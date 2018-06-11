我這遠在台灣的人，還會想起六四的自由女神像

文：方聲

歷史的記憶是無法抹除乾淨的，人為遺忘的力道越用力，變形的記憶潛藏的越深。未經真誠的正視與認罪，歷史的罪愆會從遙遠的過去回來魅惑人心，等待救贖的力量更會把整個社會提升正向價值的心靈往下拉……。一個不敢往回看的人是走暗黑夜路的人，無能勇敢面對過去歷史的國家也一樣，無能承認刻意迎向燦燦金光的臉面背後是長長身影的事實。

一九八九年六月四日清晨，四面圍攏的軍隊開始武力鎮壓學生與民眾，我記得的就是這日子前後幾週。語調激動沉重的播報與一些模糊且幌動、遠距且失焦的畫面，經歲月更迭，加上當時還沒真正民主轉型的台灣政府為了政治宣傳，特意安排了一艘名為自由女神號的移動展示館。除了新聞圖片、影像、書籍與文宣解說牌外，竟重塑了一尊6月3日北京學生與民眾臨時合力捏塑黏糊的縮小版自由女神像放在船首。

因為我曾在台南安平港登船參觀，近距離凝視這面目模糊的複刻塑像，心裡不免被拉出真實與虛構、記憶與遺忘的巨大落差來；為此，六四事件後一直留下那尊自由女神像究竟去了哪裡的疑問，我這遠在不同國度的局外小人物，竟會因此小物件而一直活化著腦海深處的六四記憶。

因個人生命經驗，我堅信有榮格的集體潛意識，作祟著這個無能面對重大歷史創傷的國家。這麼多年輕的青春生命在巨大的恐懼與憤怒中死去，那天安門廣場上與周遭胡同巷弄裡，哭嚎、尖叫與啜泣聲沒入牆壁裡，飛散於靜默的藍天白雲裡；鮮紅而暗褐的人血流淌於廣場舖石板上於溝渠裡，乾硬了又被拚了命似的沖洗掉；擠壓交錯的屍體與殘骸斷肢連夜被轟隆隆的清運走，最後，連腥臭味兒一點也不殘留，連一二聲昏鴉啼叫也沒響起……

Photo Credit: AP/達志影像

但這場清洗與之後瘋狂的全面噤語牽動了多少人呢？這麼難以計數的人心與人的腦神經末稍深處會殘留怎樣的震顫與記憶？在現實社會追尋自由的真實英雄全成了不能記憶的暴民。為了給這下令屠殺自己百性的政黨脫罪，這個國家便用更大的力氣來製造從《英雄》到《厲害了我的國》一系列且無法饜足的虛假英雄來麻醉負罪的心靈，這是無能正視並向六四認罪的代價：背後革命幽靈的永恒追索；最後結果會是沒有人會忘記六四。

而那尊學生努力捏塑鍛接起來的自由女神像呢？有些果子還沒熟，還不行採摘，有人這麼下斷語；就為了這還沒熟的果子？幾百幾千人死去，在毫無正義毫無準備下死去？為了一場現今連他們的黨、他們的政府和一切能敘說歷史的嘴都不能說的政治改革，為此而死的人數不能說，因為讓他們死的人不讓人們說，隨著時間過去，連記住也不能記住，隻字片語的記載也不行，連數位代碼也不行，一切要抹除的乾乾淨淨，乾淨到最後，擁有幾個媒體的大亨，嚴正的公然說六四沒死一個人。

但禁忌會在人的潛意識裡刻造出詭異的圖騰，因為人們需要看見那些不可思議也不可說的，人們曾膜拜吞沒自己尾部的蛇或龍，環形的無窮，神祕的數字8；那，這六四成了禁忌之後呢，7與4會成了網路搜尋欄裡不可見的數字，最後，連月曆上的6月，連那個4字都成了刺向黨中央的刺刀嗎？

刺刀反光森然，令人不安？會不會國家大典上也不再能出現這二個符碼？太可怕，南訪不能說訪問得說視察，只准州官的不只是點燈也包括雨天用傘？六四成了這個藉填飽肚皮，來壯曾非法不義殺人，且殺很多人政黨的膽子。哎，這個沒勇氣面對歷史坦承犯錯的專政政黨，怕自己的影子怕到把自己變成吞沒尾巴的環形小龍。

曾活過那個事件的人會記得，會記得有許多人死去以及他們為何死去；沒活過那個時代的人也還是會記得，沉入歷史深淵的記憶會凝視思考歷史的人，而思考歷史是人的天性，為此，我這遠在台灣的人，經過29年後還會想起那尊自由女神像的去處呢！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：丁肇九