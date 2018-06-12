【圖表】金管會推出哪些新政，又有哪些企業違反規定？

每年上市櫃企業的焦點莫過於五、六月的股東會季節，今年的股東會將出現不同面貌。除了今年是上市櫃公司全面採用「電子投票」的第一年，根據台灣集中保管結算所的統計，使用透過電子投票的股東逐年增加，去年電子投票的股權數已接近五成。

加上顧立雄為防堵不肖業者而推出的新政，因涉及到不同產業跨界金融業的規範，也將使得有意問鼎金融業的其他產業，更要注意自己是否違法。同時也改變董事會的組成成分，使之更符合國際規範。

那我們來看看金管會的新政有哪些吧。

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金管會推出的三個新政中，從嚴規範徵求委託書稱「張綱維條款」，而金金分離制度被稱為「寶佳條款」、產金分離制度則是因去年永豐金控旗下租貸公司貸款三寶建設案，讓金管會不得不在重申此項規範，並增修至銀行法內。顧名思義，這些條款都是因應這些集團的舞弊行為而生，那金管會又有哪些手段能夠對付這些不肖業者呢？

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雖然稱「寶佳條款」與「張綱維條款」，但實際上台灣公司治理長久有灰色地帶，過去的監理並未落實，使得真正違反這些法規的不只寶佳集團、或是樺福集團等，而是有不少企業都視公司治理於無物。

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而在寶佳的案例當中，寶佳除了違反「金金分離」以外，在過去以建商的身份，擁有了台中商銀與台中三信的席次，實際上已經是規避大股東適格性審查，亦不管「產金分離」的規範。

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而當金管會表明要監管寶佳跨足金融業的行為時，卻引來財委會中國民黨立委曾銘宗、費鴻泰等人幫忙護航，讓人不去聯想寶佳的政商關係有多雄厚，從各項資料也能看見寶佳在法律、政治界都有充足的人脈，甚至找來前金管會主委，使得監理與被監理那條界線更混淆不清。

顧立雄上任後提出「三大改革」，並研擬未來的金融業都需要由自然人董事擔任，遏止企業想換人就換人的歪風。一步步符合國際規範，但改革過程卻仍處處受舊有勢力反撲。

這些企業的人脈與財金幫關係密切，抗拒改革的除了這些財團以外，還有財政部的官員與部分立委們，讓金管會的改革看似往前走一步，但又不得後退半步。

股東會新制雖然讓違法的企業現形，但現形過後，但是否真的能徹底改革，仍有賴顧立雄的決心。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航