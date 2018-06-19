幫助我們轉變情志的三種生活態度：想像死亡、傻極限、內自醒

文：李宇銘

想像死亡

接下來介紹三種生活上的態度，幫助我們更好的轉變情志。

第一個是想像死亡。這種想像，並非一定要觀賞自己現在就死了、想像自己要發生什麼意外或者疾病，而是經常跟自己對話，生命無常，我們可能隨時會死掉，我這一刻應該做什麼？

曾經有一位朋友告訴我，他就是用這種方式來解決了自己失眠多年的問題：每天晚上睡覺之前，想像自己睡著就是死亡了，那我現在還有什麼還未放下？朋友分享，一開始會很不捨得睡覺，要跟家人交代很多「身後事」，後來就發覺想來也是多餘的，根本沒有什麼值得懼怕！於是就逐步睡得好了。

這樣想不是讓我們「杞人憂天」，而是一種「從治法」的觀點，學習面對自己的恐懼。很多人都有恐懼，而人最終的恐懼就是疾病死亡，如果都能學會坦然面對，不去逃避，那就可以超越自己的恐懼了。

想像死亡的方法，就是有時候提醒自己，如果我沒多久要死了，我現在還會做這件事嗎？我還有什麼事沒去做？我還有什麼人沒有去修和？我還有什麼執著的事沒有放下？學習告訴自己，執著也是沒用的，如果死亡突然來臨，總得要放手，為什麼不早點現在就學會放手？如果我們還是不能放下，就代表這件事情我們還是渴求要完成的，那就應該更加努力去完成它吧！

死亡的冥想有很多方式，除了透過想像和思考之外，也有不少具體方法，例如不妨多參加喪禮，每一次都是很好的機會，讓我們去反思己身。也不妨多到墳場墓碑面前，感受這種氣氛，看看自己有沒有恐懼？甚至想像自己進入棺材、入土為安，或者火化的感覺？可以給自己寫遺囑，寫下自己離世之後有什麼需要說的，要怎樣處理自己的遺體和財物，也不妨找機會親口告訴親人自己的心底話；亦可趁自己某一次生日的機會，給自己舉辦「生前告別會」，就是當作自己已經死了，看看身邊的親友怎樣看待自己，更好的過餘下的人生。

當我們不害怕死亡，就會更有勇氣和力量去面對每一天的生活。因此有一句話說：「死亡是生命最寶貴的禮物，告訴我們什麼執著都可以放下。」

傻極限

這裡所謂的「傻極限」，是我創製的一種技巧，可以幫助我們學會放下執著。

傻極限的概念來源於「零極限」，很多人看過《零極限：創造健康、平靜與財富的夏威夷療法》這本書，其中提到一個很簡單的方法，跟自己說四句話，能夠療癒自己許多疾病以及人生問題。我自己也經常教導患者使用這方法，幫助自己解決一些明顯跟情志有關的病證。這裡也不妨先介紹「零極限」的方法怎麼用來治病？「零極限」並非只是說四句話這麼簡單，最少要有三個步驟：

當身體不適出現時，跟自己說「我知道」。例如濕疹的患者覺得皮膚搔癢，會不自覺地抓癢，這時候要告訴自己，我知道我在癢了。這一步就是「發現問題」，如果沒有發現，根本去不了第二步。 然後問自己，我有什麼情緒？例如生氣？憤怒？驚慌？恐懼？由於每一種病證不適，背後都有一些情志原因，在症狀出現的時候，代表這些情緒正在浮現，這時候好好連接上情志與病證的聯繫，重新感受自己的情緒，例如濕疹，就跟壓抑的怒氣有關係。 跟自己做「零極限」，反覆說：「對不起、請原諒我、謝謝你、我愛你」。所謂零極限就是指這四句話，透過這四句話讓我們的心靈回歸到「零」、「沒有極限」的狀態，從本書的角度而言，那就是回到一、回到心神、形與神俱的境界。這四句話是要跟自己說的，無論我們的情緒是否別人不好所導致的，我們也需要說「對不起」，這個對不起不是跟別人說的，是跟自己說，有一句話說：「生氣就是用別人的錯來懲罰自己」，當我們壓抑自己的情緒，那就是對身體不好，我們需要承認自己的錯誤，願意改過，也要原諒自己，更愛自己，謝謝自己做出更好的選擇。

