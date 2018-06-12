看懂六月國內外政經態勢，參透台股盤整商機

文：林承暉（股市投資人）

六月初的全球股市，可說是一片榮景。在美國經濟成長的大趨勢下，五月美國就業數據亮眼，加上原油價格降低，使得美國科技股上漲。美國的景氣，帶動了亞股走高，東京、上海、香港、首爾、台北股市都蒙受其利。除了就業數據與原物料價格的正面刺激，也可說是美中貿易戰暫時休兵後，投資人對政經穩定度有信心的表現。

美國的政經情勢看好，而義大利終於誕生新政府，西班牙總理下台也減緩動盪，使得歐股一掃之前的緊張與低迷。加上這幾天又有系列的企業併購題材、出口提升，歐洲許多企業都繳出亮眼財報。

但六月初的好景氣可以持續多久呢？本週在魁北克召開的G7峰會，可說是全球投資人的注目焦點。由於美國對加拿大、墨西哥、歐盟放話要課徵鋼鋁關稅，接下來的發展對全球經濟衝擊可能不下於美中貿易戰。上週的G7財長會議，美國財政部長Steven Mnuchin已經被其他代表砲轟，加拿大與歐盟也向WTO提出申訴，外界預期川普總統會在G7峰會上，與其他世界領袖就關稅議題正面交鋒。

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美國頻頻挑起貿易爭端，作為美國第11大貿易夥伴的出口大國台灣，也必須戰戰兢兢。值得慶幸的是，台灣目前為止的表現相當良好。蔡總統上任以來，持續強化台商貿易和生產基地的多元化，尤其透過新南向政策，加速台灣在新南向國家的布局，雖然目前仍以紡織或鋼鐵等傳產為主，但隨著重心逐漸轉移至文化和知識密集產業，未來的行情可望看漲；此外，因應美中貿易戰的風險，也與日本、歐盟深化關係，種種措施都讓台灣股市天天萬點，投資人十分有感。

半導體方面，台積電七奈米剛吃下安謀大單，五奈米明年試產，三奈米不久前也傳出技術突破，正是台灣研發能量持續領先的指標。機械產業去年新增1,000億元產值，總產值突破兆元大關，也是振奮人心。金融業方面，幾家民營金控獲利表現不錯，中國對美承諾開放金融業也成為業務成長新契機；等待金管會的幾項監理新措施上路後，如果能掃除財金幫的怠慢包庇問題，相信金融股會有更好的表現。

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但台灣不可以過度自信而懈怠，面對全球榮景也需要本國努力把握機會。要與先進經濟體交往，除了藉著國際政經調整的局勢，積極加入CPTPP，也可以把握中國承諾擴大對美採購的機會，讓台商吃下相關訂單。

當然研發能量也絕對不可以鬆散怠慢，賴揆日前宣示的AI產業就是一個不錯的政策方向，掌握現在深度學習領域的突破，搭上市場話題推出科技業題材，但仍須補足基礎的資料佈建工作，此外，現階段由政府推動的相關政策宣示，主要還是與台哥大、廣達、華碩等傳統大企業為主，比較難帶給人創新感。話說回來，台灣的AI商機其實不必侷限在「賺錢」，如果能和洗錢防制結合，及變對獲利沒有直接影響，但仍能促進公司治理，間接提升公司的收益。

此外，區塊鏈也是國內AI產業值得進攻的全球性領域，蔡總統結合國安策略與美國合作的潛艦、飛機國造，也將帶動台灣的國防工業研發以及相關國產機械設備產業的成長。

Reuters/達志影像

經濟體質的繼續強化，始終是經濟政策的根本之道，除了擴大研發能量，公司治理也非常重要，無論是美國對智慧財產權的全盤檢討、日本CPTPP的規範、歐盟隱私權新法上路，或者全球反洗錢評鑑，都是台灣經濟的突圍良機，甚至有利實質外交的進展。而立法院正在修訂的公司法、銀行法，如能搭上國際標準提升公司治理品質，不僅是國內投資人更有保障，也更可以吸引外資。

儘管政治經濟局勢都在盤整，但盤整也意味著種種商機，期待台灣經濟這些良好的表現可以繼續保持！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航