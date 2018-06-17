《心理醫生幫你解夢》：「夢到A就一定代表B」是錯誤的解夢觀念

文：克里斯多福．索頓

夢到什麼東西皆有其固定意義？錯

來自斯里蘭卡的塔拉做了一個夢：有隻雙眼閃閃發亮的烏鴉出現在窗邊。由於文化背景的關係，使她對烏鴉產生一些負面的聯想，例如骯髒、不起眼。有些國家認為有鳥想要進屋是壞兆頭，更何況還是隻黑色的烏鴉，所以這個夢令塔拉心裡覺得毛毛的。

塔拉還把烏鴉跟某部電影的情節聯想在一起，劇中有個女人看見一隻烏鴉後不久，她的情人便過世了。雖然塔拉對這個夢有諸多負面聯想，但她夢裡的那隻烏鴉有雙會發亮的眼睛，而且看似有話要對她說。

所以當塔拉告訴我這個夢時，我立刻強烈感覺到，那隻烏鴉有可能是個非常重要的東西，而且對塔拉來說，牠帶有正面的意義。但她願意敞開心胸，用正面的觀點看待她認為不祥的烏鴉嗎？以下是塔拉做的夢，我們把它命名為「眼睛閃閃發光的烏鴉」：

時間是晚上，我在一間屋子裡。外頭烏漆抹黑的什麼也看不見，讓人覺得陰森可怕，風也發出淒厲的嚎叫聲。後來月亮出來了，我便把狗放出屋外，我原以為牠會回來，但牠一直沒有回來。這時我看到窗邊有隻烏鴉，因為那窗子是有點向外傾斜，所以牠沒辦法直接飛進來。 但牠並沒有飛走，而是一直待在外頭，那隻烏鴉的雙眼發出閃亮的白光……那是隻黑色的烏鴉。然後不知為何牠從窗戶飛進屋裡來。我不太記得牠說了什麼，反正是某種鳥語，但聲音聽起來不像隻烏鴉，比較像是鴿子的咕咕聲……似乎是在說牠也很擔心狗怎麼還沒回來，但說的也可能是別的事情，我其實不太記得牠究竟說了什麼。

解夢師：當烏鴉飛進屋裡時，妳有什麼感覺？

其實還好，牠在窗外時我覺得有點可怕，因為牠的眼睛亮晶晶的，而且又一直拚命想要飛進來……可是等到牠真的飛進來了，我只覺得牠好像有話要對我說……所以我就覺得還好，並沒有被嚇到。一開始我有點警戒，不過後來就習慣了。

解夢師：烏鴉本身會令妳產生不好的聯想嗎？

我會聯想到普通，還會聯想到骯髒。所以我很不解為什麼會特別夢到烏鴉。烏鴉本來是很常見的，可是這隻烏鴉的眼睛很不尋常……像是來自於另一個世界。

解夢師：妳認為那隻烏鴉有可能是妳嗎？請想像妳是那隻烏鴉。

好的……牠很不一樣……牠很有力量所以讓人害怕，牠會帶來很多訊息。牠太有靈性且充滿能量，所以我不大可能是那隻烏鴉（停頓一陣子）我不知道那烏鴉在說什麼……。

解夢師：妳只要想像當隻烏鴉會是什麼感覺就好了。

海闊天空、充滿力量……一種無邊無際的遼闊感。

解夢師：妳喜歡那種感覺嗎？

喜歡。牠很正面而且又有力量……牠的力量令人害怕。

要幫塔拉跳脫原本的思考框架、認同烏鴉擁有某些正面特質，可能還需要再多花一些工夫。不過該次療程結束時，烏鴉在塔拉心中的形象已經大為改善。如同我們在前文討論過的「大潛鳥之夢」，烏鴉是做夢者可能會遇上一些新機運的象徵：先是老狗消失無蹤，接著換烏鴉登場的模式，似乎代表做夢者的內在出現重要的轉變──熟悉與老舊的事物，被新奇且神祕的事物取代。

當我們在解讀夢中的某個關鍵角色或物體時，對於它代表的意義與聯想，千萬不要排除任何一種可能性。例如出現在夢中的一條蛇，絕不可能只有一種固定的意義，而是要根據做夢者以及夢所提及的當下狀況，做出各種適當的意義和聯想。然而，我也發現我們很容易在以下三種情況下，不小心做出固定意義的詮釋：

