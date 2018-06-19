《愛的最後一幕》：所謂的馬修，只是一具靈魂不在的軀殼

文：凱西．瑞森布克

這是馬修，他在十六歲那年發生的一場交通意外後就躺在那裡，已經八年了。不，他並沒有死，卻跟死了沒有兩樣。醫生說，這是「持續性植物狀態」。

媽用日記記錄馬修的進步──第一個聲音，第一個哈欠，第一個微笑，甚至第一個輕微的勃起。所有最新進展的跡象都在他的大腦發生。我們認為等他好點了會想要讀日記。我們說好要專注於希望上。

可是醫生都對馬修缺乏進展感到擔憂，在一次的腦部掃描後證實了腦積水。我們感覺得到，因為他顱骨被移走的那塊位置經常浮腫。每天到醫院時，這都是我們最先注意到並拿來討論的狀況之一，無論那裡是凹或是凸。凹下去看起來很奇怪，像頭上有個十公分深的火山口，但沒有腫脹總是好現象。凸起來看上去好得多，他看起來比較正常，但其實很糟糕。醫院的人替他動手術，植入一個分流器，把大腦中多餘的液體引到腹腔。又多了一條管子，但這個在身體裡看不見。我們只需要確保這輩子他的頭不會低過他的胃，胃裡的東西才不會流回大腦裡。「馬修，等你好了以後不能玩側手翻了。」

在同一個手術過程中，醫生也放回了顱骨骨片，邊緣不太合的地方留下一塊馬蹄形的凹痕。爸說看起來好像一塊鬆掉的磁磚貼回去時少了足夠的水泥。

在家裡，我們替客人上飲料時，會把學到的所有知識盡量解釋給他們聽。

「他還需要依靠生命維持器嗎？」他們會問。

「醫院裡沒人用生命維持器這個術語，沒那麼簡單。他靠自己呼吸，不需要呼吸器，但所有的食物和液體必須透過鼻子裡的管子灌進肚子裡。」

「他還在昏迷呢還是他醒了？」

「嗯，他的眼睛可以完全打開，他有分醒來和睡覺的時間，但不能完全說他已經醒了。」

「他能靠眨眼來溝通嗎？」

「我們有時候是這樣想。有時候我們覺得他會靠眨眼表達是或不是，但不能百分百肯定。」

「他會動嗎？」

「一點點，但大多是痙攣。如果他不喜歡什麼東西，他會噘嘴。」

「他整天都在做什麼？」

「他睡得很多，像個身體很差的人那樣。我們和他聊天，對他說故事。他有很多訪客，有物理治療師。我們帶了一台電視給他放喜劇，試著讓他吃點東西和喝點東西。」

眾人有許多誤解。因為我們總是積極正面地談論馬修，所以大家往往以為他越來越進步。但只要他們來看他時，發現他的眼神空洞或一直看著右邊，發現他的皮膚惡化，或發現他有生以來頭一次出現斑點和黑頭粉刺都會十分震驚。有次爸告訴某人我們一直在物理治療部門協助馬修走路──這個任務涉及到四個人把他失去肌力的身體扛起來，以站立的姿勢帶他前後走動──故事很快地以各種謠言傳遍整座小鎮，直到最後有人走進酒館說他們聽到馬修能靠自己走動了有多開心，下個足球賽季開始他能上場比賽嗎？

時間來到九月。我不想回到斯肯索普（Scunthorpe）的第六級學院（Sixth-form college），不再關心我的學業前途，深信馬修需要我幫助他好起來。

我一直喜歡上學和學習，特別是閱讀。媽說我還小的時候，對玩具沒什麼興趣，而是喜歡啃一本字母布書，好像知道未來書對我有多重要。

這種閱讀能力也有風險。我們住在康瓦爾郡的第一年開學，老師對我的閱讀能力留下深刻印象，送我到進階閱讀班。這對我而言壓力有點大，我低下頭，看見我的尿沿著木地板之間的縫隙蔓延。幾個月後，我們搬到約克郡，新老師不相信我讀完了我所說的所有書籍，並要我重新開始。自由閱讀時間我只要讀完書準備拿下一本，她就會對我大喊：「妳怎麼可能已經讀完了，給我坐下好好讀一遍。」

