法航大罷工的受害旅客，如何保護自己的權益？

才剛慶賀完復飛台灣的法國航空，四月底～五月初因為機組人員的罷工，每日有多達10％的航班被迫取消，受影響的旅客怨聲載道。而四月中才開航的台北－巴黎直飛航線，也取消了多架航班，且有許多人都是搶到開航優惠的旅客。

一直以來，巴黎在台灣的旅遊市場獨具魅力，不管男女老少，都嚮往到這座浪漫之都旅行。根據國際航空運輸協會（IATA）的統計資料顯示，巴黎是台灣旅客2017年旅歐的前三大目的地城市榜首，亦曾獲得訂房網站Booking.com票選的「十大快閃旅遊目的地」冠軍。

如果您不幸是這波大罷工行動的受害者，您可以怎麼做來保護您的相關權益呢？

如果法國航空未在出發日14天前向您通知班機取消，依據歐盟法規261/2004，您即有權利向航空公司求償，而班機取消最高有機會獲得高達600歐元的賠償金，然而不同的因素將會影響求償資格與賠償金額。

當班機取消發生時，依照不同的航班狀況，您有權利取得一些免費的必要服務，亦即法國航空須在延誤期間，提供您餐點與必要通訊工具。如果等待的替代航班需要過夜，航空公司則需要為您提供住宿與往返機場接駁服務。

如果不想繼續行程，您可以選擇要求退款，或是返回原出發點的班機。

請勿簽署任何文件，其中可能包含機票折價券或其他免費贈品等，這些優惠聽起來似乎很有吸引力，但文件簽署後，即可能代表您放棄了相關的求償權利。

實際賠償金額可能會因搭乘替代航班的抵達目的地時間來決定，取決於替代航班與原始航班的比較。如果您拒絕航空公司提供的替代航班，仍然有權利獲得替代航班與原始航班相比的賠償金額，並且可將原始機票全額退款，如有必要則可要求返回出發地的機票。如下表：

圖片來源：airConcur 整理

無論各種預付或預訂收據、憑證皆請完整保留下來，包含但不限於住宿、租車、餐廳、活動。只要您因班機取消，都有機會能獲得賠償。

此次法國航空大罷工，影響台灣旅客最深的幾架航班如下：

圖片來源：airConcur 整理 「台北→巴黎」航班異動表

圖片來源：airConcur 整理 「巴黎→台北」航班異動表

如果您是搭乘以上四架被取消的班機，千萬別讓自己的權益睡著了，您可以選擇直接向法航求償，也可以透過我們的服務，免除冗長且費時的求償流程。

提交您被取消航班之申訴

本文經airConcur 航空權益保護團隊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航