劉以鬯看風景：耄耋之年，仍然不失對周遭事物的好奇

（編按：著名作家劉以鬯逝世，此文為作者於2013年訪問劉以鬯後寫下的感想。）

訪問劉以鬯，令我最詫異一件事，不在訪問中，而在訪問前。

九龍塘的商場午飯後，看95歲的劉以鬯步出餐廳，他步履稍慢，但精神抖擻，不用手仗。

他是非一般95歲老人，他走在又一城，不望地面，他一路抬頭，目光銳利，留意五光十色的名店櫥窗。

劉以鬯在看風景，我在看劉以鬯看風景。

坐在車上，他注視後退的街景，短短幾分鐘路程，他一直在看風景，說這裡沒變，那邊也沒變。

香港電台的大堂，有古董舊相片陳設，一般無人問津，過客們人來人往。劉以鬯二話不說，獨自走到展覽櫃前，凝神細看。

佩服，是因為耄耋之年，仍然不失對周遭事物的好奇。

大家逛街時，可以留意一下，是否看到這位95歲老人的身影。劉以鬯說，到今天，他仍然每天上街兩三小時，他當上街是運動，不斷觀察，留意事物的細節。他說，上街是他的很大娛樂，喜歡留意一些過去不知道的事，未見過的東西。他說，往日寫完稿有時間，就同太太去天星碼頭，坐船去九龍，上街、飲茶、吃晚飯、逛商場。大半生如是。

於是，才明白，《對倒》、《打錯了》與很多短篇裡，深刻的香港味道、細膩的人物對話，從何而來。

劉以鬯說，他仍在創作，正在寫〈從西港城到筲箕灣〉，電車上看香港。他愛坐電車，電車開得慢，看街看人更清楚，他喜歡坐到電車上層前方，視野廣闊，坐在下層窗邊，則可以看人。

我也愛向上層車頭座位，看景物不斷的變化，不斷的刺激。透過巨大明淨玻璃窗，迎著長路，闖向前方；所有新鮮事物，要首先目睹，搶先感受。有時，我以為，這就是人生目的。

劉以鬯上海出生，從小到大，愛流連於英租界、法租界，看街、看人。他愛文學，小學作文貼堂，二年級跳班到五年級；初中愛逛書店，看翻譯書；十五歲，開始寫小說。父親抗戰時去世，劉以鬯繼承了部分遺產，數目不少，創立懷正出版社，出版新文學作品。

他說，那時中國很多出版社，很商業化，他出書，只要好作品，與眾不同作品就出版。

訪問裡，他說了很多很多遍，要「與眾不同」。

大時代的洪流，誰也擋不住。他經歷過十里洋場的繁華世代，然後抗戰、避走重慶、國共內戰、瘋狂通貨膨脹。

劉以鬯說：對銀紙不是看得好大。惡性通貨膨脹，令小說的定價要不斷改，後來，內戰擴大，烽煙四起，但發出去的書，收不到錢；無計可施，想找海外市場，孤身到香港，只有一個不熟悉的堂表姐，錢很快用完，上海亦陷落。

與很多南來文人一樣，只能在香港找生活，投稿報章拿版稅，一千字有兩三元。那個文人辦報的年代，副刊專欄多，他最高峰時，每天寫十多個專欄。

聽《七百萬人的先鋒》裡的「先鋒」說故事，你會發覺，不少人都是上海逃難南來，最後相聚於小島。上海的大時代，所憶所見，都是宏大的國家民族興亡史、意識形態的爭奪、家破人亡的亂離，所敘之事皆宏大，每個人的經歷皆是傳奇。

來到香港，亂世中求安穩，關注的，是生活、錢。

那時候的劉以鬯，每天每晚不停寫，賺稿費。他說，香港從來都重視商業價值，他眼中那些年的文人報章，亦多如是。

他的名句：娛樂他人，也要娛樂自己。他日間，埋頭寫娛樂讀者的小說，夜晚，寫娛樂自己的東西，一路保持創作創新之心。

劉以鬯說，創新是一種意念，作家是否真的能夠在新意念中寫出佳作，則是後話。有時候，你可能寫一些作品，自覺具有新意，別人卻說這種技巧或內容早已有之，全世界的小說，單計短篇小說已如恆河沙數，沒有一個人能夠看遍世上所有的短篇小說。他的創作一直走創新路線，至於成功與否，則是創作以外的事，重要是堅持創新的意念。

劉以鬯的創新，看看《對倒》就明白，形式結構獨特，描寫深刻細膩，啟發了王家衛的《花樣年華》，也讓新一代人重新認識劉以鬯。

寫小說技巧，他重視surprise ending，意想不到的結局，他說，尤其寫短篇小說，應該每篇都有surprise ending。

95歲，還有什麼心願？他說：「希望繼續寫出與眾不同的作品，直至今天依然堅持這個想法，要做到，不容易。」

(本文源起香港電台《七百萬人的先鋒》訪問。)

(文首數段所見，早前於《狂舞‧去盡》提過。)

本文獲授權轉載，原文見潮池。

責任編輯：周雪君

核稿編輯：歐嘉俊