤，隨後又宣布6月12日照常在新加坡舉行的舉動，讓俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「俄羅斯將不參與川金會，也不會成為美朝間傳話筒的角色。」雖話說的篤定，但據俄羅斯通訊社的報導，俄羅斯外長謝爾蓋・拉夫羅夫（Sergey Lavrov）已在5月31日抵達平壤與其外相李永浩會談。明顯地看出拉夫羅夫選在5月底與金正恩會面的用意，為的是重申俄羅斯對北韓的立場，顯示俄羅斯才是北韓真正老大哥的用意。因為和北韓共享邊界的俄羅斯，一直都不希望和北韓發生嚴重的軍事衝突。而如何減少美國對北韓的影響和維持雙方和平，長期以來都是俄羅斯對北韓策略的首要條件。

從史達林到普亭，晴時多雲偶陣雨的俄朝關係

根據Motohide Saito的研究報告指出，俄羅斯與北韓的歷史淵源來自於1945年第二次世界大戰。當時同盟國與日本的戰況呈現膠著狀態，美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）急著在亞洲找尋新的代理人，這時蘇聯成為了美國心中的最佳人選，小羅斯福想要利用與史達林（Иосиф Сталин）的合作來確保美國在亞洲的利益。當時在與史達林初次會晤時，小羅斯福甚至還想背著邱吉爾（Winston Churchill）私下與史達林達成協議，當中最需要被解決的項目就是朝鮮問題。

小羅斯福提醒史達林，在德黑蘭（Teheran）會面時，他就曾提出託管朝鮮的建議。並認為託管人將會是美國、中國與蘇聯三方聯合的情勢。史達林對小羅斯福提議不僅毫無反對的意見，還更加承認美國在朝鮮託管上的實質地位。

1953年韓戰停火使國際形勢改變，但是俄羅斯對朝鮮的政策還是維持以往狀態。惟至1961年7月俄羅斯中止了與北韓的軍事同盟關係，雙方簽訂了一項至1966年截止的五年期《友好、合作與相互援助條約》。直至戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）上任，為了對外尋求經濟援助轉而向韓國交好，此後俄羅斯與北韓兩國轉為雙方相互援助的友好關係。

直到1991年1月，俄羅斯和韓國建交的舉動造成北韓的不滿。北韓開始發展核武，和俄羅斯的關係也逐漸走向冷卻。儘管北韓初期核武的發展在俄羅斯所賜予的保護傘下成長，但葉爾欽（Boris Yeltsin）對於北韓瞄準韓國的侵略性戰略，始終持著反對性的意見。

俄羅斯與北韓冷卻的關係，一直到2000年才開始有重大的轉變。

普亭（Vladimir Putin）在2000年上任總統後重啟了和北韓的對話，雖然當時俄羅斯最重視的是與北約、歐洲與中國的發展關係，但夾在南北韓衝突之間的俄羅斯，普亭還是將北韓選為上任後第一個出訪的國家，即使北韓一直以來都不是俄羅斯真正的小老弟，但雙方的經濟合作卻從未減少過。

若以歷史背景和地緣政治的角度來看，俄國更是無法忽略北韓所帶來的影響。特別在金正日去世後（2011年），更被視為另一個新篇章的開始。雖然多年來俄羅斯媒體屢屢戲稱兩國友誼只是一種虛假的形式，尤其是俄羅斯多次要求北韓停止核武測試未果的情況下，反而將自己陷入無力的雙邊關係裡。

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無核化「三階段路線圖」，成俄國掌握北韓主導權關鍵

為解決北韓核武在國際上引發的問題，俄羅斯在2017年6月時提出了一項分為三階段的「路線圖」計畫來解尋求支持。中國對此項計畫的認同，讓「路線圖」成為兩國對北韓外交上的基礎共識，並聲稱這是俄中共同努力討論出的成果，相信「路線圖」計畫將有助於失效的六方會談的恢復。