做夢者受到出身地的文化影響，而賦予某些夢中角色固定的聯想。例如我曾協助數位來自東歐的客戶解夢，那裡的人相信如果夢到有鳥飛進家裡，做夢者一定很快就會接到某人的死訊。

一些討論夢的書籍、辭典及網站，提供固定或簡化的聯想。例如某個專門介紹夢中動物詮釋的網站告訴我們，夢到猴子象徵「欺騙」。

某些佛洛依德學派的早期心理分析，仍頑固的根植在某些人心中。以下就是被佛洛依德堅持視為性元素的夢中物件：「所有的長形物體，例如棍子、樹幹以及雨傘（傘打開則被比擬成勃起），可代表男性的性器官；所有長而銳利的武器，例如刀子、匕首以及長矛，亦是如此。至於箱子、盒子、櫃子、壁櫥以及爐子代表子宮；中空的物體，例如船或是容器，也有同樣的含意。

「夢中的房子通常指女性，如果有多個進出通道，這個解釋就無庸置疑了。而能夠打開房間的鑰匙，自然沒必要再特別明確提及。」這段敘述的問題在於，他們把夢中的物件可能代表的含意，局限在一個範圍內，而且不容許我們提出不一樣的看法。

若做夢者堅持某個固定意義時怎麼辦？

我們在解讀自己的夢境時，有時也會一口咬定，夢中的某個人物肯定代表某些事物，因為像那樣的人物，經常以該種事物出現在夢中。當你不假思索做出這種制式的聯想時，就先暫停一下，並思考自己是否過度執著於某個固定的意義或聯想？是否還有其他的可能性？這時候不妨嘗試扮演該角色。

透過直接認同夢中角色，就能夠擺脫先前被限制的聯想，從而有可能產生全新的聯想。其實重點無關乎對錯，而是不要畫地自限。

知名心理學家派翠西亞．嘉菲德在她所寫的《共通夢之鑰》一書中，便曾討論文化對常見夢主題的影響，她指出：「你在夢中感到害怕的事物，有可能源自孩童時期得到的教導與經驗。」因此解夢師在審度夢中角色的聯想時，千萬要留意文化與家庭層面的影響，因為這些承襲而來的聯想，往往會理所當然的被視為是「真的」與正確的，卻有可能有所局限。解夢師一定要隨時留意，並在它們出現時提出質疑。

要訣：採納與擴大

如果你協助某人解讀他的夢，而那人表示：「依照我們那裡的風俗文化，夢見X就表示_____」或「以前我祖母常說，當你夢見Y時，就代表_____。」那你可能遇到了前述的「夢只有一種固定意義」的問題，務必要小心處理。即便你覺得那種武斷的看法對夢很不公平，也不要輕易挑戰或否定做夢者的聯想。

不妨用比較委婉的說法，像是：「好的，的確是有那種可能性。現在我們就來看看，是不是還有其他的可能意義。」如果你覺得做夢者願意接受新的想法，就請他扮演X這個角色，看看他能否體驗到某些新的想法。

如果在認真探索一些新的可能性後，做夢者還是回到她從祖母或文化學習到的聯想，而且感覺這個是最真實且最有共鳴的聯想，那你就「從善如流」吧！因為你已經善盡身為解夢師的把關責任。

相關書摘 ►《心理醫生幫你解夢》：夢見被人狂追？「陰影夢」的心理動力學

書籍介紹

《心理醫生幫你解夢：人生的疑惑和困境，第一個暗示你答案的是夢境。整合榮格心理學、次人格分析，醫師助你趨吉避凶》，大是文化出版

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作者：克里斯多福．索頓

譯者：閻蕙群

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好夢、壞夢如何區分？本書作者克里斯多福．索頓醫師是加拿大的心理醫生，並領有自然醫學的執照，他常年鑽研，整合榮格心理學、次人格分析與神經科學，指出：當人生遇到困境，心中有大惑不解，或是遇到困局，第一個通風報信、提供解答暗示的就是夢境。

Photo Credit：寶瓶文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航