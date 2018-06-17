《心理醫生幫你解夢》：夢見被人狂追？「陰影夢」的心理動力學

文：克里斯多福．索頓

陰影夢的心理動力學

「陰影」是由榮格提出的觀念，他指的是人的性格中被鄙視、拒絕與忽視的部分。而本書中指的「陰影」，除了包含上述所有意義外，還有以下三種特定意義：

潛在人格中，在社會化的過程中受到壓抑的部分。

潛在人格中，受到過去的不好聯想與經驗汙染，從而被否認及討厭的部分。

潛在人格中，尚未萌發與顯現的部分。

因此你的陰影包含了潛在人格，以及自我認知中，被排拒在外的所有真實部分。陰影人物最顯著的特徵之一，是在夢中的他兼具負面與正面的特質，不過負面的特質較為明顯或率先出現。原因在於陰影常會偽裝成，一個被童年的負面經驗汙染的「壞蛋」身分。

如果一個小孩從小在脾氣暴躁的父親教導下成長，那麼他會傾向於不信任所有的憤怒情緒，即便是正確且健康的發洩怒氣也不信任；而且會傾向於否認及壓抑所有類型的發怒。但這股怒氣並不會消失，因為它是自我的一個真實部分，所以它除了進入陰影外，別無他處可去。

長大後，這份怒氣就會回來敲門；而且當它這麼做時，這個人一定也會害怕及不信任它，就跟他在孩提時代一樣。美國知名作家羅伯特．布萊（Robert Bly）在《淺談人性陰影》（A Little Book on the Human Shadow）一書中，精彩的描述了社會化過程──真我的某些部分會受到壓抑，那些部分會「被推入陰影」。

喜歡看電影的人，肯定知道很多描述陰影主題的知名影片，而《化身博士》（Dr. Jekyll and Mr. Hyde）與《鬥陣俱樂部》（Fight Club）正是其中兩部佳作。這兩部片的劇情都是在描述，劇中的兩個人物其實是某個人的兩個部分──自我以及被壓抑的那個（可怕的）部分。而劇中的轉折，就跟我們解開陰影夢的內容一模一樣，那個潛伏在你門外的可怕傢伙，其實就是自己的某個部分。

我們最終還是必須與這些陰影相見，並歡迎它們回來團聚才能有所成長，因此我們的造夢器，會不斷給我們機會處理這個問題。如果做夢者能鼓起勇氣見陰影人物，就能立刻改頭換面──從負面轉變為正面。

每當心靈正在改變時，就會有另一股抗拒改變的勢力出來抗衡，因為人格中的守舊勢力會想要維持現狀。這些元素會依其特性，化身為警察、警衛、守衛，或是其他能夠執行公權力的人物出現在夢中。因此，在陰影夢中，夢境自我想要找警察來的情況極為常見。這種現象顯示出一種基本的人性傾向──對於不希望它發生卻即將發生的改變，充滿恐懼和擔憂，因此會試圖阻止它發生，並且維持現狀。

有趣的是，當你的陰影部分才剛開始萌芽但尚未破土而出時，你會對擁有相同特質的其他人「過敏」。例如你的陰影喜歡炫耀，就很容易被喜歡炫耀的人激怒；但如果你允許這個愛炫耀的部分顯現，並讓它加入你的自我時，那份怒氣就會消失。因為現在的你已經變得比較愛炫耀，所以也變得能接受並欣賞其他人身上的此特質。因此，當你發現自己莫名其妙被某種人激怒時，你應該問問自己：「我為什麼會對那個人那麼不爽？」答案很可能是這個人，提供了重要的陰影線索。

陰影夢的辨識特徵

門口有個可怕的角色想要進來。

被一個很可怕的人狂追或跟蹤。

你感覺有危險且可能發生傷害，但其實並未真的造成傷害。

你想要鎖好門，但門鎖不夠牢靠或不管用。

你想封閉多個入口。

想打電話報警。

你被某個沒有教養、放蕩不羈、無法無天、粗俗無禮、非常好色、褻瀆神明的傢伙激怒。

解讀陰影夢的建議

接下來要介紹的解夢技巧，雖然是從自行解夢的角度來說明，其實用來替其他人解夢，效果一樣好：

重新賦予正面的意義。

如果你認出夢裡有個陰影人物，想像那人是你的某個面向。要是我有更多的______能量或特質，會是什麼模樣？它會有什麼樣的正面能量或特質？

想像與那個可怕的夢中人見面。

你不妨透過想像重返夢境，例如：想像自己躲在衣櫃裡，門口有個可怕的人，這時候你下定決心走到門口，跟那個可怕的人見面，並且跟他打招呼：「你好，請問你是哪位？」如果之後你對那個人的感覺變得比較正面了，就邀請他進屋來，然後問他：請問你想做什麼？他的回答可能不外乎：我想要你變得更堅定自信、更強大、更巨大、更大膽、更勇敢做自己。

如果想像練習開啟了一些正面的新感受，那麼在接下來的幾天裡，重複練習數次。這就是你的陰影夢要你做的事──與你正在萌發的那部分見面。

角色扮演。

跟門口那個可怕的人互換角色，你試著扮演他，體會一下被人害怕與關在門外是什麼感受。問在門口的人一個問題，然後你們互換角色，換你回答問題：「你到底要我怎樣？你為什麼會在這裡？你是我的一部分嗎？是哪一部分？如果我讓你進來，你會做什麼？」

相關書摘 ►《心理醫生幫你解夢》：「夢到A就一定代表B」是錯誤的解夢觀念

書籍介紹

《心理醫生幫你解夢：人生的疑惑和困境，第一個暗示你答案的是夢境。整合榮格心理學、次人格分析，醫師助你趨吉避凶》，大是文化出版

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作者：克里斯多福．索頓

譯者：閻蕙群

忙碌的上班族夢到自己忘記照顧小狗。這個夢在提醒她什麼？

女孩夢到男友開槍射自己。這個夢要她做什麼？

夢到看見自己死亡，為什麼是吉兆？夢見溺水呢？墜落呢？被人追逐呢？

夢到「流氓分身」你的困難就難解了。但另一種看似威脅的分身卻是好事。

好夢、壞夢如何區分？本書作者克里斯多福．索頓醫師是加拿大的心理醫生，並領有自然醫學的執照，他常年鑽研，整合榮格心理學、次人格分析與神經科學，指出：當人生遇到困境，心中有大惑不解，或是遇到困局，第一個通風報信、提供解答暗示的就是夢境。

Photo Credit：寶瓶文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航