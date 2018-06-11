先別管川普說「一分鐘內」便知成敗，川金會最可能出現的4種結局

（中央社）

北韓領導人金正恩和美國總統川普昨（10）日為史無前例的高峰會而雙雙抵達新加坡，平壤核武將是最主要議題。川普則稱峰會是與金正恩謀和的「僅只一次機會」。不過，專家分析針對接下來走向提出可能發生的4種主要情境，不僅各自的結果迥異，而且有的可能潛藏危機。

華府提出完全、可驗證且不可逆的非核化要求；平壤在尋求安全保證的同時，迄今僅公開做出朝鮮半島非核化的承諾，給予外界很大的解讀空間。

川普上週還堅稱，這場峰會將「不只是拍拍照」，強調將有助建立可以促成「最終達成協議」這種進展的「良好關係」。

但川普在記者會上又表示：「我感覺到，金正恩想要為他的人民做一些很棒的事，他擁有那個機會，僅只一次機會。」川普並稱，北韓方面一直「與我們合作良好」。

川普是最先離開加拿大峰會的G7領袖，他在峰會上曾向其他領袖簡報新加坡峰會。聲稱正從事和平任務的川普，被詢及得花多久時間才能搞清楚，金正恩到底有多認真想達成某種和平協議，他回答稱：「我認為在頭一分鐘內我就會曉得。那是我的風格，我的感覺。那是我做事的方式。」

川普還說：「我想，我很快就會知道，依我之見，是否會有某種正面結果。如果我認為不可能發生，我就不會浪費我的時間。我這次不想浪費時間。」他還吊人胃口地提出，若峰會進展順利，金正恩就有可能訪問華府。

川普在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會後，經長途飛行，晚間抵達時告訴接機的新加坡官員，他認為川金會「非常好」。

資深美國官員呼應川普日前的談話說，他們至少會希望這場峰會成為與北韓對話的開端。他們預期平壤會提出安全保障，包括美國和南韓不會進犯的承諾，以及經濟援助的要求。

小布希總統時代率領美方代表與北韓進行核問題談判的希爾（Christopher Hill）表示：「人們說它是一場歷史性高峰會，但重要的是，要知道過去任何一位美國總統只要願意，都可舉辦這樣的峰會，重點是沒有一位想這麼做，這是有充分理由的。」

美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）預測，在定義非核化這項關鍵議題上的進展不大。他說：「這場會談的成功之處，在於攝影機快門的點擊聲，雙方都得到他們想要的。」

美國和北韓已存在嚴重分歧長達數十年之久。北韓聲稱，為抵禦美國進犯的風險，發展核武有其必要。當其核武進展日增，三不五時的挑釁不曾稍歇。

平壤去年展開截至目前威力最大的核試爆，並且試射射程涵蓋美國本土的洲際彈道飛彈。與此同時，川普則以「烈焰與怒火」對北韓提出威脅，換來金正恩回應川普是「精神錯亂的老番顛」。

不過南韓溫和派總統文在寅尋求兩韓接觸，使得2月的平昌冬季奧運會，成為連串外交行動的觸媒。金正恩已分別與文在寅，以及北韓最重要盟友的中國國家主席習近平，兩度展開會談。平壤也已採取包括釋放3名美國人質、摧毀核試驗場入口等行動展現誠意。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上週表示，在對非核化的一致理解上，雙方正在取得進展。但是川普又說他不認為自己必須為峰會準備「很多」，這種說法讓人困惑。他說：「那跟態度有關。所以不是準備多少的問題。」

國家安全會議發言人巴拉迪諾（Robert Palladino）今天在新加坡告訴記者：「我們可以預期一開始會有一對一會談。」要求匿名白宮資深官員表示，川普「有信心」，峰會不設限，「可能舉行兩天，他們需要談多久就談多久。」

川普今天則推文表示「空氣中瀰漫著興奮的氣氛」。

Great to be in Singapore, excitement in the air! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

川普感謝李顯龍，新加坡提前為川普慶生

這場世紀「川金會」的成敗，關乎川普6月14日的72歲生日是否愉快，而新加坡作為東道主，則展現貼心溫暖的情誼。李顯龍中午在與川普舉行的工作午宴上，就特別準備生日蛋糕，提早3天為川普即將到來的72歲生日慶祝。

新加坡外長維文透過個人臉書（Vivian Balakrishnan）公布美星雙方工作午宴的照片，川普看著擺在面前一個插有一支蠟燭的水果蛋糕，面露笑容，他左右兩旁則是蓬佩奧與白宮幕僚長凱利，兩人都面帶笑容地鼓掌，為川普祝賀。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早在一份書面聲明中指出，要感謝新加坡的熱情接待。他也說，美國與北韓雙方已舉行多場實際且詳盡的會議，包括今天上午由美國駐菲律賓大使金成及國防部亞太助理部長薛瑞福在內、與北韓副外相崔善姬的工作會談，而蓬佩奧的官方推特稍早也公布這場會談的照片。

