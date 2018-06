《心理醫生幫你解夢》：夢見被人狂追？「陰影夢」的心理動力學

文:克里斯多福.索頓

陰影夢的心理動力學

「陰影」是由榮格提出的觀念,他指的是人的性格中被鄙視、拒絕與忽視的部分。而本書中指的「陰影」,除了包含上述所有意義外,還有以下三種特定意義:

潛在人格中,在社會化的過程中受到壓抑的部分。

潛在人格中,受到過去的不好聯想與經驗汙染,從而被否認及討厭的部分。

潛在人格中,尚未萌發與顯現的部分。

因此你的陰影包含了潛在人格,以及自我認知中,被排拒在外的所有真實部分。陰影人物最顯著的特徵之一,是在夢中的他兼具負面與正面的特質,不過負面的特質較為明顯或率先出現。原因在於陰影常會偽裝成,一個被童年的負面經驗汙染的「壞蛋」身分。

如果一個小孩從小在脾氣暴躁的父親教導下成長,那麼他會傾向於不信任所有的憤怒情緒,即便是正確且健康的發洩怒氣也不信任;而且會傾向於否認及壓抑所有類型的發怒。但這股怒氣並不會消失,因為它是自我的一個真實部分,所以它除了進入陰影外,別無他處可去。

長大後,這份怒氣就會回來敲門;而且當它這麼做時,這個人一定也會害怕及不信任它,就跟他在孩提時代一樣。美國知名作家羅伯特.布萊(Robert Bly)在《淺談人性陰影》(A Little Book on the Human Shadow)一書中,精彩的描述了社會化過程──真我的某些部分會受到壓抑,那些部分會「被推入陰影」。

喜歡看電影的人,肯定知道很多描述陰影主題的知名影片,而《化身博士》(Dr. Jekyll and Mr. Hyde)與《鬥陣俱樂部》(Fight Club)正是其中兩部佳作。這兩部片的劇情都是在描述,劇中的兩個人物其實是某個人的兩個部分──自我以及被壓抑的那個(可怕的)部分。而劇中的轉折,就跟我們解開陰影夢的內容一模一樣,那個潛伏在你門外的可怕傢伙,其實就是自己的某個部分。

我們最終還是必須與這些陰影相見,並歡迎它們回來團聚才能有所成長,因此我們的造夢器,會不斷給我們機會處理這個問題。如果做夢者能鼓起勇氣見陰影人物,就能立刻改頭換面──從負面轉變為正面。

每當心靈正在改變時,就會有另一股抗拒改變的勢力出來抗衡,因為人格中的守舊勢力會想要維持現狀。這些元素會依其特性,化身為警察、警衛、守衛,或是其他能夠執行公權力的人物出現在夢中。因此,在陰影夢中,夢境自我想要找警察來的情況極為常見。這種現象顯示出一種基本的人性傾向──對於不希望它發生卻即將發生的改變,充滿恐懼和擔憂,因此會試圖阻止它發生,並且維持現狀。

有趣的是,當你的陰影部分才剛開始萌芽但尚未破土而出時,你會對擁有相同特質的其他人「過敏」。例如你的陰影喜歡炫耀,就很容易被喜歡炫耀的人激怒;但如果你允許這個愛炫耀的部分顯現,並讓它加入你的自我時,那份怒氣就會消失。因為現在的你已經變得比較愛炫耀,所以也變得能接受並欣賞其他人身上的此特質。因此,當你發現自己莫名其妙被某種人激怒時,你應該問問自己:「我為什麼會對那個人那麼不爽?」答案很可能是這個人,提供了重要的陰影線索。

陰影夢的辨識特徵

門口有個可怕的角色想要進來。

被一個很可怕的人狂追或跟蹤。

你感覺有危險且可能發生傷害,但其實並未真的造成傷害。

你想要鎖好門,但門鎖不夠牢靠或不管用。

你想封閉多個入口。

想打電話報警。

你被某個沒有教養、放蕩不羈、無法無天、粗俗無禮、非常好色、褻瀆神明的傢伙激怒。

解讀陰影夢的建議

接下來要介紹的解夢技巧,雖然是從自行解夢的角度來說明,其實用來替其他人解夢,效果一樣好:

重新賦予正面的意義。

如果你認出夢裡有個陰影人物,想像那人是你的某個面向。要是我有更多的______能量或特質,會是什麼模樣?它會有什麼樣的正面能量或特質?

想像與那個可怕的夢中人見面。

你不妨透過想像重返夢境,例如:想像自己躲在衣櫃裡,門口有個可怕的人,這時候你下定決心走到門口,跟那個可怕的人見面,並且跟他打招呼:「你好,請問你是哪位?」如果之後你對那個人的感覺變得比較正面了,就邀請他進屋來,然後問他:請問你想做什麼?他的回答可能不外乎:我想要你變得更堅定自信、更強大、更巨大、更大膽、更勇敢做自己。

如果想像練習開啟了一些正面的新感受,那麼在接下來的幾天裡,重複練習數次。這就是你的陰影夢要你做的事──與你正在萌發的那部分見面。

角色扮演。

跟門口那個可怕的人互換角色,你試著扮演他,體會一下被人害怕與關在門外是什麼感受。問在門口的人一個問題,然後你們互換角色,換你回答問題:「你到底要我怎樣?你為什麼會在這裡?你是我的一部分嗎?是哪一部分?如果我讓你進來,你會做什麼?」

相關書摘 ►《心理醫生幫你解夢》:「夢到A就一定代表B」是錯誤的解夢觀念

書籍介紹

《心理醫生幫你解夢:人生的疑惑和困境,第一個暗示你答案的是夢境。整合榮格心理學、次人格分析,醫師助你趨吉避凶》,大是文化出版

.透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:克里斯多福.索頓

譯者:閻蕙群

忙碌的上班族夢到自己忘記照顧小狗。這個夢在提醒她什麼?

女孩夢到男友開槍射自己。這個夢要她做什麼?

夢到看見自己死亡,為什麼是吉兆?夢見溺水呢?墜落呢?被人追逐呢?

夢到「流氓分身」你的困難就難解了。但另一種看似威脅的分身卻是好事。

好夢、壞夢如何區分?本書作者克里斯多福.索頓醫師是加拿大的心理醫生,並領有自然醫學的執照,他常年鑽研,整合榮格心理學、次人格分析與神經科學,指出:當人生遇到困境,心中有大惑不解,或是遇到困局,第一個通風報信、提供解答暗示的就是夢境。

Photo Credit:寶瓶文化

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航