零極限的方法會成功並非只是去念這四句話，如果沒有做前面兩個步驟，只是不斷去念這句話，那樣的效果會比較有限。最重要的是重新連結情志與疾病的關係，讓我們針對這個情志的原因去做出轉化，而不是只是看到疾病的表徵，這才能根本治好人的問題。

解釋完零極限，這裡再分享「傻極限」的方法！所謂傻極限，就是透過四句話來轉化自己：

「不要緊，無所謂，隨便啦，放鬆點！」

使用方法也跟上述三步一樣，以針對自己的病證或情志使用。曾經有一位同學聽到我分享這個方法，他說跟自己說了這句話沒多久，本身他正在面對考試的緊張，說幾次之後很快就放鬆了，身體的不適也逐漸緩解！

這四句話，跟零極限的觀點有異曲同工之妙，其實都是同一件事，就是學習放下執著。很多時候當我們面對問題，被問題卡住的時候，內心就會產生各種情志，其實問題通常來源於問題自身，只要我們不去想這個問題，這個問題就立刻不存在了！

這聽上去好像是「阿Q精神」，的確逃避有時候也是一種急救方式，但很多問題的確是來自於執著，就好像一個有名的故事：一個小孩子把手伸進去裝滿糖果的瓶子裡面，拿了一把糖果的時候，拳頭變大了，手掌就被瓶頸卡住了，小孩子哇哇大哭，喊著說好痛！當然大家都明白了，只要他學會「放手」，不要抓住糖果，那就自然可以把手退出來。

學會看到自己的執著，不妨在面對任何問題的時候，都說說這個「傻極限」，可以跟自己說這四句話，不用執著於這個順序，也可以分開單獨用這四句的其中一兩句，甚至不用執著這四句話自身，可以千變萬化說相近的詞語：沒所謂、輕鬆點、隨心啦、隨意隨緣隨性隨喜⋯⋯這四句本身的目的就是放下執著，當然也不用執著於這四句話怎麼用！總之就是將這四句變成口頭禪，讓我們生活上經常這樣說。

當然很多人這樣說的時候，心中其實還未放下的，那也不妨繼續多說，有句話：「一句謊言說上一千遍後就變成了事實」，這可以理解為一種心理暗示，當我們說得多之後，一開始可能是表面說說，後來卻能夠成為自己深刻的記憶，變成自己根本思想的一部分。所謂「大智若愚」，能夠傻傻的、什麼事情都嘻哈帶過，放下執著，這樣的人生才是大智慧啊！

「快樂是一種選擇」，其實一切情志也是一種選擇，我們習慣選擇放開執著，選擇輕鬆自在，這是可以透過訓練達成的。

內自醒

在本書的最後，我們還想告訴大家，一個提升身心靈的高級方法，這方法稱為「內自醒」，就是向內自己省察自己之意，能夠達到內心的覺醒提升，這種方法至今我仍每天在做。

這方法的理念，來自我們的孔老夫子，在他的《論語》中說：

「見賢思齊焉，見不賢而內自省也。」 ──《論語．里仁》

很多人小時候就學習過這段名言，這裡說當我們見到賢能的人，我們應該思考如何跟他平齊，也就是學習如何做到像他一樣；相反的，見到不好的人，我們應該要向內去反省自己。

這句話說來很容易理解，但是在生活上，大部分的人都沒有做到，我們的社會習慣了「批判思考」，也習慣了批評別人！例如我們在電視上見到什麼新聞人物做壞事了，我們首先總是覺得是對方不好，很少會去反思是否自己也有這樣的問題。

這種思考方式，在中醫養生的觀念上來看，就是「智者察同，愚者察異」。這在本書前部討論「什麼是情志」一節中有介紹到，懂得養生有智慧的人，會觀察所有事物的相同之處，而愚笨的人則聚焦在彼此的差異。例如我們看到有人犯法，我們就說他不好，認為我不會像他這樣做，這樣想是愚笨的，相反的如果我們去想想看，我有什麼跟他一樣？那樣就能夠有所進步提升。

有句話說：「當你用一隻手指指出去時，就有三隻手指指向自己。」所有向外的憤怒，批評別人，其實也是在批評自己！就好像我們批評別人：「完美主義」、「不夠聰明」、「封建守舊」⋯⋯當我們說這些話批評別人的時候，其實也是在批評自己有這方面的問題。