他還說，川普及整個美國團隊都期待明天的峰會，川普為了明天與金正恩的會談也做好「充分準備」，他還強調，「美國的立場仍舊清楚未改變」，但值得注意的是，他在聲明中沒有提到朝鮮半島實現「完全、可驗證且不可逆的非核化」（CVID）。

新加坡《海峽時報》網站也報導，川普約於當地時間上午11時45分離開香格里拉飯店，驅車前往新加坡總統府，由一個超過30輛車的車隊護送，在中午前抵達。川普在新加坡總統府與星國開始工作午宴時說：「我們將在明天這個特別日子裡，有場非常有趣的會談，而且我認為結果會非常順利。我們也感謝你們的款待、專業度及友誼，非常感謝你們。」

「川金會」的4種情境：若無協議最可怕

新聞網站Vox報導，倘若美國總統川普和北韓領導人金正恩真的見到面，專家針對接下來走向提出可能發生的4種主要情境，不僅各自的結果迥異，而且有的可能潛藏危機。

情境一：達成架構性核協議，並責成幕僚繼續磋商細節

專家認為，這是最可能的結果。華府智庫史汀生研究中心（Henry L. Stimson Center）兩韓問題專家陶恩（Jenny Town）說：「我們應該可以期待，雙方針對怎麼繼續走下去，描繪出彼此可以接受的輪廓，務實的時間安排，以及兩邊分別認為哪些要素絕對必須納入協議的一些原則。接下來就交辦下去，讓談判人員去琢磨細節。」

除了發布樣板外交文件，在實際層面上，這才是協議的開端，而川金也將為後續談判規劃出路線圖。

情境二：達成協議，但北韓未同意非核化

川金分別作出重大讓步，例如北韓裁減核武、駐韓美軍撤離，但平壤未同意廢核。這仍堪稱重大進展，也可能是外交雙贏。儘管機會不大，但川金達成某種非常戲劇性的協議，也不是不可能。

前美國國務院參與處理北韓事務的大場敏太郎（Mintaro Oba）表示，只要美國提出特別的回報，平壤可能同意顯著地限制核計畫，包括北韓可能同意凍結或裁減核武，但不完全廢止整體武器計畫，以及北韓可能同意讓國際檢查員經常執行檢查，以確認平壤不再發展核子和飛彈計畫。

但美國得拿什麼來交換？大場敏太郎說：「我認為，可能會是財政援助、安全保證、朝向關係正常化等作法的任何組合。我認為最後一項對北韓而言很重要，至少設立聯絡處的話，他們會樂觀其成。」

那會是關鍵點，因為北韓向來渴望獲得美國承認。跟川普面對面會談已使平壤顯得像是一個合法國家，跟華府建立正式外交關係，包括派駐大使，更將使它似乎成為美國眼中的正常國家。

川普也有可能同意撤離大約2萬8500名駐韓美軍的一部分，他早已一再重申要這麼做。駐韓美軍被平壤當做可能的侵略部隊，卻被首爾視為對抗北韓潛在攻擊的安全保障。為了滿足金正恩，達成某種協議，川普可能會選擇傷害美韓同盟。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

情境三：沒有達成協議

川金什麼協議都沒達成，這樣的結果可能最可怕，因為不僅徒然浪費一次透過外交手段解決核僵局的機會，更可能迫使川金再度威脅開戰。

兩人去年花費過多時間互相威脅要攻擊對方。從某個層面來講，當前的外交行動就是要確認是否能夠談判解決這場核僵局，如果失敗收場，或川金任何一人對外交進程失去耐性，雙方可能走回相互威脅的老路。

麻省理工學院核專家那蘭（Vipin Narang）認為，如果川普拂袖而去，開戰的可能性就稍微增加。川普已經一度取消峰會，還繼續放話說，如果證明沒有成效，他將恭敬地走人。「但如果金正恩放川普鴿子，或戲劇性地互動不良，我是不認為會這樣啦，不過如果這樣，就會升高川普政府鷹派的氣焰，他們會說『我早就說過會這樣了』，然後就前功盡棄。」

情境四：北韓同意「非核化」

專家認為金正恩作出完全廢核決定的機率基本上是零。那蘭說：「繼續做夢吧，這不會發生的。」五角大廈和美國中央情報局（CIA）也認為，北韓視其核武為對外國侵犯的嚇阻，沒有限制核計畫的誘因。

不過上週末曾跟金正恩會晤的南韓總統文在寅堅稱，金正恩願意廢止核計畫。只是金正恩是否真的曾經說過這樣的話、文在寅是否過度美化事實，或文在寅是否過度樂觀，目前仍不清楚。

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核稿編輯：楊之瑜