我七歲的時候，爸去上成人讀寫課程，因為他需要能寫出輪班報告。媽每晚都會用同一本大大的紅色拼字書給我們兩人考試。每次都是我贏，爸每次都為我感到驕傲。他談了很多關於教育的重要性。他賺很多錢，但工作艱苦，骯髒又危險。他常說如果我們在學校用功讀書，就不用上夜班，也不必把大部分時間花在地底隧道裡。我們對他的說法不買帳，因為他的工作生活對我們來說顯得非常刺激有趣。他上完夜班回家時，我們正準備起床，那一刻我們就愛上了他的工作。他會坐下來，眼周沾滿煤灰，一邊吃早餐一邊告訴我們前晚出了什麼差錯。我們很喜歡他的同事，去塞爾比的酒館探望他們的時候充滿了樂趣。他會把我們抱到桌子上，我們會在熱烈的掌聲之下，高唱他教過的愛爾蘭歌曲。

我從小到大最喜歡的地方是斯內斯的圖書館。露西．莫德．蒙哥馬利（L.M. Montgomery）寫的每一本安妮的書我都借過了，只有一本沒讀過，因為圖書館沒有收藏。一個星期天晚上，全家人在收看益智節目時，一位參賽者選擇了清秀佳人系列小說做為她的擅長主題。除了我沒讀過的《柳風莊的安妮》（Anne of Windy Poplars）所出的兩個題目外，所有問題我都答對了。爸媽非常高興，那年聖誕節他們送我整套小說，讓我可以擁有自己的清秀佳人。

我們因為有濃濃的口音而常被人戲弄。馬修隨著時間過去說話越來越有約克郡的腔調，但我從來沒能學會。我們上的是當地的天主教中學，儘管爸媽是無神論者，我們也沒有受洗。我們適應得很好，老師都很善良，喜歡我們腦袋聰明。我們從小到大贏得許多獎項和比賽，也是運動校隊的隊長，班上的班長，學校戲劇扮演主角。我們挺身反抗惡霸，照顧弱者，結交了很多朋友。我們都有點叛逆。學校選我跟來拜訪的保守黨議員共進午餐時，我穿了紅色長襪。馬修和一個把《聖經》視為真理的宗教學老師在進化論議題上發生激烈爭辯。我們都是全才，這是生存法則。我十四歲的時候開始抽菸說髒話，外加厚厚的眼線當作一種手段。我在房間練習說髒話，看著鏡子裡的嘴巴吐出難聽的字眼。我希望繼續成為班上的高材生，又不想因此沒朋友。我希望可以為所欲為，想去哪裡就去哪裡。我喜歡和壞孩子躲在針葉樹後面抽菸，又喜歡討好老師。畢業時，我那個不相信《聖經》的宗教學老師給全班一張小紙條。我的上面寫著：「在有如魚市場的學校裡，妳一直懂得去呼吸新鮮空氣。」

現在一切彷彿屬於另一個世界，我失去繼續接受教育的熱忱。我們希望馬修能快點好起來，可能只需要一年左右的時間。我想從第六級學院退學，等他也可以上學時再重新入學。媽總是盡可能讓我維持正常生活。她和學校協調讓我回第六級學院的一年級重讀。這表示只要我有寫作業，有沒有出席或什麼時候出席都沒有關係，這也表示我想要跟馬修相處多久就可以有多久。

回去很奇怪。斯肯索普不像斯內斯，所有人都認識馬修。我覺得和學校朋友以及他們的故事充滿隔閡，開始避免與人對話，因為我不希望他們問我暑徦過得怎麼樣。

與馬修無關的一切事物彷彿都不重要了。我一直有寫日記和記筆記的習慣，現在卻什麼也寫不出來，文字成了逃兵。我不能忍受自己以前所寫的那些愚蠢又沒意義的垃圾，於是把所有日記裝進兩個手提袋綁起來，塞進酒館後面的廢料桶。

相關書摘 ►《愛的最後一幕》：將「持續性植物狀態」的馬修維生設備移除

書籍介紹

《愛的最後一幕》，寶瓶文化出版

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作者：凱西．瑞森布克

譯者：周倩如

現代人的地獄，是我們在倫理上、道德上、法律上，遠遠趕不上延長病患壽命的技術。

這是馬修，他在十六歲那年發生的一場交通意外後就躺在那裡，已經八年了。不，他並沒有死，卻跟死了沒有兩樣。醫生說，這是「持續性植物狀態」。

我們早已相信，他已經不是一個活人，所謂的馬修，只是一具靈魂不在的軀殼。我常想，他死了對我們、對他不是都好嗎？但我們那麼愛他，怎麼能希望他死呢？如果不讓馬修死，如果把他丟在那裡，事情一定簡單得多。但我們最後還是做了正確的決定。

悲傷是我們為愛付出的代價。我們必須相信，愛過以後失去，也比從沒愛過，還要好。

Photo Credit：寶瓶文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航