根據俄羅斯外交副部長伊戈爾・莫爾古洛夫的建議，第一階段的「雙暫停計劃」即是解決北韓核子問題的要件。相對於聯合國安理會對北韓嚴厲的制裁，俄中傾向分段調節核子問題，利用談判作為解決的手段。內容主要為北韓放棄進行新的導彈與核子試驗，另一方面美國及其盟友也同時暫停在該區的軍演，藉以減緩雙方帶來的軍事緊張局勢。第二階段是在平壤和華盛頓、平壤和首爾之間啟動直接談判。第三階段是在東北亞地區就建立和平與安全機制展開多邊談判。而「路線圖」的三階段計畫即是俄羅斯掌握北韓主導權的關鍵。

6月12日的川金會若不臨時喊停，美朝直接談判的進程使俄羅斯認定自己所提出的「路線圖」是被運行的，「雙暫停計畫」讓俄羅斯在心理層次上建立了對北韓情勢的掌控權，申明計畫不會因川金會而停止，川金會後更應該持續下去。尤其當拉夫羅夫在5月31日訪朝期間轉交了一封普亭的信函，信中明白表示，俄羅斯將邀請金正恩正式訪問在海參崴舉行的第四屆「東方經濟論壇」（9月11日-13日）。

2018年正好是俄朝建交第70週年紀念，這項「普金會」的提議不僅藉此加強兩國聯繫，也顯示普亭決定出手與美國較量取回北韓的發話權。同時克宮也被記者問到「普金會」有無在北京舉行的可能性？答案是克宮將不會把北京納入考量的地點。回答中明顯地表現出，雖然近年來俄羅斯和中國軍事經貿的多方合作，使得兩國在亞太區域影響力逐漸增強，但俄羅斯在「普金會」的議題上期望能夠單純化，畢竟普亭最終想要的是俄羅斯與北韓回歸至蘇聯時期的「正常關係」。

另一方面，俄羅斯政府不會因北韓問題談判而冷落了韓國，俄羅斯國家杜馬主席（俄國會議長）已提議讓韓國總統文在寅於6月21日訪俄期間進入國家杜馬會議發言的可能性。俄羅斯對南北韓領導人的會晤，說明了普亭想要弱化美國在亞洲的重要性。對俄羅斯而言，北約的擴張與烏克蘭的情勢足以產生威脅，若美國又加以控制北韓的政治發展，這種腹背受敵的狀況將使俄羅斯面對外交上劣勢，加上俄羅斯與北韓有共同邊界的直接衝擊，讓俄國必定將出手阻止。

俄羅斯對川金會低調之因：國慶＋世足賽

雖然普亭近期在國際場合沒有針對川金會提出過多的評論或嚴厲的批評，甚至還表示對北韓無核化的行動表示歡迎。但一方面又動作頻頻地鞏固與亞洲友邦的關係，尤其以6月9日至10日在中國青島舉行的第18屆「上海合作組織峰會」，普亭把中國作為新一任期裡第一個出訪的國家，他想強調的是俄中戰略夥伴關係一致性的立場。

另外普亭面對川金會刻意表現出軟性姿態的因素，來自於和川金會同日舉行的俄羅斯國慶日有關，且6月14日世足賽開幕式在即，更讓俄羅斯政府不想在此時節外生枝，讓其他國家有機會提出異議甚至揚言抵制。

自普亭新一任期開始，中央政府將大部分目光放在國內經濟發展政策。如何提升人民薪資、退休金，消除歐盟對俄羅斯經濟制裁成為當前政策的重點。我們能夠預測的是在6月14日過後，俄國定將把外交重點落在「普金會」的議題上，順勢將韓國拉進談判議程的舉動，證明俄羅斯對外政策持續走向亞洲。但如何順利地處理南北韓關係也關乎到未來俄中戰略夥伴的演變，最後如何擺脫美國的威脅與建立在亞洲的威信，成為俄羅斯當今需面對的工作。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航