可是，或許很多人會覺得：「不是啊！我沒有這問題，是對方才有呢！」比如別人犯法偷竊東西，我批評他，當然是他有問題我沒有啊？可是雖然我們沒有這個行為，我們是否曾經有這樣的想法，只是我們不敢去做而已？如果有，我們也只是五十步笑一百步而已。其實每一個人都有陰陽兩方面：一個是我們希望看到的自己，另一個是我們不想看到的自己，這在榮格心理學上稱之為「陰影」，陰影就是我們未能完全接納的自己。那個負面的我，自己不願意看到的，就是我們所不接受的自己，這才是導致我們不接受別人的根本原因。

俗話說：「原諒自己就是原諒別人」，真正的錯都不是別人，而是我們不願意接受自己。所以，在每一次憤怒、批評別人的時候，也正好是我們學習接納自己的好機會！

「內自醒」的具體方法，就是在每天生活之中，每逢遇到什麼我們抗拒的人事物的時候，心裡在批評抗拒對方，這時候我們要想想：我們抗拒對方什麼？例如說：他對人要求太高，他十分貪心，他經常遲到，他做事情太慢，他太情緒化，他很自私，他好懶惰，他做事無能⋯⋯當我們察覺到心裡對別人有負面想法的時候，其實也正是代表，我們跟自己的內心有抗拒不和，這時候，我們就要將對別人的抗拒，轉換成「我」開頭的一句話，說：我對別人要求太高，我十分貪心，我經常遲到，我做事情太慢，我太情緒化，我很自私，我很難過，我做事無能⋯⋯我就是他。不斷反覆跟自己說同一句話，看看自己的感覺如何。

在這樣說的過程之中，一開始往往很容易出現抗拒，心想：「我怎會是這樣的人啊？我不是！」有這樣的抗拒，正好反映我們不喜歡這個部分的自己，所以我們就不斷壓抑自己，不願意看到自己的問題，如果我們真的沒有這個問題，內心是不會有抗拒感的。因此要繼續跟自己說，直到看到了心底的確有這個部分，感受自己的感覺，釋放被壓抑的情感，那時候就能夠身同感受理解他人的痛苦。如果我們能夠原諒自己，那就也能夠原諒別人，這時候可以跟自己做「零極限」或者「傻極限」，跟自己說這四句話，讓自己回到平靜。

這種方法孔夫子叫作「內自省」，我將之改為「內自醒」，因為「反省」好像是帶有批評的想法，實際上這種方式不是要去批評自己，不是要人沉醉在負面感受上，反而更重視接納、原諒自己，這是為了自己的覺醒！各種情志問題的背後，都有一些美好的原因，是我們希望體驗別人痛苦，是幫助這個世界的動力。

這種技巧，在中醫上也屬於「從治法」的一種，就是勇敢面對自己的問題！我們很多時候壓抑自己的情志，習慣了連自己也不知道有什麼問題。怎樣可以發現自己的情志問題？

每天人生中所遇到的抗拒衝突，也是一次給自己提升的好機會。這也是邁向身心靈合一的捷徑，如果我們能夠完全接納自己的黑暗，那麼我們的內心就恢復心神合一，獲得終極健康！

書籍介紹

《向癒：從難治病與慢性病徹底解脫，以身心靈中醫為鑰，邁向終極健康》，時報文化出版

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作者：李宇銘

重新為疾病找方法，為脆弱糾結的自己找出路，所有難癒病患者都該讀的一本書！

為什麼疾病讓我們束手無策？難解、反覆的病，源於自己的情緒和思想，重建內心的想法，就是根本療癒的第一步。

要讓治療發揮力量，從面對真實的自己開始。不只解決表面的痛苦，還要找到疾病背後的根源，從治病、治人到治心、治神。疾病有心靈層次的成因，濕疹來自於壓抑的憤怒、肺癌來自於揮散不去的悲觀和無力感、胃痛腹脹來自於思慮太過，眩暈症來自於完美主義背後的不安感、病症復發來自於對自身問題的逃避……

本書作者李宇銘大夫擅長從面相體相，歸納出人的個性、思想行為模式、身心狀況，以及生活面向乃至生命課題，解釋疾病「不同層次的成因」，並針對如何療癒給予人生指引。

Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航